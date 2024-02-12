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ВСУ провели 21 безуспешную атаку и потеряли более 800 боевиков за сутки

ВСУ провели 21 безуспешную атаку и потеряли более 800 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 12.02.2024

ВСУ провели 21 безуспешную атаку и потеряли более 800 боевиков за сутки

Российские военные в зоне спецоперации успешно отразили 21 вражескую атаку вооруженных сил Украины, которые потеряли более 800 военнослужащих за сутки... РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T15:03

2024-02-12T15:03

2024-02-12T15:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Российские военные в зоне спецоперации успешно отразили 21 вражескую атаку вооруженных сил Украины, которые потеряли более 800 военнослужащих за сутки. Уничтожены военная техника, в том числе иностранного производства, и склад боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.Больше всего попыток атаковать враг предпринял на Донецком направлении, где российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции."Подразделения "Южной" группировки войск отразили 13 атак штурмовых групп в районах населенных пунктов ДНР и ЛНР. Противник потерял до 240 военнослужащих, танк, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-20. Уничтожены два полевых склада артиллерийских боеприпасов", – говорится в сообщении Минобороны РФ.Три вражеские атаки подразделения "Западной" группировки войск отразили на Купянском направлении, где ВСУ потеряли до 60 военнослужащих. Еще три безуспешные атаки украинские боевики предприняли на Южно-Донецком направлении. Потери противника составили более 165 военнослужащих."На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп в районах населенных пунктов ДНР и ЛНР. Потери противника составили до 290 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей", – уточняют в Минобороны РФ.До 70 боевиков Киев потерял на Херсонском направлении. Кроме того, ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", буксируемая пушка "Гиацинт-Б" и гаубица Д-30.Накануне вооруженные силы РФ в зоне СВО за сутки успешно отразили 19 атак противника. ВСУ потеряли 855 военнослужащих и военную технику.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 30 украинских беспилотников сбили в зоне СВО за суткиУкраинский пункт управления и авиационный склад уничтожены в зоне СВОПочти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперации

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, всу (вооруженные силы украины), потери всу