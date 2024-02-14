https://crimea.ria.ru/20240214/armiya-rossii-uluchshila-pozitsii-v-zone-svo---unichtozheny-1010-boevikov-1134946206.html

Армия России улучшила позиции в зоне СВО – уничтожены 1010 боевиков

Армия России улучшила позиции в зоне СВО – уничтожены 1010 боевиков - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Армия России улучшила позиции в зоне СВО – уничтожены 1010 боевиков

Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на трех направлениях в зоне спецоперации, уничтожив еще 1010... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T17:09

2024-02-14T17:09

2024-02-14T17:42

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

запорожская область

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134056951_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eeed51983ab1915a3d43459dd592c3c0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на трех направлениях в зоне спецоперации, уничтожив еще 1010 боевиков ВСУ. Об этом сообщает в среду Минобороны.На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 130-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".На Краснолиманском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены две вражеские атаки, уничтожены до 320-ти военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, 10 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", гаубица Д-30.На Южно-Донецком направлении подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 160-ти военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, два ЗРК "Стрела-10", три автомобиля, три гаубицы FH70, польская самоходная артиллерийская установка Krab.На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, орудие Д-20, а также три самоходные артустановки "Гвоздика".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ оставляют позиции – неожиданное заявление СырскогоСырский засекретил информацию о потерях ВСУ в Селидово - СимоньянВСУ провели 21 безуспешную атаку и потеряли более 800 боевиков за сутки

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, запорожская область, херсонская область, поставки западного оружия украине, инфографика