https://crimea.ria.ru/20240220/12-novykh-shkol-poyavyatsya-v-krymu-v-blizhayshie-chetyre-goda--gde-postroyat-1135108319.html

12 новых школ появятся в Крыму в ближайшие четыре года – где построят

12 новых школ появятся в Крыму в ближайшие четыре года – где построят - РИА Новости Крым, 20.02.2024

12 новых школ появятся в Крыму в ближайшие четыре года – где построят

В Крыму в течение четырех лет построят 12 новых школ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T20:48

2024-02-20T20:48

2024-02-20T20:48

сергей аксенов

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керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в течение четырех лет построят 12 новых школ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.При этом принято решение включить в ФЦП до 2030 года еще строительство школы в Ялте и шести в Симферополе, в том числе в Каменском массиве, уточнил глава республики.Строительство школ в этих муниципальных образованиях позволит ликвидировать вторую смену. На данный момент во вторую смену в Крыму дети обучаются в 71 школе из 534. Самое большое количество в Симферополе, Ялте, Феодосии, Джанкое, Евпатории, Керчи, Саках, Судаке и Бахчисарайском районе.Чтобы полностью закрыть проблемный вопрос со второй сменой, необходимо изыскать возможность построить еще по одной школе в Сакском районе, Джанкое, Бахчисарае, Феодосии, Ялте, Керчи. Это одна из важных задач органов власти, для ее решения будут приложены все усилия, подчеркнул Аксенов.В Севастополе в 2024 году отремонтируют четыре школы, еще в четырех начнут капремонты, которые частично завершат к декабрю, остальные – в 2025 году, сообщил в январе замгубернатора Севастополя Игорь Михеев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят новую школу за миллиард рублей В Ялте построят новую школу на 1100 мест за 2 миллиарда рублейВ школах Крыма на карантин из-за ОРВИ и гриппа закрыто 120 классов

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симферопольский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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