https://crimea.ria.ru/20240210/bolee-6000-boevikov-ubitymi-i-ranenymi--poteri-vsu-za-nedelyu-1134852940.html

Более 6000 боевиков убитыми и ранеными – потери ВСУ за неделю

Более 6000 боевиков убитыми и ранеными – потери ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 10.02.2024

Более 6000 боевиков убитыми и ранеными – потери ВСУ за неделю

Российские военные за неделю отразили 81 атаку украинских боевиков и значительно улучшили положение по переднему краю на четырех направлениях. Потери противника РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T16:37

2024-02-10T16:37

2024-02-10T16:38

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

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купянск

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю отразили 81 атаку украинских боевиков и значительно улучшили положение по переднему краю на четырех направлениях. Потери противника превысили 6000 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожено более 55 орудий полевой артиллерии, пять танков и более 200 автомобилей и боевых бронемашин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также отразили 36 атак штурмовых групп в район Синьковки Харьковской области и Терн Донецкой Народной Республики. Также нанесено поражение живой силе противника в районе Новоселовского Луганской Народной Республики, Кисловки и Берестового Харьковской области. Потери противника превысили 725 боевиков, две боевые бронемашины, 24 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак противника."В районе Червоной Дибровы ЛНР, Ямполовки, Торского, Григоровке ДНР, а также Серебрянского лесничества нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 12 бригады спецназначения и 5 бригады нацгвардии Украины", – сказано в сообщении. Потери противника за неделю составили до 1500 боевиков убитыми и ранеными. Также поражено 11 боевых бронемашин, 31 автомобиль и три орудия полевой артиллерии.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 26 атак противника в районе Красного, Ленинского, Клещеевки, Шум и Победы ДНР.Потери противника превысили 2100 боевиков, также поражены два танка, 13 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град".На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" также улучшили положение по переднему краю, отражены пять атак ВСУ. Нанесено поражение противнику в районе Угледара, Макаровки, Урожайного, Старомайорского ДНР и Приютного Запорожской области. Потери ВСУ составили до 1160 боевиков, три танка, шесть боевых бронемашин, 23 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии.На Запорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника в районе Работино, Новоданиловки, Нестерянки, Пятихаток и Щербаков Запорожской области. Противник потерял более 210 боевиков, четыре боевые бронемашины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град".На Херсонском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе Тягинки, Михайловки, Ивановки, Токаревки, Золотой Балки, Антоновки и Станислава Херсонской области. Потери ВСУ превысили 245 боевиков, также поражены 25 автомобилей, семь лодок, шесть орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ продолжают сдаваться в плен российской армииРоссийские военные поразили склады боеприпасов и пункты управления ВСУ31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ

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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, всу (вооруженные силы украины), потери всу