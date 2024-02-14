Рейтинг@Mail.ru
Армия России улучшила позиции в зоне СВО – уничтожены 1010 боевиков - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240214/armiya-rossii-uluchshila-pozitsii-v-zone-svo---unichtozheny-1010-boevikov-1134946206.html
Армия России улучшила позиции в зоне СВО – уничтожены 1010 боевиков
Армия России улучшила позиции в зоне СВО – уничтожены 1010 боевиков - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Армия России улучшила позиции в зоне СВО – уничтожены 1010 боевиков
Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на трех направлениях в зоне спецоперации, уничтожив еще 1010... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T17:09
2024-02-14T17:42
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
запорожская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134056951_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eeed51983ab1915a3d43459dd592c3c0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на трех направлениях в зоне спецоперации, уничтожив еще 1010 боевиков ВСУ. Об этом сообщает в среду Минобороны.На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 130-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".На Краснолиманском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены две вражеские атаки, уничтожены до 320-ти военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, 10 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", гаубица Д-30.На Южно-Донецком направлении подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 160-ти военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, два ЗРК "Стрела-10", три автомобиля, три гаубицы FH70, польская самоходная артиллерийская установка Krab.На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, орудие Д-20, а также три самоходные артустановки "Гвоздика".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ оставляют позиции – неожиданное заявление СырскогоСырский засекретил информацию о потерях ВСУ в Селидово - СимоньянВСУ провели 21 безуспешную атаку и потеряли более 800 боевиков за сутки
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
запорожская область
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134056951_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_a587c64b8dfae8be308d824180db3a86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, запорожская область, херсонская область, поставки западного оружия украине, инфографика
Армия России улучшила позиции в зоне СВО – уничтожены 1010 боевиков

ВС России уничтожили 1010 боевиков за сутки и улучшили позиции по переднему краю

17:09 14.02.2024 (обновлено: 17:42 14.02.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на трех направлениях в зоне спецоперации, уничтожив еще 1010 боевиков ВСУ. Об этом сообщает в среду Минобороны.
Сводка Минобороны России за 14 февраля 2024
На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 130-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".
На Краснолиманском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены две вражеские атаки, уничтожены до 320-ти военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, 10 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", гаубица Д-30.
На Донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены шесть атак, убиты и ранены до 360-ти военнослужащих ВСУ, уничтожены шесть танков, пять боевых машин пехоты, 20 автомобилей, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", три американских артиллерийские системы М777, британская гаубица FH70, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, а также четыре склада боеприпасов.
На Южно-Донецком направлении подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 160-ти военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, два ЗРК "Стрела-10", три автомобиля, три гаубицы FH70, польская самоходная артиллерийская установка Krab.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, орудие Д-20, а также три самоходные артустановки "Гвоздика".
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 126-ти районах", - добавили в российском оборонном ведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ оставляют позиции – неожиданное заявление Сырского
Сырский засекретил информацию о потерях ВСУ в Селидово - Симоньян
ВСУ провели 21 безуспешную атаку и потеряли более 800 боевиков за сутки
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Харьковская областьЗапорожская областьХерсонская областьПоставки западного оружия Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:51Вражеский Ми-24 и семь реактивных снарядов сбиты российскими ПВО
17:42Сварка из Крыма "соединяет" ледоколы, атомные подлодки и Крымский мост
17:36Троллейбус не пропустил скорую в Севастополе – пострадали медики
17:09Армия России улучшила позиции в зоне СВО – уничтожены 1010 боевиков
17:00Крымчанин напал на падчерицу с ножом: дело передано в суд
16:41Три дня под наблюдением: в Крыму лошадям ввели вакцину от сибирской язвы
16:19Табачную контрабанду на 9 млн рублей пресекли на границе с Крымом
16:15В зоне внимания США: зачем Карлсон и Маск пристально изучают Россию
15:58В Крыму решено 1300 обращений: когда пора идти на прием к омбудсмену
15:48Легковушка сбила ребенка на пешеходном переходе в Керчи
15:18НАТО не видит военных угроз со стороны России – Столтенберг
15:01В акватории порта Новороссийск снова стрельба
14:35Шойгу поставил задачу доработать "Кинжалы" и "Искандеры"
14:21У побережья Ялты спасли женщину
14:09Песков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца Гунько
13:55Строители назвали степень готовности музея христианства под Севастополем
13:37Жители горевшего в Анапе дома получат компенсационные выплаты
13:27Россия не обращалась к США с инициативой "заморозить" конфликт – Песков
12:57Вариантов не просматривается: Лавров о переговорах по Украине
12:22Казахстан снова трясет: произошло второе землетрясение за день
Лента новостейМолния