https://crimea.ria.ru/20230322/v-sevastopole-rezko-vyroslo-chislo-zabolevshikh-orvi-1127695545.html

В Севастополе резко выросло число заболевших ОРВИ

В Севастополе резко выросло число заболевших ОРВИ - РИА Новости Крым, 22.03.2023

В Севастополе резко выросло число заболевших ОРВИ

В Севастополе превышен эпидпорог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, за неделю число новых случаев выросло на 14 процентов. Об этом... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T20:38

2023-03-22T20:38

2023-03-22T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе превышен эпидпорог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, за неделю число новых случаев выросло на 14 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.Увеличение заболеваемости ОРВИ отмечается во всех возрастных группах. У детей в возрасте до двух лет - на 17%, от 3 до 6 лет - на 19%, от 7 до 14 лет - на 35%, среди взрослых - на 6%.По данным Департамента образования Севастополя, на прошлой неделе учебные процессы приостанавливались в двух классах двух школ - № 47 и 50.Неделей ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Севастополе заболеваемость ОРВИ ниже уровня эпидпорога на шесть процентов, в Крыму – на восемь. При этом был зафиксирован рост числа новых случаев коронавируса.За минувшие сутки в Крыму подтверждено 83 новых случая заражения коронавирусом, в Севастополе - 10. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано. В Роспотребнадзоре призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, носить маски и избегать мест с массовым скоплением людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп в минус, COVID-19 в плюс: эпидситуация по Крыму и СевастополюПтичий грипп на Херсонщине: у восьмерых человек заподозрили болезньВ Турции зафиксирован первый случай ящура – кто в зоне риска

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