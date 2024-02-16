https://crimea.ria.ru/20240216/bolee-400-bespilotnikov---nazvany-aviatsionnye-poteri-vsu-za-nedelyu-1134998300.html

Более 400 беспилотников - названы авиационные потери ВСУ за неделю

Более 400 беспилотников - названы авиационные потери ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Более 400 беспилотников - названы авиационные потери ВСУ за неделю

Российские военные за неделю уничтожили вражеский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24, сбили 36 реактивных снарядов и 405 беспилотников ВСУ, сообщает в пятницу... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T15:44

2024-02-16T15:44

2024-02-16T15:44

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю уничтожили вражеский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24, сбили 36 реактивных снарядов и 405 беспилотников ВСУ, сообщает в пятницу Минобороны России.Также, по данным Минобороны, российские военные за неделю уничтожили в зоне спецоперации 405 вражеских беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 571 самолет, 266 вертолетов, 12571 беспилотный летательный аппарат, 469 зенитных ракетных комплексов, 15060 танков и других боевых бронированных машин, 1221 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18747 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли еще один МиГ-29 и 95 беспилотников - работа российских ПВОРоссийская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARSАрмия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, украина, россия, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии