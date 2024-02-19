https://crimea.ria.ru/20240219/britanskiy-dron-kamikadze-sbit-nad-donbassom---gotovilas-provokatsiya-1135042701.html

Британский дрон-камикадзе сбит над Донбассом - готовилась провокация

Британский дрон-камикадзе сбит над Донбассом - готовилась провокация - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Британский дрон-камикадзе сбит над Донбассом - готовилась провокация

Британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80, нацеленный на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя, был перехвачен сотрудниками ФСБ... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T08:25

2024-02-19T08:25

2024-02-19T08:40

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80, нацеленный на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя, был перехвачен сотрудниками ФСБ России, военной комендатуры и Росгвардии в Новоазовском районе ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.По его словам, теракт с большими жертвами готовился с целью провокации - чтобы на фоне поражения ВСУ в Авдеевке обвинить во всем Россию и дестабилизировать обстановку в Донбассе.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию РФ с помощью беспилотников, в том числе это касается новых регионов. В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. В этот же день четыре человека погибли при обрушении дома в донецком селе Пантелеймоновка после удара ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Страна-полигон: Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзеВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетовДвое погибли при ударе дрона ВСУ по авто на трассе Горловка – Донецк

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво, военная операция сша и великобритании в йемене, поставки западного оружия украине