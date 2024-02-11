https://crimea.ria.ru/20240211/19-bezuspeshnykh-atak-ukrainy-za-sutki-unichtozheny-bolee-850-boevikov-vsu-1134873905.html

19 безуспешных атак Украины за сутки: уничтожены более 850 боевиков ВСУ

19 безуспешных атак Украины за сутки: уничтожены более 850 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 11.02.2024

19 безуспешных атак Украины за сутки: уничтожены более 850 боевиков ВСУ

Вооруженные силы РФ в зоне спецоперации за сутки успешно отразили 19 атак противника. ВСУ потеряли 855 военнослужащих и военную технику, в том числе... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T15:09

2024-02-11T15:09

2024-02-11T15:09

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в зоне спецоперации за сутки успешно отразили 19 атак противника. ВСУ потеряли 855 военнослужащих и военную технику, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.Больше всего атак украинские боевики предприняли на Донецком направлении.Пять безуспешных атак ВСУ провели на Купянском направлении, где действуют подразделения "Западной" группировки войск. Потери Киева составили до 210 военнослужащих.Две вражеские атаки российские подразделения группировки войск "Центр" отразили на Краснолиманском направлении, где были ликвидированы до 120 боевиков Украины.Еще одну безуспешную атаку ВСУ предприняли на Херсонском направлении."Противник потерял до 50-ти военнослужащих, девять автомобилей, гаубицу М777 производства США, а также орудие Д-20 и гаубицу Д-30", - уточняют в Минобороны РФ.На Южно-Донецком направлении действуют подразделения группировки войск "Восток", которые при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Запорожской области. В результате, потери противника составили до 150-ти военнослужащих.За неделю российские военные отразили 81 атаку украинских боевиков и значительно улучшили положение по переднему краю на четырех направлениях. Потери противника превысили 6000 боевиков убитыми и ранеными.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский пункт управления и авиационный склад уничтожены в зоне СВОПочти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперации31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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