https://crimea.ria.ru/20240909/geroicheskaya-oborona-sevastopolya-v-gody-krymskoy-voyny--infografika-1140222859.html

Героическая оборона Севастополя в годы Крымской войны – инфографика

Героическая оборона Севастополя в годы Крымской войны – инфографика - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Героическая оборона Севастополя в годы Крымской войны – инфографика

9 сентября в Крыму отмечается День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов. В этот день в 1855 году завершилась РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T11:02

2024-09-09T11:02

2024-09-09T11:02

инфографика

крым

севастополь

крымская война

история

крым в истории: секреты, факты, фото

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9 сентября в Крыму отмечается День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов. В этот день в 1855 году завершилась 349-дневная героическая оборона Севастополя.Ее исход был предрешен 8 сентября 1855 года, когда противник овладел ключевой позицией города — Малаховым курганом. И в ночь на 9 сентября начался планомерный отход русских войск из Севастополя, были взорваны бастионы и склады, на рейде затоплены 28 кораблей. Организованный отход всей русской армии с артиллерией и тылами в течение одной ночи явился уникальным случаем в истории войн.Ключевые события того времени собран в инфографике РИА Новости Крым.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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