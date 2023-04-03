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Украинские следы в российском Крыму: берегут и сохраняют - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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Украинские следы в российском Крыму: берегут и сохраняют
Украинские следы в российском Крыму: берегут и сохраняют - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Украинские следы в российском Крыму: берегут и сохраняют
Украинский язык в Крыму практически не используется в официальном общении, но является одним из государственных языков республики. В Крыму и после 9 лет... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T20:39
2023-04-03T20:50
крым
культура
ялта
украина
минкульт крыма
туризм в крыму
леся украинка
руданский
коцюбинский
симеиз
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ЯЛТА, 3 апр – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Украинский язык в Крыму практически не используется в официальном общении, но является одним из государственных языков республики. В Крыму и после 9 лет долгожданного воссоединения с Россией много чего осталось от Украины "здорового человека" – язык, любовь к украинским народным мелодичным песням, богатой кухне и культуре.Три известных литературных фамилии – Украинка, Руданский, Коцюбинский. Все трое жили в Крыму, поправляя здоровье. Жили и работали, трудясь на благо региона, прославляя красоты полуострова и колорит его жителей в стихах и рассказах на украинском языке. В курортной Ялте улицы и школы названы именами украинских писателей, функционируют мемориальные музеи. Они работают на государственные средства. И никто не собирается их закрывать, и не сносят памятники. В отличие от.Крымские отзвуки Леси УкраинкиПочти три года из 42 лет жизни Леся Украинка провела в Крыму. Евпатория, Саки, Балаклава, Бахчисарай, Ялта – она много где побывала, стараясь облегчить свое состояние туберкулезной больной. Леся писала о Крыме целые циклы стихотворений - "Крымские отзвуки" ("Кримські відгуки") и "Крымские воспоминания" ("Кримські спогади").Улицы имени Леси Украинки есть в Симферополе, Севастополе, Ялте и Евпатории. В Балаклаве и Ялте ей поставлены прекрасные памятники, а на домах, где она жила, есть мемориальные доски.Сохранят ли украинский язык в школах Запорожской области&gt;&gt;В Ялте работает музей Леси Украинки. Он был открыт к столетию украинской писательницы в 1971 году. Под музей выделили помещения на втором этаже в доме №8 по улице Либкнехта (сейчас Екатерининская). А через год перед зданием появился памятник. Поэтесса как будто сидит на морском берегу на постаменте из диабазовых глыб, добытых около горы Аю-Даг.То, чего достигла советская власть, проклинаемая на современной Украине, увековечив имя украинской писательницы, благополучно распродавалось и разбазаривалось в период украинского Крыма.При этом в 2001 году правое крыло здания, которое является памятником архитектуры местного значения, было передано частной фирме на правах аренды и использовалось как мини-гостиница. Место отличное – исторический центр Ялты, в двухсот метрах от набережной.В итоге такой активной эксплуатации в 2016 году на втором этаже дома обрушились потолочные покрытия."С целью обеспечения безопасности посетителей был издан приказ о закрытии постоянной экспозиции, а экспонаты сданы в фонды. Но они не потерялись там, а регулярно появляются на периодических выставках первого этажа, к примеру, к дню рождения писательницы и поэтессы 25 февраля", - рассказывают в историко-краеведческом музее.Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина&gt;&gt;Сейчас разработан проект реставрации здания музея, а музейщики совместно с ялтинскими властями бьются над тем, чтобы объект включили в ФЦП. В 2018 году после затяжных судебных тяжб расторгнут договор аренды между мини-гостиницей и музеем. А это значит, что выставочных площадей станет больше.Казалось бы, кому интересна украинская писательница в российском Крыму. Но музейные работники уверяют – это мнение в корне ошибочно.Так что выставочные залы здесь не пустуют: в них каждый год проводят праздник "Семь струн", посвященный дню рождения Леси Украинки. В нем принимают участие школьники, студенты, единственная в Крыму капелла бандуристов (и это тоже об украинской культуре!), репетирующая в Ялте. Здесь же, на базе литературной гостиной рассказывают о других украинских классиках, живших и работающих в Крыму.Не помнящие родства: в Днепропетровске снесли памятник Матросову&gt;&gt;Почетный житель Ялты РуданскийНе так давно шикарно отремонтированный рынок в центре Ялты обязан своим дореволюционным появлением Степану Руданскому – уроженцу Винницы, врачу, поэту, общественному деятелю, который прожил в городе более 12 лет. И не просто жил, лечился и сочинительствовал, но и работал.