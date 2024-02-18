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Страна-полигон: Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзе - РИА Новости Крым, 18.02.2024
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Страна-полигон: Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзе
Страна-полигон: Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзе - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Страна-полигон: Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзе
В ближайшее время Франция поставит Украине свою новейшую разработку – беспилотники-камикадзе. Глава минобороны страны рассматривает это как возможность боевых... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T17:11
2024-02-18T17:12
франция
новости
украина
беспилотник (бпла, дрон)
политика
в мире
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В ближайшее время Франция поставит Украине свою новейшую разработку – беспилотники-камикадзе. Глава минобороны страны рассматривает это как возможность боевых испытаний, о чем он заявил в интервью изданию Journal du Dimanche.Journal du Dimanche анализирует двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, которое недавно подписали президенты Эммануель Макрон и Владимир Зеленский. В документе идет речь об усилении военной поддержки Украины."Франция является одной из европейских стран, которая обучает больше всего украинских солдат: с начала войны мы уже подготовили 10 000 человек, а в 2024 году мы подготовим еще от 7 000 до 9 000 на курсах общей подготовки, например, специалистов", – информируют авторы статьи.Как заявил изданию Лекорню, Париж продолжит поставлять Киеву средства ПВО и артиллерию. В частности, речь идет о самоходных артиллерийских установках (САУ) Caesar, в этом году украинская армия благодаря увеличению производства получит по меньшей мере 78 таких орудий. Франция поставляет ВСУ по 3 тысячи снарядов в месяц, и этого явно недостаточно, отметил министр. Производство боеприпасов в стране будет наращиваться, в частности, вскоре начнется строительство завода, который обеспечит производство 150 тысяч боеприпасов в год (12 500 в месяц). При этом Лекорню не озвучил, когда это предприятие будет введено в эксплуатацию.Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Францией подписано сроком на 10 лет. Оно включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отменил свой визит на Украину. Как считает политолог Ростислав Ищенко, это решение было связано с нежеланием Макрона демонстрировать слишком явную поддержку Зеленского.Российские эксперты, анализируя подписанные с Германией и Францией соглашения, говорят о том, что никаких особенных гарантий безопасности в них не содержится. Европейские государства не берут на себя обязательств вводить войска в случае нападения на Украину, они обещают лишь военную поддержку, которую они и без того предоставляют без всяких на то соглашений. Подписание этих документов говорит скорее о том, что реальные шаги по принятию Украины в НАТО в ближайшее время предприняты не будут.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион беспилотников Киеву – эксперт оценил обещание НАТОШольц и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасностиЗеленский признал преимущество российского оружия
https://crimea.ria.ru/20240215/tsentr-dlya-boevikov-i-million-bpla-dlya-ukrainy-chto-reshili-v-bryussele-1134980373.html
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франция, новости, украина, беспилотник (бпла, дрон), политика, в мире, поставки западного оружия украине
Страна-полигон: Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзе

Франция собирается испытывать на Украине свои новые беспилотники

17:11 18.02.2024 (обновлено: 17:12 18.02.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В ближайшее время Франция поставит Украине свою новейшую разработку – беспилотники-камикадзе. Глава минобороны страны рассматривает это как возможность боевых испытаний, о чем он заявил в интервью изданию Journal du Dimanche.

"В ближайшие недели Украина одной из первых получит эти беспилотники. Это также представляет возможность для боевых испытаний этого нового поколения оборудования", – сообщил Лекорню.

Journal du Dimanche анализирует двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, которое недавно подписали президенты Эммануель Макрон и Владимир Зеленский. В документе идет речь об усилении военной поддержки Украины.
"Франция является одной из европейских стран, которая обучает больше всего украинских солдат: с начала войны мы уже подготовили 10 000 человек, а в 2024 году мы подготовим еще от 7 000 до 9 000 на курсах общей подготовки, например, специалистов", – информируют авторы статьи.
Как заявил изданию Лекорню, Париж продолжит поставлять Киеву средства ПВО и артиллерию. В частности, речь идет о самоходных артиллерийских установках (САУ) Caesar, в этом году украинская армия благодаря увеличению производства получит по меньшей мере 78 таких орудий. Франция поставляет ВСУ по 3 тысячи снарядов в месяц, и этого явно недостаточно, отметил министр. Производство боеприпасов в стране будет наращиваться, в частности, вскоре начнется строительство завода, который обеспечит производство 150 тысяч боеприпасов в год (12 500 в месяц). При этом Лекорню не озвучил, когда это предприятие будет введено в эксплуатацию.
Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Францией подписано сроком на 10 лет. Оно включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отменил свой визит на Украину. Как считает политолог Ростислав Ищенко, это решение было связано с нежеланием Макрона демонстрировать слишком явную поддержку Зеленского.
Российские эксперты, анализируя подписанные с Германией и Францией соглашения, говорят о том, что никаких особенных гарантий безопасности в них не содержится. Европейские государства не берут на себя обязательств вводить войска в случае нападения на Украину, они обещают лишь военную поддержку, которую они и без того предоставляют без всяких на то соглашений. Подписание этих документов говорит скорее о том, что реальные шаги по принятию Украины в НАТО в ближайшее время предприняты не будут.
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