https://crimea.ria.ru/20240212/bolee-30-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-v-zone-svo-za-sutki-1134888864.html

Более 30 украинских беспилотников сбили в зоне СВО за сутки

Более 30 украинских беспилотников сбили в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Более 30 украинских беспилотников сбили в зоне СВО за сутки

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 33 украинских беспилотника в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T14:24

2024-02-12T14:24

2024-02-12T14:24

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

министерство обороны рф

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 33 украинских беспилотника в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России за сутки поразили живую силу и технику противника в 109 районах, добавили в ведомстве.Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12 229 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14 964 танка и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 499 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперации19 безуспешных атак Украины за сутки: уничтожены более 850 боевиков ВСУБолее 6000 боевиков убитыми и ранеными – потери ВСУ за неделю

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, пво