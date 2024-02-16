https://crimea.ria.ru/20240216/v-nato-ne-svetit-zachem-germaniya-daet-kievu-garantii-bezopasnosti-1135001344.html

В НАТО "не светит": зачем Германия дает Киеву гарантии безопасности

В НАТО "не светит": зачем Германия дает Киеву гарантии безопасности - РИА Новости Крым, 16.02.2024

В НАТО "не светит": зачем Германия дает Киеву гарантии безопасности

Серия соглашений о гарантиях безопасности для Украины говорит о том, что этой стране в обозримом будущем не следует рассчитывать на членство в НАТО. Такое... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T17:56

2024-02-16T17:56

2024-02-16T17:58

владимир зеленский (президент украины)

политика

украина

германия

нато

мнения

алексей мухин

поставки западного оружия украине

олаф шольц

риши сунак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Серия соглашений о гарантиях безопасности для Украины говорит о том, что этой стране в обозримом будущем не следует рассчитывать на членство в НАТО. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности в продолжение декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины. По заявлению украинского президента Владимира Зеленского, документ подразумевает поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год. Соглашение также предусматривает механизм экстренных консультаций в случае обострения конфликта России и Украины. В Киеве планируют направить деньги на оплату уже заключенных контрактов по закупке вооружений.Об этом свидетельствует и пункт о механизме экстренных консультаций в случае "возможного будущего обострения конфликта России и Украины". При этом политолог убежден, что объемы немецкой помощи, озвученные Зеленским, кардинально не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения, поскольку большая часть средств в итоге окажется разворована.При этом, по мнению Мухина, особенности германо-украинского соглашения еще предстоит изучать, когда документ будут опубликован. Поскольку они с большой вероятностью могут содержать встречные грабительские коммерческие условия для украинцев.В январе премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 3,2 млрд долларов) в течение 2024 года. Также документ оговаривает передачу Украиной Британии определенных коммерческих проектов. В частности Украина фактически передала месторождения лития в обмен на гарантии безопасности. Читайте также на РИА Новости Крым:Закулисное сопротивление: США и Германия не хотят видеть Украину в НАТОЗапад превратил Киев в международного попрошайку - ЛавровМиллион беспилотников Киеву – эксперт оценил обещание НАТО

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