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ВС РФ бьют врага и улучшают позиции - уничтожены еще 990 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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ВС РФ бьют врага и улучшают позиции - уничтожены еще 990 боевиков ВСУ
ВС РФ бьют врага и улучшают позиции - уничтожены еще 990 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 15.02.2024
ВС РФ бьют врага и улучшают позиции - уничтожены еще 990 боевиков ВСУ
Украинские вооруженные силы за сутки потеряли еще 990 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены вражеская техника и вооружения, в том числе иностранного... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T15:14
2024-02-15T15:14
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
украина
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Украинские вооруженные силы за сутки потеряли еще 990 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены вражеская техника и вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", две самоходных артустановки - "Гвоздика" и французская Caezar.На Краснолиманском направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю, отразили две вражеские атаки, уничтожили 305 военнослужащих ВСУ, 15 боевых бронированных машин, в том числе американскую "Bradley", 14 автомобилей, польскую самоходную артустановка Krab, гаубицу Д-30.На Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 10 атак противника. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 360 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, а также 27 автомобилей. Поражены самоходная артиллерийская установка Krab, две американские артсистемы М777, две британские гаубицы FH-70 и L119, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30, и три орудия Д-20.Южно-Донецкое, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены британская гаубица FH-70 и две американских М198, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Херсонском направлении противник потерял до 20 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-30."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ, а также живая сила и военная техника в 102-х районах", - добавили в российском оборонном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУАрмия России улучшила позиции в зоне СВО – уничтожены 1010 боевиковВСУ провели 21 безуспешную атаку и потеряли более 800 боевиков за сутки
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, вооруженные силы россии, новости
ВС РФ бьют врага и улучшают позиции - уничтожены еще 990 боевиков ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили еще 990 украинских боевиков за сутки

15:14 15.02.2024
 
© Министерство обороны РФАрмия России
Армия России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Украинские вооруженные силы за сутки потеряли еще 990 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены вражеская техника и вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.

Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления

На Купянском направлении потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", две самоходных артустановки - "Гвоздика" и французская Caezar.
На Краснолиманском направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю, отразили две вражеские атаки, уничтожили 305 военнослужащих ВСУ, 15 боевых бронированных машин, в том числе американскую "Bradley", 14 автомобилей, польскую самоходную артустановка Krab, гаубицу Д-30.
На Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 10 атак противника. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 360 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, а также 27 автомобилей. Поражены самоходная артиллерийская установка Krab, две американские артсистемы М777, две британские гаубицы FH-70 и L119, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30, и три орудия Д-20.

Южно-Донецкое, Херсонское направления

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены британская гаубица FH-70 и две американских М198, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Херсонском направлении противник потерял до 20 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-30.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ, а также живая сила и военная техника в 102-х районах", - добавили в российском оборонном ведомстве.
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Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУУкраинаВооруженные силы РоссииНовости
 
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