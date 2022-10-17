https://crimea.ria.ru/20221017/v-rossii-sozdadut-otechestvennye-spinalnye-sistemy-dlya-detey-1124915647.html

В России создадут отечественные спинальные системы для детей

В России создадут отечественные спинальные системы для детей - РИА Новости Крым, 16.10.2022

В России создадут отечественные спинальные системы для детей

В России в рамках импортозамещения разработают отечественные спинальные системы для детей от 5 до 10 лет, над этим работают специалисты НМИЦ детской... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-17T08:06

2022-10-17T08:06

2022-10-16T16:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В России в рамках импортозамещения разработают отечественные спинальные системы для детей от 5 до 10 лет, над этим работают специалисты НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера, сообщает пресс-служба Минздрава России.По данным министерства, работы ведутся по программе научно-технического сотрудничества с уральским заводом "Медин-Урал":"В продолжение сотрудничества запланировано производство новой серии спинальных систем для детей в возрасте 5-10 лет с различными вариантами деформаций позвоночника и позвоночно-спинномозговой травмой, а также изготовление пластин для лечения детей нескольких возрастных групп с патологией тазобедренного сустава", - сообщается на официальном Telegram-канале Минздрава.К этому времени уже организовано импортозамещающее производство инструментов и имплантатов для детской спинальной хирургии у детей от 1 года до 4 лет. Изделия уже используются в лечении детей.

https://crimea.ria.ru/20220811/rossiyskie-uchenye-nauchili-iskusstvennyy-intellekt-pomogat-vracham-1124131295.html

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российская федерация (россия, рф), здравоохранение в россии, общество, наука и технологии