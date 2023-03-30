https://crimea.ria.ru/20230330/skachok-zabolevaemosti-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1127861458.html

Скачок заболеваемости: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Скачок заболеваемости: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Скачок заболеваемости: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 91... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T10:21

2023-03-30T10:21

2023-03-30T10:21

коронавирус в крыму

коронавирус

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

крым

новости крыма

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/08/1124098828_0:132:3175:1917_1920x0_80_0_0_d69ae5abb86b3b125187a5decdba9fd6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 91 пациента.COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 84 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 214 414 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5427.COVID-19 в СевастополеВ городе зарегистрировано 56 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 57 лет.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 100 649 человек, выздоровели 97 805.COVID-19 в РоссииВ целом по стране активность COVID-19, гриппа и ОРВИ в России начала снижаться, за прошедшую неделю зарегистрировано уменьшение числа новых случаев, сообщил накануне Роспотребнадзор.Так, за неделю выявлено 78,7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что на 5,4% ниже показателя прошлой семидневки. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон".Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась почти на 9%, зарегистрировано 773 тысячи случаев.Читайте также на РИА Новости Крым:В 38 регионах России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в России начала снижатьсяВ Севастополе резко выросло число заболевших ОРВИ

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, крым, новости крыма, новости