https://crimea.ria.ru/20240216/soglashenie-mezhdu-parizhem-i-kievom-podpisano-srokom-na-10-let-1135006769.html

Зеленский и Макрон подписали соглашение о гарантиях безопасности

Зеленский и Макрон подписали соглашение о гарантиях безопасности - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Зеленский и Макрон подписали соглашение о гарантиях безопасности

Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО, заявил президент Франции... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T23:12

2024-02-16T23:12

2024-02-16T23:41

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владимир зеленский (президент украины)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.Он сообщил, что соглашение включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году.По словам Макрона, соглашение касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины. Речь идет об организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине.Ранее украинский лидер подписал подобное соглашение с канцлером Германии Олафом Шольцем.Согласно документу, Германия обязуется в этом году поставить Украине военной помощи на семь миллиардов евро.По мнению генерального директора центра политической информации Алексея Мухина, подписание ряда подобных сообщений говорит о том, что Украина не надеется на вступление в НАТО в ближайшие несколько лет.Читайте также на РИА Новости Крым:США и Германия не хотят видеть Украину в НАТОГрупповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, франция, новости, политика, эммануэль макрон, владимир зеленский (президент украины), всу (вооруженные силы украины)