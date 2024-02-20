https://crimea.ria.ru/20240220/armiya-rossii-prodvinulas-na-donetskom-i-avdeevskom-napravleniyakh-1135091210.html

Армия России продвигается по переднему краю ДНР: уничтожены 820 боевиков

Армия России продвигается по переднему краю ДНР: уничтожены 820 боевиков - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Армия России продвигается по переднему краю ДНР: уничтожены 820 боевиков

Российские военные улучшили положение на Донецком и Авдеевском направлениях. В боях уничтожены 820 боевиков ВСУ, а также более 30 единиц техники, в том числе... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T15:14

2024-02-20T15:14

2024-02-20T15:17

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/16/1123022416_0:0:1849:1040_1920x0_80_0_0_637fdce81b032c10b2bf4bd758991aa0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Российские военные улучшили положение на Донецком и Авдеевском направлениях. В боях уничтожены 820 боевиков ВСУ, а также более 30 единиц техники, в том числе танк Leopard производства ФРГ, три бронетранспортера М113 производства США и польская самоходка Krab, сообщили в Минобороны РФ.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районе Курдюмовки и Красного, а также отразили атаку штурмовых групп ВСУ в районе Богдановки Донецкой Народной Республики.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходка Krab польского производства, гаубица "Д-20", самоходная установка "Гвоздика" и гаубица "Д-30".На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ. В районе Ласточкино и Первомайского ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ.На данном направлении противник потерял убитыми и раненными до 425 боевиков, танк, четыре боевые бронемашины и пять автомобилей, добавили в военном ведомстве.Ранее в районе села Желанное Донецкой Народной Республики был уничтожен пункт управления крупного воинского подразделения ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области сбит украинский Миг-29В зоне СВО российские военные уничтожили зенитный комплекс из ФранцииВС РФ улучшают тактическое положение - уничтожены еще 975 боевиков

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе