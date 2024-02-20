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Армия России продвигается по переднему краю ДНР: уничтожены 820 боевиков - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Армия России продвигается по переднему краю ДНР: уничтожены 820 боевиков
Армия России продвигается по переднему краю ДНР: уничтожены 820 боевиков - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Армия России продвигается по переднему краю ДНР: уничтожены 820 боевиков
Российские военные улучшили положение на Донецком и Авдеевском направлениях. В боях уничтожены 820 боевиков ВСУ, а также более 30 единиц техники, в том числе... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T15:14
2024-02-20T15:17
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Российские военные улучшили положение на Донецком и Авдеевском направлениях. В боях уничтожены 820 боевиков ВСУ, а также более 30 единиц техники, в том числе танк Leopard производства ФРГ, три бронетранспортера М113 производства США и польская самоходка Krab, сообщили в Минобороны РФ.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районе Курдюмовки и Красного, а также отразили атаку штурмовых групп ВСУ в районе Богдановки Донецкой Народной Республики.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходка Krab польского производства, гаубица "Д-20", самоходная установка "Гвоздика" и гаубица "Д-30".На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ. В районе Ласточкино и Первомайского ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ.На данном направлении противник потерял убитыми и раненными до 425 боевиков, танк, четыре боевые бронемашины и пять автомобилей, добавили в военном ведомстве.Ранее в районе села Желанное Донецкой Народной Республики был уничтожен пункт управления крупного воинского подразделения ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области сбит украинский Миг-29В зоне СВО российские военные уничтожили зенитный комплекс из ФранцииВС РФ улучшают тактическое положение - уничтожены еще 975 боевиков
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Армия России продвигается по переднему краю ДНР: уничтожены 820 боевиков

ВС России улучшили позиции по переднему краю на Донецком и Авдеевском направлениях

15:14 20.02.2024 (обновлено: 15:17 20.02.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии
Продвижение колонн российской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Российские военные улучшили положение на Донецком и Авдеевском направлениях. В боях уничтожены 820 боевиков ВСУ, а также более 30 единиц техники, в том числе танк Leopard производства ФРГ, три бронетранспортера М113 производства США и польская самоходка Krab, сообщили в Минобороны РФ.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районе Курдюмовки и Красного, а также отразили атаку штурмовых групп ВСУ в районе Богдановки Донецкой Народной Республики.
"Общие потери ВСУ превысили 395 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три бронетранспортера М113 производства США, четыре боевые бронемашины и девять автомобилей", – сказано в сообщении.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходка Krab польского производства, гаубица "Д-20", самоходная установка "Гвоздика" и гаубица "Д-30".
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ. В районе Ласточкино и Первомайского ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ.
На данном направлении противник потерял убитыми и раненными до 425 боевиков, танк, четыре боевые бронемашины и пять автомобилей, добавили в военном ведомстве.
Ранее в районе села Желанное Донецкой Народной Республики был уничтожен пункт управления крупного воинского подразделения ВСУ.
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