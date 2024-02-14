https://crimea.ria.ru/20240214/armiya-rossii-uluchshila-pozitsii-v-zone-svo---unichtozheny-1010-boevikov-1134946206.html
Армия России улучшила позиции в зоне СВО – уничтожены 1010 боевиков
Армия России улучшила позиции в зоне СВО – уничтожены 1010 боевиков - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Армия России улучшила позиции в зоне СВО – уничтожены 1010 боевиков
Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на трех направлениях в зоне спецоперации, уничтожив еще 1010... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T17:09
2024-02-14T17:09
2024-02-14T17:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на трех направлениях в зоне спецоперации, уничтожив еще 1010 боевиков ВСУ. Об этом сообщает в среду Минобороны.На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 130-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".На Краснолиманском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены две вражеские атаки, уничтожены до 320-ти военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, 10 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", гаубица Д-30.На Южно-Донецком направлении подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 160-ти военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, два ЗРК "Стрела-10", три автомобиля, три гаубицы FH70, польская самоходная артиллерийская установка Krab.На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, орудие Д-20, а также три самоходные артустановки "Гвоздика".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ оставляют позиции – неожиданное заявление СырскогоСырский засекретил информацию о потерях ВСУ в Селидово - СимоньянВСУ провели 21 безуспешную атаку и потеряли более 800 боевиков за сутки
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Армия России улучшила позиции в зоне СВО – уничтожены 1010 боевиков
ВС России уничтожили 1010 боевиков за сутки и улучшили позиции по переднему краю
17:09 14.02.2024 (обновлено: 17:42 14.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на трех направлениях в зоне спецоперации, уничтожив еще 1010 боевиков ВСУ. Об этом сообщает в среду Минобороны.
На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 130-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".
На Краснолиманском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены две вражеские атаки, уничтожены до 320-ти военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, 10 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", гаубица Д-30.
На Донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены шесть атак, убиты и ранены до 360-ти военнослужащих ВСУ, уничтожены шесть танков, пять боевых машин пехоты, 20 автомобилей, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", три американских артиллерийские системы М777, британская гаубица FH70, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, а также четыре склада боеприпасов.
На Южно-Донецком направлении подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 160-ти военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, два ЗРК "Стрела-10", три автомобиля, три гаубицы FH70, польская самоходная артиллерийская установка Krab.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, орудие Д-20, а также три самоходные артустановки "Гвоздика".
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 126-ти районах", - добавили в российском оборонном ведомстве.
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