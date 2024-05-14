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Арктические воздушные массы в Крыму: чего ждать от погоды во вторник - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Арктические воздушные массы в Крыму: чего ждать от погоды во вторник
Арктические воздушные массы в Крыму: чего ждать от погоды во вторник - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Арктические воздушные массы в Крыму: чего ждать от погоды во вторник
Во вторник арктические воздушные массы обусловят в Крыму пасмурную прохладную погоду. Ночью без осадков, в южных и восточных районах кратковременный дождь, днем РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T00:01
2024-05-14T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Во вторник арктические воздушные массы обусловят в Крыму пасмурную прохладную погоду. Ночью без осадков, в южных и восточных районах кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, местами сильные, грозы. В южных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +11...+13 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16.В Ялте и Алуште облачно, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +6...+8 градусов, днем +13...+15.В Евпатории ночью облачно, без осадков, днем переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +14...+16.В Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +8...+10 градусов, днем +15...+17.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240513/v-krym-idut-zamorozki---obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1137231438.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Арктические воздушные массы в Крыму: чего ждать от погоды во вторник

В Крыму во вторник пасмурная и прохладная погода

00:01 14.05.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНепогода в Москве
Непогода в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Во вторник арктические воздушные массы обусловят в Крыму пасмурную прохладную погоду. Ночью без осадков, в южных и восточных районах кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, местами сильные, грозы. В южных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с, утром и днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, в степных и предгорных районах заморозки до -2, днем +10…+15 градусов, в горах +4…+9", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +11...+13 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16.
В Ялте и Алуште облачно, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +6...+8 градусов, днем +13...+15.
В Евпатории ночью облачно, без осадков, днем переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +14...+16.
В Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +8...+10 градусов, днем +15...+17.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Мороз в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Вчера, 11:52
В Крым идут заморозки - объявлено штормовое предупреждение
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Арктические воздушные массы в Крыму: чего ждать от погоды во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 14 мая
22:30Главное за день: 13 мая
22:16Главные новости Крыма: 13 мая
22:03Власти Эстонии раздумывают над отправкой войск на Украину
21:54Оказывали услуги мигрантам: в Севастополе будут судить группу женщин
21:47В Донецке при обстреле ВСУ погибла супружеская пара
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