https://crimea.ria.ru/20240211/ukrainskiy-punkt-upravleniya-i-aviatsionnyy-sklad-unichtozheny-v-zone-svo-1134872931.html

Украинский пункт управления и авиационный склад уничтожены в зоне СВО

Украинский пункт управления и авиационный склад уничтожены в зоне СВО - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Украинский пункт управления и авиационный склад уничтожены в зоне СВО

Российская армия продолжает активные действия в зоне специальной военной операции. В результате, за сутки уничтожены авиационный склад, пункт управления ВСУ и... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T14:58

2024-02-11T14:58

2024-02-11T14:58

всу (вооруженные силы украины)

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Российская армия продолжает активные действия в зоне специальной военной операции. В результате, за сутки уничтожены авиационный склад, пункт управления ВСУ и десятки беспилотников. Об этом сообщает министерство обороны РФ.Кроме того, средствами ПВО сбиты 30 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые атаковали населенные пункты в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республик.За неделю в зоне спецоперации были сбиты два украинских самолета, около 500 беспилотников и 34 реактивных снаряда систем залпового огня.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные поразили склады боеприпасов и пункты управления ВСУРоссийские войска сорвали попытки ротации ВСУ на переднем крае в ДонбассеВСУ потеряли за сутки более 1000 боевиков в безуспешных атаках

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф