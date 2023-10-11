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Ремонт окончен: когда откроется и чем удивит дом Айвазовского в Феодосии - РИА Новости Крым, 11.10.2023
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Ремонт окончен: когда откроется и чем удивит дом Айвазовского в Феодосии
Ремонт окончен: когда откроется и чем удивит дом Айвазовского в Феодосии - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Ремонт окончен: когда откроется и чем удивит дом Айвазовского в Феодосии
Ремонтные работы в Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского завершены, акты приемки работ подписаны, экспозицию планируют открыть для посетителей до РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T06:02
2023-10-11T06:02
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феодосия
галерея айвазовского в феодосии
иван айвазовский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Ремонтные работы в Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского завершены, акты приемки работ подписаны, экспозицию планируют открыть для посетителей до конца текущего года. Об этом РИА Новости Крым сообщил представитель подрядной организации ООО "НСТ" Алексей Леденев.Завершение работ и открытие галереи"Сроки были продлены до 20 ноября. Но фактически на данный момент все физические работы выполнены, акт приемки работ подписан, завершается оформление документации", - сообщил Леденев.По его словам, после оформления документальной части и обратного переезда экспозиций в обновленные залы, дом мариниста распахнет свои двери для посетителей.Новая экспозиция и эффекты освещенияСейчас коллектив музейного учреждения активно готовится к переезду в отреставрированные пространства. Посетителей ждет новая экспозиция, анонсирует директор галереи Татьяна Гайдук.Самое масштабное пространство - главный выставочный зал, который из-за аварийного состояния не работал с 2007 года. Здесь восстановлена стеклянная крыша - световой фонарь. Благодаря естественному свету, картины Айвазовского будут выглядеть по-разному в разное время суток и года - как и задумывал сам маринист."Большой стеклянный фонарь дает интересный осветительный эффект. Ранее он был в аварийном состоянии, его невозможно было чистить. Теперь свет проникает. А поскольку картины Айвазовского написаны в расчете на эффекты освещения, они очень изменяются в зависимости от освещения. Яркое солнце или же бегущие по небу облака: свет меняется и это меняет очень многие картины. Это удивительно", - говорит Гайдук.Экскурсии с выходом в город и сюрпризы для гостейЭти экскурсии планируют организовывать по выходным. Кроме того, музейщики будут возрождать традиции дома Айвазовского. В этой части посетителей ждет сюрприз."Когда мы говорим о возрождении традиций, мы имеем ввиду концерты, выставки, общение с художниками. Но в доме Айвазовского существовали еще и серьезные традиции гостеприимства. Дом был очень хлебосольным. У нас в фондах хранится целая пухлая папка с феодосийскими и лондонскими рецептами семьи Айвазовского. Это рецепты XIX и XX веков, поскольку вдова художника Анна Никитична жила в доме до 1944 года. Они записаны на русском, английском и французском языках. При этом мы сохранили помещения, в которых когда-то была кухня, столовая, буфетные. Остальное пока сюрприз", - приоткрывает завесу директор галереи.Работы в главном корпусе галереи проведены по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года, заказчик- феодосийское управление капитального строительства. Подрядчик - ООО "НСТ". Стоимость работ по контракту - более 589,9 млн рублей.Ремонт начали в феврале 2021 года, тогда же конечным сроком их завершения был обозначен конец 2022 года. Позже сообщалось, что подрядчик идет с опережением срока и планирует сдать объект уже в августе. Однако работы, напротив, затянулись дольше из-за плывуна, который обнаружился на этапе устройства канализационной насосной станции. Читайте также на РИА Новости Крым:Дому Айвазовского вернули статуи богов, как при жизни художникаБюджет выживания и вера в возрождение: 140 лет галерее АйвазовскогоПравнучка Айвазовского Аманда Роджерс: "Мы благодарны за спасение картин"
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4.7
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крым, феодосия, галерея айвазовского в феодосии, иван айвазовский, культура, искусство , общество, новости крыма, татьяна гайдук
Ремонт окончен: когда откроется и чем удивит дом Айвазовского в Феодосии

Реконструкция галереи Айвазовского в Феодосии завершена - музей откроется до конца года

06:02 11.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкНациональная картинная галерея им. И.К. Айвазовского в Феодосии
Национальная картинная галерея им. И.К. Айвазовского в Феодосии - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Ремонтные работы в Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского завершены, акты приемки работ подписаны, экспозицию планируют открыть для посетителей до конца текущего года. Об этом РИА Новости Крым сообщил представитель подрядной организации ООО "НСТ" Алексей Леденев.

