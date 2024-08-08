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Правительством утверждены правила выплаты 400 тысяч рублей участникам СВО - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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Правительством утверждены правила выплаты 400 тысяч рублей участникам СВО
Правительством утверждены правила выплаты 400 тысяч рублей участникам СВО - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Правительством утверждены правила выплаты 400 тысяч рублей участникам СВО
В правительстве РФ утвердили правила осуществления единовременной денежной выплаты в размере 400 тысяч рублей военнослужащим-контрактникам. РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T17:35
2024-08-08T17:57
правительство россии
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новости сво
выплаты и компенсации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В правительстве РФ утвердили правила осуществления единовременной денежной выплаты в размере 400 тысяч рублей военнослужащим-контрактникам.Получить их смогут военнослужащие, выполняющие задачи на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заключившие контракты с Минобороны в период с 1 августа до 31 декабря 2024 года.Для получения средств военнослужащий должен написать рапорт командиру своей воинской части, и в течение 10 дней деньги поступят на счет.Ранее указ об увеличении единоразовой выплаты с 200 до 400 тысяч подписал президент РФ Владимир Путин. Соответствующее решение в отношении региональной выплаты уже приняли в правительстве Севастополя и в Республике Крым. Таким образом, в этих регионах при заключении контракта военнослужащие будут получать 800 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский "Искандер" разгромил скопление техники ВСУ в Курской области Число пострадавших детей в Курской области возросло до девятиВраг отступает – власти Курской области о ситуации в приграничье
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правительство россии, михаил мишустин, новости, новости сво, выплаты и компенсации
Правительством утверждены правила выплаты 400 тысяч рублей участникам СВО

Выплаты 400 тысяч рублей участникам СВО утверждены правительством

17:35 08.08.2024 (обновлено: 17:57 08.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В правительстве РФ утвердили правила осуществления единовременной денежной выплаты в размере 400 тысяч рублей военнослужащим-контрактникам.
Получить их смогут военнослужащие, выполняющие задачи на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заключившие контракты с Минобороны в период с 1 августа до 31 декабря 2024 года.
Для получения средств военнослужащий должен написать рапорт командиру своей воинской части, и в течение 10 дней деньги поступят на счет.
"Те, кто отстаивает национальные интересы, будущее страны, и члены их семей должны быть в полной мере обеспечены социальными гарантиями. Это касается различных выплат, льгот, компенсаций, а также преференций при получении образования, при содействии в трудоустройстве и лечении", – подчеркнул Михаил Мишустин.
Ранее указ об увеличении единоразовой выплаты с 200 до 400 тысяч подписал президент РФ Владимир Путин. Соответствующее решение в отношении региональной выплаты уже приняли в правительстве Севастополя и в Республике Крым. Таким образом, в этих регионах при заключении контракта военнослужащие будут получать 800 тысяч рублей.
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Правительство РоссииМихаил МишустинНовостиНовости СВОВыплаты и компенсации
 
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Заголовок открываемого материала
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