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Путь домой: Донбасс отмечает десятилетие референдумов о независимости
Путь домой: Донбасс отмечает десятилетие референдумов о независимости - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Путь домой: Донбасс отмечает десятилетие референдумов о независимости
11 мая жители Донецкой и Луганской народных республик отмечают десятую годовщину со дня референдумов о независимости. Это знаковое событие стало началом... РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T10:19
2024-05-11T10:19
2024-05-11T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. 11 мая жители Донецкой и Луганской народных республик отмечают десятую годовщину со дня референдумов о независимости. Это знаковое событие стало началом возвращения Донбасса в Россию, написал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.Судьбоносным для Донбасса стал февраль 2022 года, написал Денис Пушилин. В те дни президент России подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик и договоры с Республиками Донбасса о дружбе, сотрудничестве и помощи."И, наконец, 30 сентября – день долгожданного воссоединения с Россией. Все эти вехи нашей жизни не были бы возможны, если бы не мужество и патриотизм, которые показали всему миру вы, дорогие земляки. Вы вернули Донбассу Россию, а России – Донбасс", - подчеркнул Денис Пушилин.В Крыму жителей Луганской и Донецкой народных республик с праздником поздравил председатель Государственного совета Владимир Костантинов.11 мая на референдуме в ДНР проголосовали более 2,5 миллиона человек – около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% принявших участие в голосовании. Уже на следующий день республика объявила о своем суверенитете. В Луганской Народной Республике за независимость проголосовали 96,2% граждан, сообщает РИА Новости.15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к президенту России о необходимости признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 21 февраля с такой просьбой к Владимиру Путину обратились главы Донецкой и Луганской народных республик. В этот же день президент Российской Федерации обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункты пропуска в новые регионы оборудуют модульными блокамиМногоквартирные дома в Мариуполе восстановят до конца годаОккупированные Киевом части новых регионов РФ нужно освободить – Песков
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донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, денис пушилин, владимир константинов, крым, общество, новые регионы россии, новости
Путь домой: Донбасс отмечает десятилетие референдумов о независимости
В ДНР и ЛНР 11 мая отмечают десятую годовщину провозглашения независимости
10:19 11.05.2024 (обновлено: 10:20 11.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. 11 мая жители Донецкой и Луганской народных республик отмечают десятую годовщину со дня референдумов о независимости. Это знаковое событие стало началом возвращения Донбасса в Россию, написал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
"Это знаковое событие стало прологом того, что мы теперь участники исторического события на все времена – возвращения Донбасса в Россию, домой", - написал он.
Судьбоносным для Донбасса стал февраль 2022 года, написал Денис Пушилин. В те дни президент России подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик и договоры с Республиками Донбасса о дружбе, сотрудничестве и помощи.
"И, наконец, 30 сентября – день долгожданного воссоединения с Россией. Все эти вехи нашей жизни не были бы возможны, если бы не мужество и патриотизм, которые показали всему миру вы, дорогие земляки. Вы вернули Донбассу Россию, а России – Донбасс", - подчеркнул Денис Пушилин.
В Крыму жителей Луганской и Донецкой народных республик с праздником поздравил председатель Государственного совета Владимир Костантинов.
"Жители Крыма всегда были вместе с Донбассом, поддерживали его граждан, с которыми нас объединяет любовь и преданность своей Родине — России. С ним сегодня сражаются плечом к плечу крымчане, дончане, луганчане, наши сограждане из других субъектов Российской Федерации. Мы уверены в нашей Победе и делаем все для ее скорейшего наступления", - написал он.
11 мая на референдуме в ДНР проголосовали более 2,5 миллиона человек – около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области
поддержали 89,7% принявших участие в голосовании. Уже на следующий день республика объявила о своем суверенитете. В Луганской Народной Республике за независимость проголосовали 96,2% граждан, сообщает РИА Новости.
15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к президенту России
о необходимости признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 21 февраля с такой просьбой к Владимиру Путину обратились
главы Донецкой и Луганской народных республик. В этот же день президент Российской Федерации обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик
. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
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