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Британский дрон-камикадзе сбит над Донбассом - готовилась провокация - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Британский дрон-камикадзе сбит над Донбассом - готовилась провокация
Британский дрон-камикадзе сбит над Донбассом - готовилась провокация - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Британский дрон-камикадзе сбит над Донбассом - готовилась провокация
Британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80, нацеленный на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя, был перехвачен сотрудниками ФСБ... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T08:25
2024-02-19T08:40
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80, нацеленный на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя, был перехвачен сотрудниками ФСБ России, военной комендатуры и Росгвардии в Новоазовском районе ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.По его словам, теракт с большими жертвами готовился с целью провокации - чтобы на фоне поражения ВСУ в Авдеевке обвинить во всем Россию и дестабилизировать обстановку в Донбассе.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию РФ с помощью беспилотников, в том числе это касается новых регионов. В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. В этот же день четыре человека погибли при обрушении дома в донецком селе Пантелеймоновка после удара ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Страна-полигон: Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзеВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетовДвое погибли при ударе дрона ВСУ по авто на трассе Горловка – Донецк
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РИА Новости Крым
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво, военная операция сша и великобритании в йемене, поставки западного оружия украине
Британский дрон-камикадзе сбит над Донбассом - готовилась провокация

Запад и Киев готовили теракт с большими жертвами в Мариуполе - Пушилин

08:25 19.02.2024 (обновлено: 08:40 19.02.2024)
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаБританский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80 перехватили в ДНР
Британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80 перехватили в ДНР
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80, нацеленный на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя, был перехвачен сотрудниками ФСБ России, военной комендатуры и Росгвардии в Новоазовском районе ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
"После контролируемой посадки дрона взрывотехники обезвредили боевую часть в виде семи килограммов взрывчатого вещества и уничтожили заряд на месте. В результате расшифровки полетного задания установлено, что он был нацелен на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя, должен был совершить круг над Новоазовским районом и ударить по объекту со стороны Таганрогского залива", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, теракт с большими жертвами готовился с целью провокации - чтобы на фоне поражения ВСУ в Авдеевке обвинить во всем Россию и дестабилизировать обстановку в Донбассе.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию РФ с помощью беспилотников, в том числе это касается новых регионов. В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. В этот же день четыре человека погибли при обрушении дома в донецком селе Пантелеймоновка после удара ВСУ.
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Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)НовостиНовости СВОВоенная операция США и Великобритании в ЙеменеПоставки западного оружия Украине
 
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