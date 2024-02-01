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Ялта 2.0: эксперт назвал условия для переговоров о новом миропорядке - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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Ялта 2.0: эксперт назвал условия для переговоров о новом миропорядке
Ялта 2.0: эксперт назвал условия для переговоров о новом миропорядке - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Ялта 2.0: эксперт назвал условия для переговоров о новом миропорядке
Поражение коллективного Запада в противостоянии с Россией и приход к власти в США и других западных странах более серьезных и адекватных сил является одним из... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T18:53
2024-02-01T18:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Поражение коллективного Запада в противостоянии с Россией и приход к власти в США и других западных странах более серьезных и адекватных сил является одним из основных условий возможного проведения конференции лидеров ведущих государств по выработке условий нового миропорядка, аналогичной Ялтинской конференции 1945 года. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал политолог, доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров.Говоря о перспективах формата под условным названием "Ялта 2.0", Никифоров отметил, что решить судьбу мирового переустройства могла бы "большая четверка" самых экономически мощных стран – Китай, США, Индия и Россия. Участие Японии, входящей в пятерку ведущих экономик мира, по мнению политолога, в этих переговорах необязательно, поскольку по факту она является протекторатом Соединенных Штатов. А Европа, попавшая в абсолютную зависимость от Вашингтона, вряд ли в перспективе усилит свою субъектность."Вместо "большой тройки" получается такая "большая четверка", которая когда-нибудь могла бы собраться", - заключил Никифоров.Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года – конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритании. Созвана в целях согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира. Состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце в Ялте в период мощного наступления Красной Армии и активных действий союзных войск на втором фронте.Решения конференции в области послевоенного устройства мира касались двух вопросов: проведения новых государственных границ на освобожденных территориях и установления признанных всеми сторонами демаркационных линий между сферами влияния союзников, а также создания процедур, гарантирующих неизменность этих линий.Читайте также на РИА Новости Крым:Названо главное событие во внешней политике России в 2023 годуНовый экономический мир: почему это было неизбежно и чем закончится"Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты США
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мнения, ялта-45, ялта, политика, андрей никифоров, в мире, сша, россия, китай, индия
Ялта 2.0: эксперт назвал условия для переговоров о новом миропорядке

Политолог назвал поражение Запада одним из условий проведения новой Ялтинской конференции

18:53 01.02.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтол переговоров
Стол переговоров - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Поражение коллективного Запада в противостоянии с Россией и приход к власти в США и других западных странах более серьезных и адекватных сил является одним из основных условий возможного проведения конференции лидеров ведущих государств по выработке условий нового миропорядка, аналогичной Ялтинской конференции 1945 года. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал политолог, доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров.
"Коллективный Запад будет готов к переговорам только после того, когда ему хорошенько врежут, и на волне этого поражения там к власти придут более серьезные личности, чем, допустим, (президент США Джо) Байден. Только в этом случае они выдвинут кого-то более адекватного, способного с точки зрения Запада вести переговоры. Но с ним все равно придется договариваться, потому что Запад сохраняет некое место в мире и будет сохранять его еще десятки лет. Поставить его в позицию Германии 1945 года не получится", – считает эксперт.
Говоря о перспективах формата под условным названием "Ялта 2.0", Никифоров отметил, что решить судьбу мирового переустройства могла бы "большая четверка" самых экономически мощных стран – Китай, США, Индия и Россия. Участие Японии, входящей в пятерку ведущих экономик мира, по мнению политолога, в этих переговорах необязательно, поскольку по факту она является протекторатом Соединенных Штатов. А Европа, попавшая в абсолютную зависимость от Вашингтона, вряд ли в перспективе усилит свою субъектность.
"Вместо "большой тройки" получается такая "большая четверка", которая когда-нибудь могла бы собраться", - заключил Никифоров.
Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года – конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритании. Созвана в целях согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира. Состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце в Ялте в период мощного наступления Красной Армии и активных действий союзных войск на втором фронте.
Решения конференции в области послевоенного устройства мира касались двух вопросов: проведения новых государственных границ на освобожденных территориях и установления признанных всеми сторонами демаркационных линий между сферами влияния союзников, а также создания процедур, гарантирующих неизменность этих линий.
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