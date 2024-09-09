Рейтинг@Mail.ru
Героическая оборона Севастополя в годы Крымской войны – инфографика - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20240909/geroicheskaya-oborona-sevastopolya-v-gody-krymskoy-voyny--infografika-1140222859.html
Героическая оборона Севастополя в годы Крымской войны – инфографика
Героическая оборона Севастополя в годы Крымской войны – инфографика - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Героическая оборона Севастополя в годы Крымской войны – инфографика
9 сентября в Крыму отмечается День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов. В этот день в 1855 году завершилась РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T11:02
2024-09-09T11:02
инфографика
крым
севастополь
крымская война
история
крым в истории: секреты, факты, фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111709/78/1117097813_0:196:2000:1322_1920x0_80_0_0_9334e22cc0fd56b58d3487802755c85f.jpg
9 сентября в Крыму отмечается День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов. В этот день в 1855 году завершилась 349-дневная героическая оборона Севастополя.Ее исход был предрешен 8 сентября 1855 года, когда противник овладел ключевой позицией города — Малаховым курганом. И в ночь на 9 сентября начался планомерный отход русских войск из Севастополя, были взорваны бастионы и склады, на рейде затоплены 28 кораблей. Организованный отход всей русской армии с артиллерией и тылами в течение одной ночи явился уникальным случаем в истории войн.Ключевые события того времени собран в инфографике РИА Новости Крым.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111709/78/1117097813_114:0:1887:1330_1920x0_80_0_0_e834377e61ac896c67230d040363446e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, крымская война, история, крым в истории: секреты, факты, фото, инфографика
Героическая оборона Севастополя в годы Крымской войны – инфографика

Героическая оборона Севастополя в годы Крымской войны - инфографика

11:02 09.09.2024
 
Читать в
9 сентября в Крыму отмечается День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов. В этот день в 1855 году завершилась 349-дневная героическая оборона Севастополя.
Ее исход был предрешен 8 сентября 1855 года, когда противник овладел ключевой позицией города — Малаховым курганом. И в ночь на 9 сентября начался планомерный отход русских войск из Севастополя, были взорваны бастионы и склады, на рейде затоплены 28 кораблей.
Организованный отход всей русской армии с артиллерией и тылами в течение одной ночи явился уникальным случаем в истории войн.
Ключевые события того времени собран в инфографике РИА Новости Крым.
Оборона Севастополя в годы Крымской войны 1853-1856 годовОборона Севастополя в годы Крымской войны 1853-1856 годов
 
ИнфографикаКрымСевастопольКрымская войнаИсторияКрым в истории: секреты, факты, фото
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00Мотоциклист сорвался со 100-метровой высоты на Чатыр-Даге в Крыму
11:47В РФ появились памятные монеты к 25-летию создания Союзного государства
11:35Смерчи угрожают побережью Черного моря
11:24Военные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля
11:02Героическая оборона Севастополя в годы Крымской войны – инфографика
10:45Прокуратура начала проверку после пожара на набережной в Феодосии
10:25В Госсовет Крыма по итогам выборов проходят три партии
10:02Пять районов Крыма в понедельник остались без воды
09:40Ортонайровирус обнаружили в Китае - есть ли опасность для россиян
09:23В Крыму участки для бойцов СВО подключают к электросетям
09:15Крымский мост сейчас: какая очередь и сколько ждать проезда
09:08Пожар на набережной Феодосии – огонь охватил кафе и торговые ларьки
08:38В 2025 году в России проиндексируют пенсии
08:07День памяти павших при обороне Севастополя русских воинов
07:41В Крыму бесследно пропали ноты одного из произведений великого Караманова
07:22В Крыму растет число велотравм у детей - врач о страшных последствиях
07:05Крымский мост в понедельник утром – ситуация на подъездах к переходу
06:37Большое отключение в Севастополе – когда и где не будет света
06:01Вода для Крыма без Каховской ГЭС: ученый предложил альтернативу
00:01Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму в понедельник
Лента новостейМолния