С его именем связано несколько важных для Ялты начинаний: кроме закладки городского рынка, он подарил горожанам собственный участок земли для обустройства фонтана – для водоснабжения свежей водой быстро развивающегося курортного города.Руданский принимал участие в археологических раскопках и приобрел славу авторитетного знатока крымской старины. А еще он бесплатно лечил бедняков.Руданского ялтинцы так любили, что дали ему звание Почетного жителя города.Днем прием больных или работа карантинным врачом в порту, а вечером Руданский продолжает литературные труды. Именно в Ялте поэт перевел с древнегреческого поэму "Война мышей и жаб", "Энеиду" Вергилия, "Илиаду" Гомера, "Слово о полку Игореве", лермонтовского "Демона".Летом 1872 года, в Крыму вспыхнула холера. Городской врач Руданский участвовал в ее ликвидации, работал в карантинных бараках, а потом и сам заболел. Он умер в Ялте в возрасте 39 лет и похоронен на кладбище на главном городском Поликуровском холме.Захарова назвала "шариковщиной" борьбу Киева с памятниками&gt;&gt;Именем Степана Руданского названа одна из ялтинских улиц, на домах в его память установлены мемориальные таблички, и красуется до сих пор продуманный, и полтора столетия спустя удобный для покупателей и продавцов городской рынок.Музей новатора украинской литературы"Если не бороться с филлоксерой, в Крыму не было бы ни виноградников, ни вина. Вклад Коцюбинского в Крым в этом аспекте – это уже очень много", - так краевед и историк Наталья Тимофеева рассказывает о еще одном винничанине, писателе Михаиле Коцюбинском, чей небольшой мемориальный музей расположился в Симеизе на улице его же имени.Не имея работы из-за преследования полицией за связь с народовольцами, Коцюбинский, впоследствии признанный новатором украинской литературы, вынужден был со­гласиться на должность инспектора филлоксерного комитета и приехал в Крым для работы по уничтожению этого насекомого на виноградниках Южного берега. Деятельность для Крыма нужная и важная до сих пор.Синдром отмены русской культуры: чем ответят музеи?&gt;&gt;"Крым произвел на меня такое сильное впечатление, что я ходил здесь, как во сне. Красота природы не только поразила меня, но и подавила", — писал он в письме писателю Комарову.Коцюбинским исхожены виноградники окрестностей Симеиза и Алушты. Здесь он не только работает, но и примечает своеобразие быта, нравов и обычаев населения полуострова, чтобы потом, даже через много лет, использовать их в своих рассказах.Снова писатель и общественный деятель посещает полуостров через восемь лет. И едет уже не работать, а в отпуск – искать натуру для литературы. В третий приезд – из-за болезни легких одного из сыновей – семья Коцюбинских живетв том здании, где сейчас расположился его мемориальный музей – в простеньких комнатах и верандой с видом на море купца Гафурова.Любопытные и незлобливые, и не понимающие западных тенденций отмены культуры, добавляют музейные работники.Уважая другихВ Крыму отмена культуры невозможна по определению, уверенна социолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева."Крым долгие годы отличался многонациональным составом, крымчане привыкли жить не только в своей культуре и общаться с людьми не только своей культуры. Есть взаимопонимание, взаимопроникновение и взаимоуважение культур, чего мы сейчас не видим в так называемой западной цивилизации, которая себя показала совершенно не с цивилизованной стороны", - говорит она.И добавляет, что крымчане не хотят и не могут себе позволить определенный хамский, варварский тип поведения по отношению к людям другой культуры, национальности и вероисповедания:А еще в Крыму бывали украинские писатели Николай Костомаров, Ярослав Галан, Остап Вишня, Павло Тычина… Они по разным причинам приезжали на полуостров и по разным причинам оставались тут. Но этот край, так же, как и русским Чехову, Толстому, Пушкину, Бунину, Цветаевой, дарил им вдохновение. Только выражали они его на другом языке. И к этому языку, и к памяти своих гостей, крымчане относятся несвойственным нынешней западной цивилизации уважением.
https://crimea.ria.ru/20230209/knizhnaya-voyna-sharikovykh-kak-pereproshivayut-russkoyazychnykh-ukraintsev-1126866480.html
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Ольга Леонова
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крым, культура, ялта, украина, минкульт крыма, туризм в крыму, леся украинка, руданский, коцюбинский, симеиз, наталья киселева, история
Украинские следы в российском Крыму: берегут и сохраняют

