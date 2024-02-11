https://crimea.ria.ru/20240211/pochemu-makron-otmenil-svoy-vizit-na-ukrainu--mnenie-1134875967.html

Почему Макрон отменил свой визит на Украину – мнение

Почему Макрон отменил свой визит на Украину – мнение - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Почему Макрон отменил свой визит на Украину – мнение

Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил свою поездку на Украину, которая была запланирована на следующей неделе. Об этом сообщило французское издание... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T18:05

2024-02-11T18:05

2024-02-11T18:11

ростислав ищенко

эммануэль макрон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил свою поездку на Украину, которая была запланирована на следующей неделе. Об этом сообщило французское издание Challenges. Мнением, что стоит за таким решением Макрона, с РИА Новости Крым поделился политолог Ростислав Ищенко.По информации Challenges, визит Макрона перенесли, чтобы обеспечить его безопасность.По мнению Ростилава Ищенко, эта поездка нужна была для того, чтобы поддержать Зеленского.Что же касается, запланированного подписания с Украиной двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, то его не обязательно делать президенту. По мнению Ростислава Ищенко, это могут сделать, например, украинский посол в Париже с представителем министерства иностранных дел Украины. Если бы соглашение подписал Макрон, то это расценивалось бы как серьезная поддержка Зеленского.Во время визита Эмманюэля Макрона также планировалось обсудить создание Французского агентства развития на Украине и выделения 200 миллионов евро для осуществления гражданских проектов, которые реализуются малыми и средними предприятиями Франции. По словам политолога, и для этого Макрону не нужно приезжать.Политолог уточнил, что, когда говорят о визите президента, то имеется ввиду поездка большой делегации, в составе которой, в том числе, бизнесмены и журналисты. Это результат большой работы дипломатов.По информации французского издания Challenges, некоторые украинские дипломаты в Париже, узнав о переносе визита, "упали со стульев". Организаторы поездки жалуются, что находятся в состоянии полной неопределенности."Когда говорят на дипломатическом языке о недоумении, это скорее неодобрение. Наверное, украинцы хотели получить такую пусть информационно-политическую, но все же поддержку", - объяснил политолог такую реакцию в Париже.Ростислав Ищенко не исключает вероятность того, что все документы будут подписаны, но без визита Макрона на Украину.Первое "соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности" с Украиной подписала Великобритания. Генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что это дало сигнал другим странам-членам НАТО, что они тоже могут последовать примеру Великобритании.Читайте также на РИА Новости Крым:Скандальное соглашение Британии и Украины: Киеву не оставляют шансовСуицидальное решение: примет ли НАТО Украину в свой составЗеленский снова просится в НАТО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростислав ищенко, эммануэль макрон, владимир зеленский (президент украины), украина, франция, политика, в мире, мнения, новости