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Панорама "Оборона Севастополя" – инфографика к 70-летию воссоздания
Панорама "Оборона Севастополя" – инфографика к 70-летию воссоздания - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Панорама "Оборона Севастополя" – инфографика к 70-летию воссоздания
Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" – это музей-панорама, посвященный первой обороне Севастополя. Это выдающееся произведение батальной живописи и... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T08:11
2024-10-16T08:11
2024-10-16T08:11
инфографика
севастополь
панорама
крым в истории: секреты, факты, фото
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крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
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Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" – это музей-панорама, посвященный первой обороне Севастополя. Это выдающееся произведение батальной живописи и монументальный памятник героизму защитников города в период Крымской войны.Монументальное полотно пережило и вторую оборону города. На этот раз от немецко-фашистских захватчиков. 25 июня 1942 года во время налета фашистской авиации и артиллерийского обстрела здание Панорамы загорелось. При спасении художественное полотно разрезали на части. Удалось спасти 86 фрагментов – две трети картины, на лидере эсминцев "Ташкент" их вывезли в Новороссийск, а после доставили в Новосибирск и Москву.К 100-летию обороны Севастополя было принято решение воссоздать панораму Франца Рубо. Основой стали спасенные фрагменты. Панорама, получившая название "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.", открылась 16 октября 1954 года в восстановленном здании.Само здание Панорамы восстанавливали после практически полного разрушения в годы Великой Отечественной войны в 1948-м, потом реставрировали в 1974-м. С тех пор почти сорок лет комплексных работ не проводили – только "косметику".С октября 2022 года здание музея закрыто на реставрацию. Масштабные работы будут вестись в течение трех лет. Сейчас на Историческом бульваре в разгаре реставрация здания и огромного полотна авторства Франца Рубо.
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инфографика, севастополь, панорама, крым в истории: секреты, факты, фото, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война
Панорама "Оборона Севастополя" – инфографика к 70-летию воссоздания
Собрали из 86 кусочков – инфографика к 70-летию воссоздания панорамы "Оборона Севастополя"
Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" – это музей-панорама, посвященный первой обороне Севастополя. Это выдающееся произведение батальной живописи и монументальный памятник героизму защитников города в период Крымской войны.
Монументальное полотно пережило и вторую оборону города. На этот раз от немецко-фашистских захватчиков. 25 июня 1942 года во время налета фашистской авиации и артиллерийского обстрела здание Панорамы загорелось. При спасении художественное полотно разрезали на части. Удалось спасти 86 фрагментов – две трети картины, на лидере эсминцев "Ташкент" их вывезли в Новороссийск, а после доставили в Новосибирск и Москву.
К 100-летию обороны Севастополя было принято решение воссоздать панораму Франца Рубо. Основой стали спасенные фрагменты. Панорама, получившая название "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.", открылась 16 октября 1954 года в восстановленном здании.
Само здание Панорамы восстанавливали после практически полного разрушения в годы Великой Отечественной войны в 1948-м, потом реставрировали в 1974-м. С тех пор почти сорок лет комплексных работ не проводили – только "косметику".
С октября 2022 года здание музея закрыто на реставрацию
. Масштабные работы будут вестись в течение трех лет. Сейчас на Историческом бульваре в разгаре реставрация здания и огромного полотна авторства Франца Рубо.