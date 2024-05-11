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Путь домой: Донбасс отмечает десятилетие референдумов о независимости

Путь домой: Донбасс отмечает десятилетие референдумов о независимости - РИА Новости Крым, 11.05.2024

Путь домой: Донбасс отмечает десятилетие референдумов о независимости

11 мая жители Донецкой и Луганской народных республик отмечают десятую годовщину со дня референдумов о независимости. Это знаковое событие стало началом... РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T10:19

2024-05-11T10:19

2024-05-11T10:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. 11 мая жители Донецкой и Луганской народных республик отмечают десятую годовщину со дня референдумов о независимости. Это знаковое событие стало началом возвращения Донбасса в Россию, написал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.Судьбоносным для Донбасса стал февраль 2022 года, написал Денис Пушилин. В те дни президент России подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик и договоры с Республиками Донбасса о дружбе, сотрудничестве и помощи."И, наконец, 30 сентября – день долгожданного воссоединения с Россией. Все эти вехи нашей жизни не были бы возможны, если бы не мужество и патриотизм, которые показали всему миру вы, дорогие земляки. Вы вернули Донбассу Россию, а России – Донбасс", - подчеркнул Денис Пушилин.В Крыму жителей Луганской и Донецкой народных республик с праздником поздравил председатель Государственного совета Владимир Костантинов.11 мая на референдуме в ДНР проголосовали более 2,5 миллиона человек – около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% принявших участие в голосовании. Уже на следующий день республика объявила о своем суверенитете. В Луганской Народной Республике за независимость проголосовали 96,2% граждан, сообщает РИА Новости.15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к президенту России о необходимости признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 21 февраля с такой просьбой к Владимиру Путину обратились главы Донецкой и Луганской народных республик. В этот же день президент Российской Федерации обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункты пропуска в новые регионы оборудуют модульными блокамиМногоквартирные дома в Мариуполе восстановят до конца годаОккупированные Киевом части новых регионов РФ нужно освободить – Песков

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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