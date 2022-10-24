https://crimea.ria.ru/20221024/bolee-353-mln-rubley-vydelyat-na-profosmotry-detey-v-novykh-regionakh-rossii-1125051278.html

Более 353 млн рублей выделят на профосмотры детей в новых регионах России

Более 353 млн рублей выделят на профосмотры детей в новых регионах России - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Более 353 млн рублей выделят на профосмотры детей в новых регионах России

Правительство направит более 353 млн рублей на проведение профосмотров детей в четырех новых субъектах России. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T10:34

2022-10-24T10:34

2022-10-24T10:34

новая жизнь на освобожденных территориях

михаил мишустин

общество

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Правительство направит более 353 млн рублей на проведение профосмотров детей в четырех новых субъектах России. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.В России создадут отечественные спинальные системы для детей >>"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 353,2 млн рублей на проведение углубленного профилактического медицинского осмотра детей в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Финансирование позволит обследовать свыше 80 тысяч ребятишек", - говорится в сообщении.Деньги в виде субсидии направят Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Минздрава России. Их выделят из резервного фонда правительства.Ранее президент России Владимир Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в четырех новых субъектах страны – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Работа должна быть организована, в том числе, выездными бригадами прямо в детских садах и школах.

https://crimea.ria.ru/20221021/iz-khersona-v-krym-evakuirovali-dom-malyutki-1125031153.html

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михаил мишустин, общество, здравоохранение в россии