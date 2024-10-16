https://crimea.ria.ru/20241016/panorama-oborona-sevastopolya--infografika-k-70-letiyu-vossozdaniya-1141022024.html

Панорама "Оборона Севастополя" – инфографика к 70-летию воссоздания

Панорама "Оборона Севастополя" – инфографика к 70-летию воссоздания - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Панорама "Оборона Севастополя" – инфографика к 70-летию воссоздания

Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" – это музей-панорама, посвященный первой обороне Севастополя. Это выдающееся произведение батальной живописи и... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T08:11

2024-10-16T08:11

2024-10-16T08:11

инфографика

севастополь

панорама

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история

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великая отечественная война

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Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" – это музей-панорама, посвященный первой обороне Севастополя. Это выдающееся произведение батальной живописи и монументальный памятник героизму защитников города в период Крымской войны.Монументальное полотно пережило и вторую оборону города. На этот раз от немецко-фашистских захватчиков. 25 июня 1942 года во время налета фашистской авиации и артиллерийского обстрела здание Панорамы загорелось. При спасении художественное полотно разрезали на части. Удалось спасти 86 фрагментов – две трети картины, на лидере эсминцев "Ташкент" их вывезли в Новороссийск, а после доставили в Новосибирск и Москву.К 100-летию обороны Севастополя было принято решение воссоздать панораму Франца Рубо. Основой стали спасенные фрагменты. Панорама, получившая название "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.", открылась 16 октября 1954 года в восстановленном здании.Само здание Панорамы восстанавливали после практически полного разрушения в годы Великой Отечественной войны в 1948-м, потом реставрировали в 1974-м. С тех пор почти сорок лет комплексных работ не проводили – только "косметику".С октября 2022 года здание музея закрыто на реставрацию. Масштабные работы будут вестись в течение трех лет. Сейчас на Историческом бульваре в разгаре реставрация здания и огромного полотна авторства Франца Рубо.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, севастополь, панорама, крым в истории: секреты, факты, фото, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война