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Стрельба в акватории моря у Новороссийска - причина - РИА Новости Крым, 11.05.2024
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Стрельба в акватории моря у Новороссийска - причина
Стрельба в акватории моря у Новороссийска - причина - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Стрельба в акватории моря у Новороссийска - причина
В Новороссийске в субботу военные тренируются в стрельбе. Об этом предупреждают в городской администрации. РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T09:31
2024-05-11T09:31
новороссийск
учения
армия и флот
безопасность
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Новороссийске в субботу военные тренируются в стрельбе. Об этом предупреждают в городской администрации.Тренировки военных в порту Новороссийска проходят регулярно. Накануне стрельбы проводились дважды - утром и ночью.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника ежедневно.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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новороссийск, учения, армия и флот, безопасность, россия, новости
Стрельба в акватории моря у Новороссийска - причина

В акватории моря у Новороссийска 11 мая проходят учебные стрельбы военных

09:31 11.05.2024
 
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Военнослужащий с ПЗРК Верба - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Новороссийске в субботу военные тренируются в стрельбе. Об этом предупреждают в городской администрации.
"По информации Новороссийской военно-морской базы, сегодня с 11:00 до 13:00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - сказано в сообщении официального Telegram-канала властей.
Тренировки военных в порту Новороссийска проходят регулярно. Накануне стрельбы проводились дважды - утром и ночью.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника ежедневно.
 
НовороссийскУченияАрмия и флотБезопасностьРоссияНовости
 
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