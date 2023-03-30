https://crimea.ria.ru/20230330/skachok-zabolevaemosti-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1127861458.html
Скачок заболеваемости: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Скачок заболеваемости: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Скачок заболеваемости: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 91... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T10:21
2023-03-30T10:21
2023-03-30T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 91 пациента.COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 84 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 214 414 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5427.COVID-19 в СевастополеВ городе зарегистрировано 56 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 57 лет.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 100 649 человек, выздоровели 97 805.COVID-19 в РоссииВ целом по стране активность COVID-19, гриппа и ОРВИ в России начала снижаться, за прошедшую неделю зарегистрировано уменьшение числа новых случаев, сообщил накануне Роспотребнадзор.Так, за неделю выявлено 78,7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что на 5,4% ниже показателя прошлой семидневки. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон".Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась почти на 9%, зарегистрировано 773 тысячи случаев.Читайте также на РИА Новости Крым:В 38 регионах России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в России начала снижатьсяВ Севастополе резко выросло число заболевших ОРВИ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Скачок заболеваемости: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Заболеваемость COVID-19 в Крыму и Севастополе за сутки выросла в полтора раза
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 91 пациента.
COVID-19 в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 84 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 214 414 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 445 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 177 человек, выздоровевших за весь период – 206 784", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5427.
COVID-19 в Севастополе
В городе зарегистрировано 56 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 57 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы девять человек, выписаны 17. На данный момент в больницах находятся 53 пациента, из них 47 - с подтвержденным COVID-19", - говорится на сайте правительства Севастополя.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 100 649 человек, выздоровели 97 805.
COVID-19 в России
В целом по стране активность COVID-19, гриппа и ОРВИ в России начала снижаться
, за прошедшую неделю зарегистрировано уменьшение числа новых случаев, сообщил накануне Роспотребнадзор.
Так, за неделю выявлено 78,7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что на 5,4% ниже показателя прошлой семидневки. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон".
Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась почти на 9%, зарегистрировано 773 тысячи случаев.
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