Без вандализма: кто и почему хранит память об украинцах в крымской Ялте

20:39 03.04.2023 (обновлено: 20:50 03.04.2023)
 
© Андрей ЖуковПамятник украинской писательнице Лесе Украинке
Памятник украинской писательнице Лесе Украинке
© Андрей Жуков
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор сайта
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ЯЛТА, 3 апр – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Украинский язык в Крыму практически не используется в официальном общении, но является одним из государственных языков республики. В Крыму и после 9 лет долгожданного воссоединения с Россией много чего осталось от Украины "здорового человека" – язык, любовь к украинским народным мелодичным песням, богатой кухне и культуре.
Три известных литературных фамилии – Украинка, Руданский, Коцюбинский. Все трое жили в Крыму, поправляя здоровье. Жили и работали, трудясь на благо региона, прославляя красоты полуострова и колорит его жителей в стихах и рассказах на украинском языке. В курортной Ялте улицы и школы названы именами украинских писателей, функционируют мемориальные музеи. Они работают на государственные средства. И никто не собирается их закрывать, и не сносят памятники. В отличие от.

Крымские отзвуки Леси Украинки

Почти три года из 42 лет жизни Леся Украинка провела в Крыму. Евпатория, Саки, Балаклава, Бахчисарай, Ялта – она много где побывала, стараясь облегчить свое состояние туберкулезной больной. Леся писала о Крыме целые циклы стихотворений - "Крымские отзвуки" ("Кримські відгуки") и "Крымские воспоминания" ("Кримські спогади").
Улицы имени Леси Украинки есть в Симферополе, Севастополе, Ялте и Евпатории. В Балаклаве и Ялте ей поставлены прекрасные памятники, а на домах, где она жила, есть мемориальные доски.
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В Ялте работает музей Леси Украинки. Он был открыт к столетию украинской писательницы в 1971 году. Под музей выделили помещения на втором этаже в доме №8 по улице Либкнехта (сейчас Екатерининская). А через год перед зданием появился памятник. Поэтесса как будто сидит на морском берегу на постаменте из диабазовых глыб, добытых около горы Аю-Даг.
То, чего достигла советская власть, проклинаемая на современной Украине, увековечив имя украинской писательницы, благополучно распродавалось и разбазаривалось в период украинского Крыма.
"С 1991 по 2012 годы комплексные противоаварийные либо ремонтно-реставрационные работы в здании музея не проводились, осуществлялся только мелкий текущий ремонт. Он носил внешний характер и был направлен на поддержание внешнего вида помещений", - рассказывает пресс-секретарь Ялтинского историко-литературного музея Татьяна Агаркова.
При этом в 2001 году правое крыло здания, которое является памятником архитектуры местного значения, было передано частной фирме на правах аренды и использовалось как мини-гостиница. Место отличное – исторический центр Ялты, в двухсот метрах от набережной.
В итоге такой активной эксплуатации в 2016 году на втором этаже дома обрушились потолочные покрытия.
"С целью обеспечения безопасности посетителей был издан приказ о закрытии постоянной экспозиции, а экспонаты сданы в фонды. Но они не потерялись там, а регулярно появляются на периодических выставках первого этажа, к примеру, к дню рождения писательницы и поэтессы 25 февраля", - рассказывают в историко-краеведческом музее.
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Сейчас разработан проект реставрации здания музея, а музейщики совместно с ялтинскими властями бьются над тем, чтобы объект включили в ФЦП. В 2018 году после затяжных судебных тяжб расторгнут договор аренды между мини-гостиницей и музеем. А это значит, что выставочных площадей станет больше.
Казалось бы, кому интересна украинская писательница в российском Крыму. Но музейные работники уверяют – это мнение в корне ошибочно.
"Например, москвичи очень интересуются. И на вопрос "почему", говорят, что они про Лесю Украинку ничего не знают. А очень хотели бы", - рассказывает заведующая структурным подразделением Ялтинского историко-литературного музея Людмила Иванова.
Так что выставочные залы здесь не пустуют: в них каждый год проводят праздник "Семь струн", посвященный дню рождения Леси Украинки. В нем принимают участие школьники, студенты, единственная в Крыму капелла бандуристов (и это тоже об украинской культуре!), репетирующая в Ялте. Здесь же, на базе литературной гостиной рассказывают о других украинских классиках, живших и работающих в Крыму.
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Почетный житель Ялты Руданский

