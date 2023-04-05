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Почти сотня случаев в сутки: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
Почти сотня случаев в сутки: ковидная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Почти сотня случаев в сутки: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом, умер один человек с подтвержденным диагнозом. Днем ранее медики... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T12:22
2023-04-05T12:22
2023-04-05T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом, умер один человек с подтвержденным диагнозом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 99 пациентов.Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 73 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 214 835 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.Коронавирус в СевастополеВ городе выявлено 18 новых случаев заболевания COVID-19, умер один пациент с подтвержденным диагнозом.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболел ковидом 100 881 человек.Коронавирус в РоссииВ стране за стуки выявлено 8 636 новых случаев, умерли 36 человек. Госпитализированы в стационары страны 1 294 человека, что меньше показателя предыдущих суток на 14,5%.Выздоровело за день 11 807 человек. В целом по стране заболеваемость ковидом постепенно снижается - за неделю выявлено на 12,6 % меньше случаев, чем в предыдущую семидневку.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачок заболеваемости: сводка по COVID-19 в Крыму и СевастополеВ 38 регионах России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, коронавирус, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, крым, новости крыма
Почти сотня случаев в сутки: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе выявили 91 новый случай COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом, умер один человек с подтвержденным диагнозом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 99 пациентов.
Коронавирус в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 73 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 214 835 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 13 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 519 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 72 человека, за весь период – 207 219", - сообщается на сайте регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.
Коронавирус в Севастополе
В городе выявлено 18 новых случаев заболевания COVID-19, умер один пациент с подтвержденным диагнозом.
"В ковидные стационары города госпитализированы 13 человек, выписано с выздоровлением 10 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболел ковидом 100 881 человек.
Коронавирус в России
В стране за стуки выявлено 8 636 новых случаев, умерли 36 человек. Госпитализированы в стационары страны 1 294 человека, что меньше показателя предыдущих суток на 14,5%.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 31 регионе, снижение - в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ", - проинформировали в оперштабе.
Выздоровело за день 11 807 человек. В целом по стране заболеваемость ковидом постепенно снижается - за неделю выявлено на 12,6 % меньше случаев, чем в предыдущую семидневку.
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