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Украинский пункт управления и авиационный склад уничтожены в зоне СВО
Украинский пункт управления и авиационный склад уничтожены в зоне СВО - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Украинский пункт управления и авиационный склад уничтожены в зоне СВО
Российская армия продолжает активные действия в зоне специальной военной операции. В результате, за сутки уничтожены авиационный склад, пункт управления ВСУ и... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T14:58
2024-02-11T14:58
2024-02-11T14:58
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Российская армия продолжает активные действия в зоне специальной военной операции. В результате, за сутки уничтожены авиационный склад, пункт управления ВСУ и десятки беспилотников. Об этом сообщает министерство обороны РФ.Кроме того, средствами ПВО сбиты 30 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые атаковали населенные пункты в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республик.За неделю в зоне спецоперации были сбиты два украинских самолета, около 500 беспилотников и 34 реактивных снаряда систем залпового огня.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные поразили склады боеприпасов и пункты управления ВСУРоссийские войска сорвали попытки ротации ВСУ на переднем крае в ДонбассеВСУ потеряли за сутки более 1000 боевиков в безуспешных атаках
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф
Украинский пункт управления и авиационный склад уничтожены в зоне СВО
Российские военные уничтожили украинский пункт управления и авиационный склад в зоне СВО