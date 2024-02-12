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Более 30 украинских беспилотников сбили в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 12.02.2024
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Более 30 украинских беспилотников сбили в зоне СВО за сутки
Более 30 украинских беспилотников сбили в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Более 30 украинских беспилотников сбили в зоне СВО за сутки
Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 33 украинских беспилотника в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T14:24
2024-02-12T14:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 33 украинских беспилотника в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России за сутки поразили живую силу и технику противника в 109 районах, добавили в ведомстве.Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12 229 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14 964 танка и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 499 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперации19 безуспешных атак Украины за сутки: уничтожены более 850 боевиков ВСУБолее 6000 боевиков убитыми и ранеными – потери ВСУ за неделю
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, пво
Более 30 украинских беспилотников сбили в зоне СВО за сутки

Российские силы ПВО сбили более 30 беспилотников противника за сутки в зоне спецоперации

14:24 12.02.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 33 украинских беспилотника в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новая Каховка, Обрывка, Райское и Песчановка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России за сутки поразили живую силу и технику противника в 109 районах, добавили в ведомстве.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12 229 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14 964 танка и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 499 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУМинистерство обороны РФПВО
 
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