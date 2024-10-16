Рейтинг@Mail.ru
Панорама "Оборона Севастополя" – инфографика к 70-летию воссоздания - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20241016/panorama-oborona-sevastopolya--infografika-k-70-letiyu-vossozdaniya-1141022024.html
Панорама "Оборона Севастополя" – инфографика к 70-летию воссоздания
Панорама "Оборона Севастополя" – инфографика к 70-летию воссоздания - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Панорама "Оборона Севастополя" – инфографика к 70-летию воссоздания
Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" – это музей-панорама, посвященный первой обороне Севастополя. Это выдающееся произведение батальной живописи и... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T08:11
2024-10-16T08:11
инфографика
севастополь
панорама
крым в истории: секреты, факты, фото
история
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0c/1123207026_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_5bdd22c337cc912504ab7f7c02779ced.jpg
Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" – это музей-панорама, посвященный первой обороне Севастополя. Это выдающееся произведение батальной живописи и монументальный памятник героизму защитников города в период Крымской войны.Монументальное полотно пережило и вторую оборону города. На этот раз от немецко-фашистских захватчиков. 25 июня 1942 года во время налета фашистской авиации и артиллерийского обстрела здание Панорамы загорелось. При спасении художественное полотно разрезали на части. Удалось спасти 86 фрагментов – две трети картины, на лидере эсминцев "Ташкент" их вывезли в Новороссийск, а после доставили в Новосибирск и Москву.К 100-летию обороны Севастополя было принято решение воссоздать панораму Франца Рубо. Основой стали спасенные фрагменты. Панорама, получившая название "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.", открылась 16 октября 1954 года в восстановленном здании.Само здание Панорамы восстанавливали после практически полного разрушения в годы Великой Отечественной войны в 1948-м, потом реставрировали в 1974-м. С тех пор почти сорок лет комплексных работ не проводили – только "косметику".С октября 2022 года здание музея закрыто на реставрацию. Масштабные работы будут вестись в течение трех лет. Сейчас на Историческом бульваре в разгаре реставрация здания и огромного полотна авторства Франца Рубо.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0c/1123207026_119:0:1083:723_1920x0_80_0_0_466145179cff27d79c85ea102b9e3323.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инфографика, севастополь, панорама, крым в истории: секреты, факты, фото, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война
Панорама "Оборона Севастополя" – инфографика к 70-летию воссоздания

Собрали из 86 кусочков – инфографика к 70-летию воссоздания панорамы "Оборона Севастополя"

08:11 16.10.2024
 
Читать в
ДзенTelegram
Панорама Оборона СевастополяПанорама Оборона Севастополя
Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" – это музей-панорама, посвященный первой обороне Севастополя. Это выдающееся произведение батальной живописи и монументальный памятник героизму защитников города в период Крымской войны.
Монументальное полотно пережило и вторую оборону города. На этот раз от немецко-фашистских захватчиков. 25 июня 1942 года во время налета фашистской авиации и артиллерийского обстрела здание Панорамы загорелось. При спасении художественное полотно разрезали на части. Удалось спасти 86 фрагментов – две трети картины, на лидере эсминцев "Ташкент" их вывезли в Новороссийск, а после доставили в Новосибирск и Москву.
К 100-летию обороны Севастополя было принято решение воссоздать панораму Франца Рубо. Основой стали спасенные фрагменты. Панорама, получившая название "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.", открылась 16 октября 1954 года в восстановленном здании.
Само здание Панорамы восстанавливали после практически полного разрушения в годы Великой Отечественной войны в 1948-м, потом реставрировали в 1974-м. С тех пор почти сорок лет комплексных работ не проводили – только "косметику".
С октября 2022 года здание музея закрыто на реставрацию. Масштабные работы будут вестись в течение трех лет. Сейчас на Историческом бульваре в разгаре реставрация здания и огромного полотна авторства Франца Рубо.
 
ИнфографикаСевастопольпанорамаКрым в истории: секреты, факты, фотоИсторияКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:36Сокрушительный удар: ракеты разнесли бронетанковый завод на Украине
09:27Шторм с ливнями обрушился на Крым
08:54Серия взрывов прогремела на Западной Украине и в Киевской области
08:32Россия и Китай усиливают сотрудничество вопреки внешнему давлению
08:11Панорама "Оборона Севастополя" – инфографика к 70-летию воссоздания
07:43В Краснодаре горит многоэтажка – эвакуированы более 60 человек
07:27Когда отменят роуминг между Россией и Белоруссией
07:13Развитие виноделия в новых регионах обсудят на форуме в Москве
06:59Большое отключение света в Севастополе - адреса и сроки
06:33БРИКС готовит колоссальный удар по США – политолог
06:03Уникальную коллекцию оружия выставят в Золотой кладовой Херсонеса
00:01Ливни с грозами и штормовой ветер обрушатся на Крым в среду
00:00Какой сегодня праздник: 16 октября
23:52Путин назначил митрополита Тихона председателем комиссии по культуре
23:40В Москве задержали подозреваемого в подрыве автомобиля
23:23В Советском районе Крыма из-за курения в постели вспыхнул пожар
22:54Главные новости Крыма: 15 октября
22:52Дрон атаковал жилой дом на Кубани
22:39Зеленский в панике: эксперт о роли договора между РФ и Северной Кореей
22:13Главное за день: 15 октября
Лента новостейМолния