https://crimea.ria.ru/20240511/strelba-v-akvatorii-morya-u-novorossiyska---prichina-1137191099.html

Стрельба в акватории моря у Новороссийска - причина

Стрельба в акватории моря у Новороссийска - причина - РИА Новости Крым, 11.05.2024

Стрельба в акватории моря у Новороссийска - причина

В Новороссийске в субботу военные тренируются в стрельбе. Об этом предупреждают в городской администрации. РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T09:31

2024-05-11T09:31

2024-05-11T09:31

новороссийск

учения

армия и флот

безопасность

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Новороссийске в субботу военные тренируются в стрельбе. Об этом предупреждают в городской администрации.Тренировки военных в порту Новороссийска проходят регулярно. Накануне стрельбы проводились дважды - утром и ночью.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника ежедневно.

новороссийск

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, армия и флот, безопасность, россия, новости