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В зоне СВО российские военные уничтожили зенитный комплекс из Франции

В зоне СВО российские военные уничтожили зенитный комплекс из Франции - РИА Новости Крым, 19.02.2024

В зоне СВО российские военные уничтожили зенитный комплекс из Франции

Российские военные вычислили и уничтожили в зоне СВО зенитно-ракетный комплекс "SAMP/T" производства Франции. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T16:23

2024-02-19T16:23

2024-02-19T16:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Российские военные вычислили и уничтожили в зоне СВО зенитно-ракетный комплекс "SAMP/T" производства Франции. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.Кроме того, за минувшие сутки российские средства ПВО сбили 96 украинских беспилотников возле населенных пунктов Ольшана, Крахмальное, Тимковка Харьковской области, Сватово, Кременная ЛНР, Артемовск, Пески, Владимировка ДНР, Ульяновка, Вербовое Запорожской области, Раздольное Херсонской области, а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Накануне сообщалось, что в районе села Желанное ДНР уничтожен пункт управления крупного воинского подразделения ВСУ. Кроме того, ударами авиации и ракетных войск поражены склады с боеприпасами и горючим.Потери противника за прошедшие сутки в зоне СВО составили больше 800 человек, шесть танков и несколько десятков единиц другой боевой техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасовАрмия России отбила 20 атак ВСУ за сутки: направленияВС РФ улучшают тактическое положение - уничтожены еще 975 боевиков

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), воздушно-космический силы (вкс), авиация, беспилотник (бпла, дрон), потери всу