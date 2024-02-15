https://crimea.ria.ru/20240215/vs-rf-byut-vraga-i-uluchshayut-pozitsii---unichtozheny-esche-990-boevikov-vsu-1134970993.html

ВС РФ бьют врага и улучшают позиции - уничтожены еще 990 боевиков ВСУ

ВС РФ бьют врага и улучшают позиции - уничтожены еще 990 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 15.02.2024

ВС РФ бьют врага и улучшают позиции - уничтожены еще 990 боевиков ВСУ

Украинские вооруженные силы за сутки потеряли еще 990 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены вражеская техника и вооружения, в том числе иностранного... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T15:14

2024-02-15T15:14

2024-02-15T15:14

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

украина

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Украинские вооруженные силы за сутки потеряли еще 990 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены вражеская техника и вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", две самоходных артустановки - "Гвоздика" и французская Caezar.На Краснолиманском направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю, отразили две вражеские атаки, уничтожили 305 военнослужащих ВСУ, 15 боевых бронированных машин, в том числе американскую "Bradley", 14 автомобилей, польскую самоходную артустановка Krab, гаубицу Д-30.На Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 10 атак противника. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 360 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, а также 27 автомобилей. Поражены самоходная артиллерийская установка Krab, две американские артсистемы М777, две британские гаубицы FH-70 и L119, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30, и три орудия Д-20.Южно-Донецкое, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены британская гаубица FH-70 и две американских М198, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Херсонском направлении противник потерял до 20 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-30."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ, а также живая сила и военная техника в 102-х районах", - добавили в российском оборонном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУАрмия России улучшила позиции в зоне СВО – уничтожены 1010 боевиковВСУ провели 21 безуспешную атаку и потеряли более 800 боевиков за сутки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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