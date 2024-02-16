В НАТО "не светит": зачем Германия дает Киеву гарантии безопасности
Украине не следует рассчитывать на членство в НАТО - политолог
17:56 16.02.2024 (обновлено: 17:58 16.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Серия соглашений о гарантиях безопасности для Украины говорит о том, что этой стране в обозримом будущем не следует рассчитывать на членство в НАТО. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.
Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности в продолжение декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины. По заявлению украинского президента Владимира Зеленского, документ подразумевает поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год. Соглашение также предусматривает механизм экстренных консультаций в случае обострения конфликта России и Украины. В Киеве планируют направить деньги на оплату уже заключенных контрактов по закупке вооружений.
"Это означает, что Украину, скорее всего, не возьмут в НАТО. Серия вот этих, так называемых взаимных гарантий говорит именно об этом. Иначе, зачем они вообще нужны? Очевидно, для альянса Украина в состоянии войны с Россией токсична", - комментирует тему Мухин.
Об этом свидетельствует и пункт о механизме экстренных консультаций в случае "возможного будущего обострения конфликта России и Украины". При этом политолог убежден, что объемы немецкой помощи, озвученные Зеленским, кардинально не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения, поскольку большая часть средств в итоге окажется разворована.
"Ситуация для Украины складывается тяжело. Не знаю, насколько это повлияет на текущее положение вооруженных сил Украины, но скорее всего не повлияет никак. Очень многие в частности германские эксперты говорят о том, что Украина - черная коррупционная дыра, куда, сколько не закачивай, ничего принципиально не изменится", - констатирует политолог.
При этом, по мнению Мухина, особенности германо-украинского соглашения еще предстоит изучать, когда документ будут опубликован. Поскольку они с большой вероятностью могут содержать встречные грабительские коммерческие условия для украинцев.
В январе премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 3,2 млрд долларов) в течение 2024 года.
Также документ оговаривает передачу Украиной Британии определенных коммерческих проектов. В частности Украина фактически передала месторождения лития в обмен на гарантии безопасности.
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