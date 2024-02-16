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Запад превратил Киев в международного попрошайку - Лавров - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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Запад превратил Киев в международного попрошайку - Лавров
Запад превратил Киев в международного попрошайку - Лавров - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Запад превратил Киев в международного попрошайку - Лавров
Украина, утратившая всякую независимость, превратилась в "международного попрошайку" - это результат бездумного стремления любым способом встроиться в западную... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T12:24
2024-02-16T12:34
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Украина, утратившая всякую независимость, превратилась в "международного попрошайку" - это результат бездумного стремления любым способом встроиться в западную систему политических и экономических координат. Об этом в четверг заявил глава МИД России Сергей Лавров на конференции к 10-й годовщине госпереворота на Украине.Он подчеркнул также, что независимости Украины не осталось, и это случилось еще до госпереворота в 2014 году. Американские и британские советники присутствовали в большинстве украинских ведомств, включая СБУ, а сейчас это уже стандартна практика."Сидят, смотрят, чтобы деньги не воровали. Хотя воровство никто и никогда там не остановит. Ну и потом, как Запад будет требовать от Украины не воровать деньги, которые он им представляет, если сам Запад ворует наши деньги и уже открыто обсуждает, как это сделать лучше. Поэтому развитие ситуации на Украине - это яркий пример того, к чему приводит заигрывание с Западом и бездумное стремление любым способом встроиться в его систему политических и экономических координат", - заключил глава российского внешнеполитического ведомства.Американский журналист Такер Карлсон ранее высказал мнение, что поддержка западных стран только ухудшит ситуацию на Украине, будет еще "больше погибших украинцев". Кроме того, ситуация чревата "дальнейшей деградацией западной экономики".Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не могла оставить Крым в беде - ЛавровВариантов не просматривается: Лавров о переговорах по УкраинеЕсли Украина перестанет воевать - Лавров обозначил перспективу
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сергей лавров, украина, в мире, новости, сша, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия
Запад превратил Киев в международного попрошайку - Лавров

Украина утратила всякую независимость и превратилась в международного попрошайку - Лавров

12:24 16.02.2024 (обновлено: 12:34 16.02.2024)
 
© РИА Новости . Григорий СысоевМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Украина, утратившая всякую независимость, превратилась в "международного попрошайку" - это результат бездумного стремления любым способом встроиться в западную систему политических и экономических координат. Об этом в четверг заявил глава МИД России Сергей Лавров на конференции к 10-й годовщине госпереворота на Украине.
"Запад использует Украину во всех смыслах, чтобы сдерживать Россию, чтобы нанести РФ стратегическое поражение, не позволить ей играть ту роль на мировой арене, которая ей положена по праву. В результате Украина, получившая от Советского Союза богатейший промышленный потенциал, превратилась в самое бедное государство Европы, в территорию вымирающую. А киевские власти - это всеми признанные международные попрошайки", - констатировал Лавров.
Он подчеркнул также, что независимости Украины не осталось, и это случилось еще до госпереворота в 2014 году. Американские и британские советники присутствовали в большинстве украинских ведомств, включая СБУ, а сейчас это уже стандартна практика.
"Сидят, смотрят, чтобы деньги не воровали. Хотя воровство никто и никогда там не остановит. Ну и потом, как Запад будет требовать от Украины не воровать деньги, которые он им представляет, если сам Запад ворует наши деньги и уже открыто обсуждает, как это сделать лучше. Поэтому развитие ситуации на Украине - это яркий пример того, к чему приводит заигрывание с Западом и бездумное стремление любым способом встроиться в его систему политических и экономических координат", - заключил глава российского внешнеполитического ведомства.
Американский журналист Такер Карлсон ранее высказал мнение, что поддержка западных стран только ухудшит ситуацию на Украине, будет еще "больше погибших украинцев". Кроме того, ситуация чревата "дальнейшей деградацией западной экономики".
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Сергей ЛавровУкраинаВ миреНовостиСШАМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Россия
 
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