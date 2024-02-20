https://crimea.ria.ru/20240220/12-novykh-shkol-poyavyatsya-v-krymu-v-blizhayshie-chetyre-goda--gde-postroyat-1135108319.html
12 новых школ появятся в Крыму в ближайшие четыре года – где построят
12 новых школ появятся в Крыму в ближайшие четыре года – где построят - РИА Новости Крым, 20.02.2024
12 новых школ появятся в Крыму в ближайшие четыре года – где построят
В Крыму в течение четырех лет построят 12 новых школ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T20:48
2024-02-20T20:48
2024-02-20T20:48
сергей аксенов
новости крыма
крым
образование в крыму и севастополе
школа
дети
общество
бахчисарай
евпатория
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/01/1131089151_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6841a705a3e8c70fd31f8658b7099292.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в течение четырех лет построят 12 новых школ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.При этом принято решение включить в ФЦП до 2030 года еще строительство школы в Ялте и шести в Симферополе, в том числе в Каменском массиве, уточнил глава республики.Строительство школ в этих муниципальных образованиях позволит ликвидировать вторую смену. На данный момент во вторую смену в Крыму дети обучаются в 71 школе из 534. Самое большое количество в Симферополе, Ялте, Феодосии, Джанкое, Евпатории, Керчи, Саках, Судаке и Бахчисарайском районе.Чтобы полностью закрыть проблемный вопрос со второй сменой, необходимо изыскать возможность построить еще по одной школе в Сакском районе, Джанкое, Бахчисарае, Феодосии, Ялте, Керчи. Это одна из важных задач органов власти, для ее решения будут приложены все усилия, подчеркнул Аксенов.В Севастополе в 2024 году отремонтируют четыре школы, еще в четырех начнут капремонты, которые частично завершат к декабрю, остальные – в 2025 году, сообщил в январе замгубернатора Севастополя Игорь Михеев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят новую школу за миллиард рублей В Ялте построят новую школу на 1100 мест за 2 миллиарда рублейВ школах Крыма на карантин из-за ОРВИ и гриппа закрыто 120 классов
крым
бахчисарай
евпатория
керчь
судак
феодосия
симферополь
ленинский район
сакский район
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/01/1131089151_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_011ff1f6f9d357daf0f22298008f5b44.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, новости крыма, крым, образование в крыму и севастополе, школа, дети, общество, бахчисарай, евпатория, керчь, судак, феодосия, симферополь, ленинский район, сакский район, симферопольский район, строительство
12 новых школ появятся в Крыму в ближайшие четыре года – где построят
В Крыму будут построены 12 школ в течение четырех лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в течение четырех лет построят 12 новых школ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В 2024–2027 гг. в Крыму будут построены 12 школ: в городах Бахчисарай – одна школа на 600 мест, Евпатория – на 480, Керчь – на 825, Судак – на 250, Феодосия – на 800 и Симферополь – три школы на 1170 мест, а также в Ленинском районе – одна на 500, Сакском – на 500, Симферопольском – две на 1100 мест", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
При этом принято решение включить в ФЦП до 2030 года еще строительство школы в Ялте и шести в Симферополе, в том числе в Каменском массиве, уточнил глава республики.
Строительство школ в этих муниципальных образованиях позволит ликвидировать вторую смену. На данный момент во вторую смену в Крыму дети обучаются в 71 школе из 534. Самое большое количество в Симферополе, Ялте, Феодосии, Джанкое, Евпатории, Керчи, Саках, Судаке и Бахчисарайском районе.
Чтобы полностью закрыть проблемный вопрос со второй сменой, необходимо изыскать возможность построить еще по одной школе в Сакском районе, Джанкое, Бахчисарае, Феодосии, Ялте, Керчи. Это одна из важных задач органов власти, для ее решения будут приложены все усилия, подчеркнул Аксенов.
В Севастополе в 2024 году
отремонтируют четыре школы, еще в четырех начнут капремонты, которые частично завершат к декабрю, остальные – в 2025 году, сообщил в январе замгубернатора Севастополя Игорь Михеев.
Читайте также на РИА Новости Крым: