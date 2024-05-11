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Стрельба в акватории моря у Новороссийска - причина
Стрельба в акватории моря у Новороссийска - причина - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Стрельба в акватории моря у Новороссийска - причина
В Новороссийске в субботу военные тренируются в стрельбе. Об этом предупреждают в городской администрации. РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T09:31
2024-05-11T09:31
2024-05-11T09:31
новороссийск
учения
армия и флот
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Новороссийске в субботу военные тренируются в стрельбе. Об этом предупреждают в городской администрации.Тренировки военных в порту Новороссийска проходят регулярно. Накануне стрельбы проводились дважды - утром и ночью.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника ежедневно.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новороссийск, учения, армия и флот, безопасность, россия, новости
Стрельба в акватории моря у Новороссийска - причина
В акватории моря у Новороссийска 11 мая проходят учебные стрельбы военных