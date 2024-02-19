Британский дрон-камикадзе сбит над Донбассом - готовилась провокация
Запад и Киев готовили теракт с большими жертвами в Мариуполе - Пушилин
08:25 19.02.2024 (обновлено: 08:40 19.02.2024)
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаБританский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80 перехватили в ДНР
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80, нацеленный на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя, был перехвачен сотрудниками ФСБ России, военной комендатуры и Росгвардии в Новоазовском районе ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
"После контролируемой посадки дрона взрывотехники обезвредили боевую часть в виде семи килограммов взрывчатого вещества и уничтожили заряд на месте. В результате расшифровки полетного задания установлено, что он был нацелен на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя, должен был совершить круг над Новоазовским районом и ударить по объекту со стороны Таганрогского залива", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, теракт с большими жертвами готовился с целью провокации - чтобы на фоне поражения ВСУ в Авдеевке обвинить во всем Россию и дестабилизировать обстановку в Донбассе.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию РФ с помощью беспилотников, в том числе это касается новых регионов. В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. В этот же день четыре человека погибли при обрушении дома в донецком селе Пантелеймоновка после удара ВСУ.
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