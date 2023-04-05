https://crimea.ria.ru/20230405/pochti-sotnya-sluchaev-v-sutki-kovidnaya-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1127989617.html

Почти сотня случаев в сутки: ковидная сводка по Крыму и Севастополю

Почти сотня случаев в сутки: ковидная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Почти сотня случаев в сутки: ковидная сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом, умер один человек с подтвержденным диагнозом. Днем ранее медики... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T12:22

2023-04-05T12:22

2023-04-05T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом, умер один человек с подтвержденным диагнозом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 99 пациентов.Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 73 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 214 835 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.Коронавирус в СевастополеВ городе выявлено 18 новых случаев заболевания COVID-19, умер один пациент с подтвержденным диагнозом.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболел ковидом 100 881 человек.Коронавирус в РоссииВ стране за стуки выявлено 8 636 новых случаев, умерли 36 человек. Госпитализированы в стационары страны 1 294 человека, что меньше показателя предыдущих суток на 14,5%.Выздоровело за день 11 807 человек. В целом по стране заболеваемость ковидом постепенно снижается - за неделю выявлено на 12,6 % меньше случаев, чем в предыдущую семидневку.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачок заболеваемости: сводка по COVID-19 в Крыму и СевастополеВ 38 регионах России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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