https://crimea.ria.ru/20240514/arkticheskie-vozdushnye-massy-v-krymu-chego-zhdat-ot-pogody-vo-vtornik-1137175247.html

Арктические воздушные массы в Крыму: чего ждать от погоды во вторник

Арктические воздушные массы в Крыму: чего ждать от погоды во вторник - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Арктические воздушные массы в Крыму: чего ждать от погоды во вторник

Во вторник арктические воздушные массы обусловят в Крыму пасмурную прохладную погоду. Ночью без осадков, в южных и восточных районах кратковременный дождь, днем РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T00:01

2024-05-14T00:01

2024-05-14T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136270019_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_406a7ac2eb451b88d4a200a73804ded2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Во вторник арктические воздушные массы обусловят в Крыму пасмурную прохладную погоду. Ночью без осадков, в южных и восточных районах кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, местами сильные, грозы. В южных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +11...+13 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16.В Ялте и Алуште облачно, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +6...+8 градусов, днем +13...+15.В Евпатории ночью облачно, без осадков, днем переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +14...+16.В Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +8...+10 градусов, днем +15...+17.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240513/v-krym-idut-zamorozki---obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1137231438.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр