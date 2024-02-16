https://crimea.ria.ru/20240216/nedelnye-poteri-vsu-unichtozheno-5-500-boevikov-1134998931.html

Недельные потери ВСУ: уничтожено 5 500 боевиков

Недельные потери ВСУ: уничтожено 5 500 боевиков - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Недельные потери ВСУ: уничтожено 5 500 боевиков

Российские военные за неделю уничтожили еще 5 550 украинских боевиков, 35 военнослужащих ВСУ взяты в плен. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T16:17

2024-02-16T16:17

2024-02-16T16:17

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю уничтожили еще 5 550 украинских боевиков, 35 военнослужащих ВСУ взяты в плен. Об этом сообщает Минобороны России.На Купянском направлении отражены 18 вражеских атак, потери противника составили 775 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии.На Краснолиманском направлении подразделения РФ улучшили положение по переднему краю, отразили 14 атак противника, уничтожили вывели из строя 1585 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 44 боевые бронированные машины, 82 автомобиля, три орудия полевой артиллерии.На Донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены 46 атак ВСУ, уничтожены более 1820 военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии.На Южно-Донецком направлении также улучшено положение по переднему краю и отбиты три атаки. Потери ВСУ составили до 1060 военнослужащих, два танка, десять боевых бронированных машин, 23 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии.На Херсонском направлении потери ВСУ составили 3010 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 400 беспилотников - названы авиационные потери ВСУ за неделю30 групповых ударов по военным объектам Украины: что пораженоВС РФ бьют врага и улучшают позиции - уничтожены еще 990 боевиков ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240216/bolee-400-bespilotnikov---nazvany-aviatsionnye-poteri-vsu-za-nedelyu-1134998300.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, новости сво, новости, украина