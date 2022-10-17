https://crimea.ria.ru/20221017/v-rossii-sozdadut-otechestvennye-spinalnye-sistemy-dlya-detey-1124915647.html
В России создадут отечественные спинальные системы для детей
В России создадут отечественные спинальные системы для детей - РИА Новости Крым, 16.10.2022
В России создадут отечественные спинальные системы для детей
В России в рамках импортозамещения разработают отечественные спинальные системы для детей от 5 до 10 лет, над этим работают специалисты НМИЦ детской... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-17T08:06
2022-10-17T08:06
2022-10-16T16:26
российская федерация (россия, рф)
здравоохранение в россии
общество
наука и технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0d/1122352189_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1cfef7b54b01d5c1cc1f7bfb7ce6cc37.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В России в рамках импортозамещения разработают отечественные спинальные системы для детей от 5 до 10 лет, над этим работают специалисты НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера, сообщает пресс-служба Минздрава России.По данным министерства, работы ведутся по программе научно-технического сотрудничества с уральским заводом "Медин-Урал":"В продолжение сотрудничества запланировано производство новой серии спинальных систем для детей в возрасте 5-10 лет с различными вариантами деформаций позвоночника и позвоночно-спинномозговой травмой, а также изготовление пластин для лечения детей нескольких возрастных групп с патологией тазобедренного сустава", - сообщается на официальном Telegram-канале Минздрава.К этому времени уже организовано импортозамещающее производство инструментов и имплантатов для детской спинальной хирургии у детей от 1 года до 4 лет. Изделия уже используются в лечении детей.
https://crimea.ria.ru/20220811/rossiyskie-uchenye-nauchili-iskusstvennyy-intellekt-pomogat-vracham-1124131295.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0d/1122352189_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_a5ec79a6eac6cf5c0b4a8ef0eb99e0f1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская федерация (россия, рф), здравоохранение в россии, общество, наука и технологии
В России создадут отечественные спинальные системы для детей
Российские ученые разработают отечественные детские спинальные системы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В России в рамках импортозамещения разработают отечественные спинальные системы для детей от 5 до 10 лет, над этим работают специалисты НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера, сообщает пресс-служба Минздрава России.
По данным министерства, работы ведутся по программе научно-технического сотрудничества с уральским заводом "Медин-Урал":
"В продолжение сотрудничества запланировано производство новой серии спинальных систем для детей в возрасте 5-10 лет с различными вариантами деформаций позвоночника и позвоночно-спинномозговой травмой, а также изготовление пластин для лечения детей нескольких возрастных групп с патологией тазобедренного сустава", - сообщается на официальном Telegram-канале Минздрава.
К этому времени уже организовано импортозамещающее производство инструментов и имплантатов для детской спинальной хирургии у детей от 1 года до 4 лет. Изделия уже используются в лечении детей.