Не так давно шикарно отремонтированный рынок в центре Ялты обязан своим дореволюционным появлением Степану Руданскому – уроженцу Винницы, врачу, поэту, общественному деятелю, который прожил в городе более 12 лет. И не просто жил, лечился и сочинительствовал, но и работал.
С его именем связано несколько важных для Ялты начинаний: кроме закладки городского рынка, он подарил горожанам собственный участок земли для обустройства фонтана – для водоснабжения свежей водой быстро развивающегося курортного города.
Руданский принимал участие в археологических раскопках и приобрел славу авторитетного знатока крымской старины. А еще он бесплатно лечил бедняков.
Друг поэта художник Ковалев в воспоминаниях рассказывает, что Руданский "бедных людей и сам любил, и они его любили. Захворает, бывало, бедный человек – сейчас к лекарю Руданскому. Этот и поможет, и денег не возьмет. Бывало так, что бедному человеку негде жить, чтобы лечиться; Руданский даст свою квартиру, лечит, кормит, чем бог послал, и не ждет никакой платы".
Руданского ялтинцы так любили, что дали ему звание Почетного жителя города.
Днем прием больных или работа карантинным врачом в порту, а вечером Руданский продолжает литературные труды. Именно в Ялте поэт перевел с древнегреческого поэму "Война мышей и жаб", "Энеиду" Вергилия, "Илиаду" Гомера, "Слово о полку Игореве", лермонтовского "Демона".
Летом 1872 года, в Крыму вспыхнула холера. Городской врач Руданский участвовал в ее ликвидации, работал в карантинных бараках, а потом и сам заболел. Он умер в Ялте в возрасте 39 лет и похоронен на кладбище на главном городском Поликуровском холме.
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Именем Степана Руданского названа одна из ялтинских улиц, на домах в его память установлены мемориальные таблички, и красуется до сих пор продуманный, и полтора столетия спустя удобный для покупателей и продавцов городской рынок.

