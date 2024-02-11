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19 безуспешных атак Украины за сутки: уничтожены более 850 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 11.02.2024
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19 безуспешных атак Украины за сутки: уничтожены более 850 боевиков ВСУ
19 безуспешных атак Украины за сутки: уничтожены более 850 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 11.02.2024
19 безуспешных атак Украины за сутки: уничтожены более 850 боевиков ВСУ
Вооруженные силы РФ в зоне спецоперации за сутки успешно отразили 19 атак противника. ВСУ потеряли 855 военнослужащих и военную технику, в том числе... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T15:09
2024-02-11T15:09
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в зоне спецоперации за сутки успешно отразили 19 атак противника. ВСУ потеряли 855 военнослужащих и военную технику, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.Больше всего атак украинские боевики предприняли на Донецком направлении.Пять безуспешных атак ВСУ провели на Купянском направлении, где действуют подразделения "Западной" группировки войск. Потери Киева составили до 210 военнослужащих.Две вражеские атаки российские подразделения группировки войск "Центр" отразили на Краснолиманском направлении, где были ликвидированы до 120 боевиков Украины.Еще одну безуспешную атаку ВСУ предприняли на Херсонском направлении."Противник потерял до 50-ти военнослужащих, девять автомобилей, гаубицу М777 производства США, а также орудие Д-20 и гаубицу Д-30", - уточняют в Минобороны РФ.На Южно-Донецком направлении действуют подразделения группировки войск "Восток", которые при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Запорожской области. В результате, потери противника составили до 150-ти военнослужащих.За неделю российские военные отразили 81 атаку украинских боевиков и значительно улучшили положение по переднему краю на четырех направлениях. Потери противника превысили 6000 боевиков убитыми и ранеными.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский пункт управления и авиационный склад уничтожены в зоне СВОПочти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперации31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, новости сво, украина
19 безуспешных атак Украины за сутки: уничтожены более 850 боевиков ВСУ

ВСУ провели 19 безуспешных атак за сутки и потеряли 855 военнослужащих

15:09 11.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в зоне спецоперации за сутки успешно отразили 19 атак противника. ВСУ потеряли 855 военнослужащих и военную технику, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
Больше всего атак украинские боевики предприняли на Донецком направлении.
"Подразделения "Южной" группировки войск отразили 11 атак формирований 24-й, 42-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны. Противник потерял убитыми и ранеными до 325-ти военнослужащих", - говорится в сообщении.
Пять безуспешных атак ВСУ провели на Купянском направлении, где действуют подразделения "Западной" группировки войск. Потери Киева составили до 210 военнослужащих.
Две вражеские атаки российские подразделения группировки войск "Центр" отразили на Краснолиманском направлении, где были ликвидированы до 120 боевиков Украины.
Еще одну безуспешную атаку ВСУ предприняли на Херсонском направлении.
"Противник потерял до 50-ти военнослужащих, девять автомобилей, гаубицу М777 производства США, а также орудие Д-20 и гаубицу Д-30", - уточняют в Минобороны РФ.
На Южно-Донецком направлении действуют подразделения группировки войск "Восток", которые при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Запорожской области. В результате, потери противника составили до 150-ти военнослужащих.
За неделю российские военные отразили 81 атаку украинских боевиков и значительно улучшили положение по переднему краю на четырех направлениях. Потери противника превысили 6000 боевиков убитыми и ранеными.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовостиНовости СВОУкраина
 
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