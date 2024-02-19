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В зоне СВО российские военные уничтожили зенитный комплекс из Франции - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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В зоне СВО российские военные уничтожили зенитный комплекс из Франции
В зоне СВО российские военные уничтожили зенитный комплекс из Франции - РИА Новости Крым, 19.02.2024
В зоне СВО российские военные уничтожили зенитный комплекс из Франции
Российские военные вычислили и уничтожили в зоне СВО зенитно-ракетный комплекс "SAMP/T" производства Франции. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T16:23
2024-02-19T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Российские военные вычислили и уничтожили в зоне СВО зенитно-ракетный комплекс "SAMP/T" производства Франции. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.Кроме того, за минувшие сутки российские средства ПВО сбили 96 украинских беспилотников возле населенных пунктов Ольшана, Крахмальное, Тимковка Харьковской области, Сватово, Кременная ЛНР, Артемовск, Пески, Владимировка ДНР, Ульяновка, Вербовое Запорожской области, Раздольное Херсонской области, а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Накануне сообщалось, что в районе села Желанное ДНР уничтожен пункт управления крупного воинского подразделения ВСУ. Кроме того, ударами авиации и ракетных войск поражены склады с боеприпасами и горючим.Потери противника за прошедшие сутки в зоне СВО составили больше 800 человек, шесть танков и несколько десятков единиц другой боевой техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасовАрмия России отбила 20 атак ВСУ за сутки: направленияВС РФ улучшают тактическое положение - уничтожены еще 975 боевиков
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), воздушно-космический силы (вкс), авиация, беспилотник (бпла, дрон), потери всу
В зоне СВО российские военные уничтожили зенитный комплекс из Франции

Минобороны: ВС РФ уничтожили ЗРК "SAMP/T" производства Франции

16:23 19.02.2024
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Российские военные вычислили и уничтожили в зоне СВО зенитно-ракетный комплекс "SAMP/T" производства Франции. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен зенитный ракетный комплекс "SAMP/T" производства Франции, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 138-ми районах", – говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Кроме того, за минувшие сутки российские средства ПВО сбили 96 украинских беспилотников возле населенных пунктов Ольшана, Крахмальное, Тимковка Харьковской области, Сватово, Кременная ЛНР, Артемовск, Пески, Владимировка ДНР, Ульяновка, Вербовое Запорожской области, Раздольное Херсонской области, а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Накануне сообщалось, что в районе села Желанное ДНР уничтожен пункт управления крупного воинского подразделения ВСУ. Кроме того, ударами авиации и ракетных войск поражены склады с боеприпасами и горючим.
Потери противника за прошедшие сутки в зоне СВО составили больше 800 человек, шесть танков и несколько десятков единиц другой боевой техники.
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Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Воздушно-космический силы (ВКС)АвиацияБеспилотник (БПЛА, дрон)Потери ВСУ
 
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