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Более 400 беспилотников - названы авиационные потери ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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Более 400 беспилотников - названы авиационные потери ВСУ за неделю
Более 400 беспилотников - названы авиационные потери ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Более 400 беспилотников - названы авиационные потери ВСУ за неделю
Российские военные за неделю уничтожили вражеский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24, сбили 36 реактивных снарядов и 405 беспилотников ВСУ, сообщает в пятницу... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T15:44
2024-02-16T15:44
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю уничтожили вражеский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24, сбили 36 реактивных снарядов и 405 беспилотников ВСУ, сообщает в пятницу Минобороны России.Также, по данным Минобороны, российские военные за неделю уничтожили в зоне спецоперации 405 вражеских беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 571 самолет, 266 вертолетов, 12571 беспилотный летательный аппарат, 469 зенитных ракетных комплексов, 15060 танков и других боевых бронированных машин, 1221 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18747 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли еще один МиГ-29 и 95 беспилотников - работа российских ПВОРоссийская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARSАрмия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, украина, россия, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии
Более 400 беспилотников - названы авиационные потери ВСУ за неделю

В Минобороны назвали недельные авиационные потери ВСУ

15:44 16.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю уничтожили вражеский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24, сбили 36 реактивных снарядов и 405 беспилотников ВСУ, сообщает в пятницу Минобороны России.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей недели сбиты самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, перехвачены 36 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ольха", одна управляемая авиабомба JDAM", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Также, по данным Минобороны, российские военные за неделю уничтожили в зоне спецоперации 405 вражеских беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 571 самолет, 266 вертолетов, 12571 беспилотный летательный аппарат, 469 зенитных ракетных комплексов, 15060 танков и других боевых бронированных машин, 1221 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18747 единиц специальной военной автомобильной техники.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУАрмия и флотУкраинаРоссияМинистерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы России
 
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