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В Белгородской области увеличили выплаты пострадавшим от ударов ВСУ

В Белгородской области увеличили выплаты пострадавшим от ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 16.08.2024

В Белгородской области увеличили выплаты пострадавшим от ударов ВСУ

Размеры выплат жителям Белгородской области, пострадавшим в результате агрессии вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличены. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T20:53

2024-08-16T20:53

2024-08-16T20:53

вячеслав гладков

новости

белгородская область

выплаты и компенсации

деньги

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Размеры выплат жителям Белгородской области, пострадавшим в результате агрессии вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В частности, единовременная выплата пострадавшим жителям увеличена с 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Также с 50 тысяч до 75 тысяч рублей повысился размер выплаты за частичную потерю имущества первой необходимости.Выплата за полную потерю имущества, которая ранее составляла 100 тысяч рублей, увеличена до 150 тысяч рублей.Кроме того, для жителей Белгородчины введена новая выплата, которой раньше не было – за легкое ранение. Она составит 300 тысяч рублей.За среднее и тяжелое ранение теперь предусмотрена выплата 600 тысяч рублей (раньше было 500 тысяч), а единовременное пособие членам семей погибших мирных жителей составит 3 миллиона рублей.С 15 августа в Белгородской области в с вязи со сложной обстановкой, связанной с обстрелами ВСУ, действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.С 19 августа закрывается въезд в шесть населенных пунктов региона, жителей пяти из них отселят и помогут им вывезти имущество.По данным Гладкова, в этом году из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 36 мирных жителей и еще 300 получили ранения. За два года при обстрелах ВСУ в регионе повреждены более 30 тысяч домов и квартир.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобильную связь в Белгородской области сделали бесплатной на время ЧСНа защиту приграничья России выделят дополнительные силы – БелоусовОбстановка крайне напряженная: Гладков о ситуации в Белгородской области

белгородская область

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вячеслав гладков, новости, белгородская область, выплаты и компенсации, деньги, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области