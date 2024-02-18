https://crimea.ria.ru/20240218/strana-poligon-frantsiya-budet-ispytyvat-na-ukraine-novye-drony-kamikadze-1135032806.html

Страна-полигон: Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзе

Страна-полигон: Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзе - РИА Новости Крым, 18.02.2024

Страна-полигон: Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзе

В ближайшее время Франция поставит Украине свою новейшую разработку – беспилотники-камикадзе. Глава минобороны страны рассматривает это как возможность боевых... РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T17:11

2024-02-18T17:11

2024-02-18T17:12

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поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В ближайшее время Франция поставит Украине свою новейшую разработку – беспилотники-камикадзе. Глава минобороны страны рассматривает это как возможность боевых испытаний, о чем он заявил в интервью изданию Journal du Dimanche.Journal du Dimanche анализирует двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, которое недавно подписали президенты Эммануель Макрон и Владимир Зеленский. В документе идет речь об усилении военной поддержки Украины."Франция является одной из европейских стран, которая обучает больше всего украинских солдат: с начала войны мы уже подготовили 10 000 человек, а в 2024 году мы подготовим еще от 7 000 до 9 000 на курсах общей подготовки, например, специалистов", – информируют авторы статьи.Как заявил изданию Лекорню, Париж продолжит поставлять Киеву средства ПВО и артиллерию. В частности, речь идет о самоходных артиллерийских установках (САУ) Caesar, в этом году украинская армия благодаря увеличению производства получит по меньшей мере 78 таких орудий. Франция поставляет ВСУ по 3 тысячи снарядов в месяц, и этого явно недостаточно, отметил министр. Производство боеприпасов в стране будет наращиваться, в частности, вскоре начнется строительство завода, который обеспечит производство 150 тысяч боеприпасов в год (12 500 в месяц). При этом Лекорню не озвучил, когда это предприятие будет введено в эксплуатацию.Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Францией подписано сроком на 10 лет. Оно включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отменил свой визит на Украину. Как считает политолог Ростислав Ищенко, это решение было связано с нежеланием Макрона демонстрировать слишком явную поддержку Зеленского.Российские эксперты, анализируя подписанные с Германией и Францией соглашения, говорят о том, что никаких особенных гарантий безопасности в них не содержится. Европейские государства не берут на себя обязательств вводить войска в случае нападения на Украину, они обещают лишь военную поддержку, которую они и без того предоставляют без всяких на то соглашений. Подписание этих документов говорит скорее о том, что реальные шаги по принятию Украины в НАТО в ближайшее время предприняты не будут.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион беспилотников Киеву – эксперт оценил обещание НАТОШольц и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасностиЗеленский признал преимущество российского оружия

https://crimea.ria.ru/20240215/tsentr-dlya-boevikov-i-million-bpla-dlya-ukrainy-chto-reshili-v-bryussele-1134980373.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, новости, украина, беспилотник (бпла, дрон), политика, в мире, поставки западного оружия украине