Завершение работ и открытие галереи

"Сроки были продлены до 20 ноября. Но фактически на данный момент все физические работы выполнены, акт приемки работ подписан, завершается оформление документации", - сообщил Леденев.
По его словам, после оформления документальной части и обратного переезда экспозиций в обновленные залы, дом мариниста распахнет свои двери для посетителей.
"Планируется, что это произойдет до конца текущего года", - сказал представитель подрядчика.

Новая экспозиция и эффекты освещения

Сейчас коллектив музейного учреждения активно готовится к переезду в отреставрированные пространства. Посетителей ждет новая экспозиция, анонсирует директор галереи Татьяна Гайдук.
"В залах будет новая экспозиция. Практически вся живопись Айвазовского теперь будет представлена посетителям", - говорит она.
Самое масштабное пространство - главный выставочный зал, который из-за аварийного состояния не работал с 2007 года. Здесь восстановлена стеклянная крыша - световой фонарь. Благодаря естественному свету, картины Айвазовского будут выглядеть по-разному в разное время суток и года - как и задумывал сам маринист.
"Большой стеклянный фонарь дает интересный осветительный эффект. Ранее он был в аварийном состоянии, его невозможно было чистить. Теперь свет проникает. А поскольку картины Айвазовского написаны в расчете на эффекты освещения, они очень изменяются в зависимости от освещения. Яркое солнце или же бегущие по небу облака: свет меняется и это меняет очень многие картины. Это удивительно", - говорит Гайдук.

Экскурсии с выходом в город и сюрпризы для гостей

"Кроме основной экспозиции наших посетителей ожидает еще три совершенно новых экскурсии. "Тайны старинного дома" - здесь мы расскажем, что было в комнатах, как был налажен быт в доме Айвазовского, какие были традиции, как жила семья. Вторая экскурсия - об имениях Айвазовского, который был самым крупным землевладельцем Крыма. Третья - между двумя объектами: начнем ее в галерее и дойдем до могилы Айвазовского. По пути расскажем обо всем, что связано с именем мариниста в городе", - продолжает Гайдук.
Эти экскурсии планируют организовывать по выходным. Кроме того, музейщики будут возрождать традиции дома Айвазовского. В этой части посетителей ждет сюрприз.
"Когда мы говорим о возрождении традиций, мы имеем ввиду концерты, выставки, общение с художниками. Но в доме Айвазовского существовали еще и серьезные традиции гостеприимства. Дом был очень хлебосольным. У нас в фондах хранится целая пухлая папка с феодосийскими и лондонскими рецептами семьи Айвазовского. Это рецепты XIX и XX веков, поскольку вдова художника Анна Никитична жила в доме до 1944 года. Они записаны на русском, английском и французском языках. При этом мы сохранили помещения, в которых когда-то была кухня, столовая, буфетные. Остальное пока сюрприз", - приоткрывает завесу директор галереи.
Работы в главном корпусе галереи проведены по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года, заказчик- феодосийское управление капитального строительства. Подрядчик - ООО "НСТ". Стоимость работ по контракту - более 589,9 млн рублей.
Ремонт начали в феврале 2021 года, тогда же конечным сроком их завершения был обозначен конец 2022 года. Позже сообщалось, что подрядчик идет с опережением срока и планирует сдать объект уже в августе. Однако работы, напротив, затянулись дольше из-за плывуна, который обнаружился на этапе устройства канализационной насосной станции.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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