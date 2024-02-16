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Недельные потери ВСУ: уничтожено 5 500 боевиков - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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Недельные потери ВСУ: уничтожено 5 500 боевиков
Недельные потери ВСУ: уничтожено 5 500 боевиков - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Недельные потери ВСУ: уничтожено 5 500 боевиков
Российские военные за неделю уничтожили еще 5 550 украинских боевиков, 35 военнослужащих ВСУ взяты в плен. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T16:17
2024-02-16T16:17
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю уничтожили еще 5 550 украинских боевиков, 35 военнослужащих ВСУ взяты в плен. Об этом сообщает Минобороны России.На Купянском направлении отражены 18 вражеских атак, потери противника составили 775 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии.На Краснолиманском направлении подразделения РФ улучшили положение по переднему краю, отразили 14 атак противника, уничтожили вывели из строя 1585 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 44 боевые бронированные машины, 82 автомобиля, три орудия полевой артиллерии.На Донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены 46 атак ВСУ, уничтожены более 1820 военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии.На Южно-Донецком направлении также улучшено положение по переднему краю и отбиты три атаки. Потери ВСУ составили до 1060 военнослужащих, два танка, десять боевых бронированных машин, 23 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии.На Херсонском направлении потери ВСУ составили 3010 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 400 беспилотников - названы авиационные потери ВСУ за неделю30 групповых ударов по военным объектам Украины: что пораженоВС РФ бьют врага и улучшают позиции - уничтожены еще 990 боевиков ВСУ
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, новости сво, новости, украина
Недельные потери ВСУ: уничтожено 5 500 боевиков

ВСУ за неделю потеряли еще 5 500 боевиков убитыми и ранеными - Минобороны

16:17 16.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю уничтожили еще 5 550 украинских боевиков, 35 военнослужащих ВСУ взяты в плен. Об этом сообщает Минобороны России.

"В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

На Купянском направлении отражены 18 вражеских атак, потери противника составили 775 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии.
На Краснолиманском направлении подразделения РФ улучшили положение по переднему краю, отразили 14 атак противника, уничтожили вывели из строя 1585 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 44 боевые бронированные машины, 82 автомобиля, три орудия полевой артиллерии.
На Донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены 46 атак ВСУ, уничтожены более 1820 военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии.
На Южно-Донецком направлении также улучшено положение по переднему краю и отбиты три атаки. Потери ВСУ составили до 1060 военнослужащих, два танка, десять боевых бронированных машин, 23 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии.
На Херсонском направлении потери ВСУ составили 3010 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии.
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