Музей новатора украинской литературы

"Если не бороться с филлоксерой, в Крыму не было бы ни виноградников, ни вина. Вклад Коцюбинского в Крым в этом аспекте – это уже очень много", - так краевед и историк Наталья Тимофеева рассказывает о еще одном винничанине, писателе Михаиле Коцюбинском, чей небольшой мемориальный музей расположился в Симеизе на улице его же имени.
Не имея работы из-за преследования полицией за связь с народовольцами, Коцюбинский, впоследствии признанный новатором украинской литературы, вынужден был со­гласиться на должность инспектора филлоксерного комитета и приехал в Крым для работы по уничтожению этого насекомого на виноградниках Южного берега. Деятельность для Крыма нужная и важная до сих пор.
Синдром отмены русской культуры: чем ответят музеи?>>
"Крым произвел на меня такое сильное впечатление, что я ходил здесь, как во сне. Красота природы не только поразила меня, но и подавила", — писал он в письме писателю Комарову.
Коцюбинским исхожены виноградники окрестностей Симеиза и Алушты. Здесь он не только работает, но и примечает своеобразие быта, нравов и обычаев населения полуострова, чтобы потом, даже через много лет, использовать их в своих рассказах.
Снова писатель и общественный деятель посещает полуостров через восемь лет. И едет уже не работать, а в отпуск – искать натуру для литературы. В третий приезд – из-за болезни легких одного из сыновей – семья Коцюбинских живетв том здании, где сейчас расположился его мемориальный музей – в простеньких комнатах и верандой с видом на море купца Гафурова.
"Музей финансирует Ялта. Мы не продаем билеты, а набираем экскурсионные группы в симеизских санаториях, к нам часто приходят школьники. Но и тем, кто хочет попасть в комнаты, где жил писатель, мы не откажем. В году 2018 к нам заходила группа отдыхающих из Львова. И они были удивлены, что на Южном берегу свободно функционирует такой музей, что на него выделяются средства из бюджета. А вообще, что касается истории и культуры, должна сказать, что россияне самые любопытные", - рассказывают местные экскурсоводы.
Любопытные и незлобливые, и не понимающие западных тенденций отмены культуры, добавляют музейные работники.

Уважая других

В Крыму отмена культуры невозможна по определению, уверенна социолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.
"Крым долгие годы отличался многонациональным составом, крымчане привыкли жить не только в своей культуре и общаться с людьми не только своей культуры. Есть взаимопонимание, взаимопроникновение и взаимоуважение культур, чего мы сейчас не видим в так называемой западной цивилизации, которая себя показала совершенно не с цивилизованной стороны", - говорит она.
И добавляет, что крымчане не хотят и не могут себе позволить определенный хамский, варварский тип поведения по отношению к людям другой культуры, национальности и вероисповедания:
"Чтобы достичь такого, что люди ведут себя неадекватно, нужно было приложить огромные усилия. Такие, как в сопредельном государстве, где людей превратили в нелюдей. В Крыму такое невозможно".
А еще в Крыму бывали украинские писатели Николай Костомаров, Ярослав Галан, Остап Вишня, Павло Тычина… Они по разным причинам приезжали на полуостров и по разным причинам оставались тут. Но этот край, так же, как и русским Чехову, Толстому, Пушкину, Бунину, Цветаевой, дарил им вдохновение. Только выражали они его на другом языке. И к этому языку, и к памяти своих гостей, крымчане относятся несвойственным нынешней западной цивилизации уважением.
© Андрей ЖуковМузей писателя Михаила Коцюбинского в Симеизе
Музей писателя Михаила Коцюбинского в Симеизе
1 из 3
Музей писателя Михаила Коцюбинского в Симеизе
© Андрей Жуков
© Андрей ЖуковЗдание Ялтинского рынка
Здание Ялтинского рынка
2 из 3
Здание Ялтинского рынка
© Андрей Жуков
© Андрей ЖуковПамятная доска украинскому писателю Степану Руданскому
Памятная доска украинскому писателю Степану Руданскому
3 из 3
Памятная доска украинскому писателю Степану Руданскому
© Андрей Жуков
1 из 3
Музей писателя Михаила Коцюбинского в Симеизе
© Андрей Жуков
2 из 3
Здание Ялтинского рынка
© Андрей Жуков
3 из 3
Памятная доска украинскому писателю Степану Руданскому
© Андрей Жуков
Хроника украинских запретов на русскую литературу - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 08:26Эксклюзивы РИА Новости Крым
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