Страна-полигон: Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзе
Франция собирается испытывать на Украине свои новые беспилотники
17:11 18.02.2024 (обновлено: 17:12 18.02.2024)
© Telegram Владимир ЗеленскийБеспилотник ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В ближайшее время Франция поставит Украине свою новейшую разработку – беспилотники-камикадзе. Глава минобороны страны рассматривает это как возможность боевых испытаний, о чем он заявил в интервью изданию Journal du Dimanche.
"В ближайшие недели Украина одной из первых получит эти беспилотники. Это также представляет возможность для боевых испытаний этого нового поколения оборудования", – сообщил Лекорню.
Journal du Dimanche анализирует двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, которое недавно подписали президенты Эммануель Макрон и Владимир Зеленский. В документе идет речь об усилении военной поддержки Украины.
"Франция является одной из европейских стран, которая обучает больше всего украинских солдат: с начала войны мы уже подготовили 10 000 человек, а в 2024 году мы подготовим еще от 7 000 до 9 000 на курсах общей подготовки, например, специалистов", – информируют авторы статьи.
Как заявил изданию Лекорню, Париж продолжит поставлять Киеву средства ПВО и артиллерию. В частности, речь идет о самоходных артиллерийских установках (САУ) Caesar, в этом году украинская армия благодаря увеличению производства получит по меньшей мере 78 таких орудий. Франция поставляет ВСУ по 3 тысячи снарядов в месяц, и этого явно недостаточно, отметил министр. Производство боеприпасов в стране будет наращиваться, в частности, вскоре начнется строительство завода, который обеспечит производство 150 тысяч боеприпасов в год (12 500 в месяц). При этом Лекорню не озвучил, когда это предприятие будет введено в эксплуатацию.
Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Францией подписано сроком на 10 лет. Оно включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отменил свой визит на Украину. Как считает политолог Ростислав Ищенко, это решение было связано с нежеланием Макрона демонстрировать слишком явную поддержку Зеленского.
Российские эксперты, анализируя подписанные с Германией и Францией соглашения, говорят о том, что никаких особенных гарантий безопасности в них не содержится. Европейские государства не берут на себя обязательств вводить войска в случае нападения на Украину, они обещают лишь военную поддержку, которую они и без того предоставляют без всяких на то соглашений. Подписание этих документов говорит скорее о том, что реальные шаги по принятию Украины в НАТО в ближайшее время предприняты не будут.
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