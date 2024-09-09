https://crimea.ria.ru/20240909/geroicheskaya-oborona-sevastopolya-v-gody-krymskoy-voyny--infografika-1140222859.html
Героическая оборона Севастополя в годы Крымской войны – инфографика
Героическая оборона Севастополя в годы Крымской войны – инфографика - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Героическая оборона Севастополя в годы Крымской войны – инфографика
9 сентября в Крыму отмечается День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов. В этот день в 1855 году завершилась РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T11:02
2024-09-09T11:02
2024-09-09T11:02
инфографика
крым
севастополь
крымская война
история
крым в истории: секреты, факты, фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111709/78/1117097813_0:196:2000:1322_1920x0_80_0_0_9334e22cc0fd56b58d3487802755c85f.jpg
9 сентября в Крыму отмечается День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов. В этот день в 1855 году завершилась 349-дневная героическая оборона Севастополя.Ее исход был предрешен 8 сентября 1855 года, когда противник овладел ключевой позицией города — Малаховым курганом. И в ночь на 9 сентября начался планомерный отход русских войск из Севастополя, были взорваны бастионы и склады, на рейде затоплены 28 кораблей. Организованный отход всей русской армии с артиллерией и тылами в течение одной ночи явился уникальным случаем в истории войн.Ключевые события того времени собран в инфографике РИА Новости Крым.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111709/78/1117097813_114:0:1887:1330_1920x0_80_0_0_e834377e61ac896c67230d040363446e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, крымская война, история, крым в истории: секреты, факты, фото, инфографика
Героическая оборона Севастополя в годы Крымской войны – инфографика
Героическая оборона Севастополя в годы Крымской войны - инфографика