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Более 353 млн рублей выделят на профосмотры детей в новых регионах России - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20221024/bolee-353-mln-rubley-vydelyat-na-profosmotry-detey-v-novykh-regionakh-rossii-1125051278.html
Более 353 млн рублей выделят на профосмотры детей в новых регионах России
Более 353 млн рублей выделят на профосмотры детей в новых регионах России - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Более 353 млн рублей выделят на профосмотры детей в новых регионах России
Правительство направит более 353 млн рублей на проведение профосмотров детей в четырех новых субъектах России. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T10:34
2022-10-24T10:34
новая жизнь на освобожденных территориях
михаил мишустин
общество
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Правительство направит более 353 млн рублей на проведение профосмотров детей в четырех новых субъектах России. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.В России создадут отечественные спинальные системы для детей &gt;&gt;"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 353,2 млн рублей на проведение углубленного профилактического медицинского осмотра детей в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Финансирование позволит обследовать свыше 80 тысяч ребятишек", - говорится в сообщении.Деньги в виде субсидии направят Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Минздрава России. Их выделят из резервного фонда правительства.Ранее президент России Владимир Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в четырех новых субъектах страны – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Работа должна быть организована, в том числе, выездными бригадами прямо в детских садах и школах.
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РИА Новости Крым
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михаил мишустин, общество, здравоохранение в россии
Более 353 млн рублей выделят на профосмотры детей в новых регионах России

Правительство направит более 353 млн рублей на профосмотры детей в новых регионах России

10:34 24.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкРабота детской стоматологии
Работа детской стоматологии - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Сергей Красноухов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Правительство направит более 353 млн рублей на проведение профосмотров детей в четырех новых субъектах России. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
В России создадут отечественные спинальные системы для детей >>
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 353,2 млн рублей на проведение углубленного профилактического медицинского осмотра детей в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Финансирование позволит обследовать свыше 80 тысяч ребятишек", - говорится в сообщении.
Беженцы - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 17:24
Из Херсона в Крым эвакуировали дом малютки
Деньги в виде субсидии направят Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Минздрава России. Их выделят из резервного фонда правительства.
Ранее президент России Владимир Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в четырех новых субъектах страны – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Работа должна быть организована, в том числе, выездными бригадами прямо в детских садах и школах.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхМихаил МишустинОбществоЗдравоохранение в России
 
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