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В Севастополе резко выросло число заболевших ОРВИ - РИА Новости Крым, 22.03.2023
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В Севастополе резко выросло число заболевших ОРВИ
В Севастополе резко выросло число заболевших ОРВИ - РИА Новости Крым, 22.03.2023
В Севастополе резко выросло число заболевших ОРВИ
В Севастополе превышен эпидпорог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, за неделю число новых случаев выросло на 14 процентов. Об этом... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе превышен эпидпорог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, за неделю число новых случаев выросло на 14 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.Увеличение заболеваемости ОРВИ отмечается во всех возрастных группах. У детей в возрасте до двух лет - на 17%, от 3 до 6 лет - на 19%, от 7 до 14 лет - на 35%, среди взрослых - на 6%.По данным Департамента образования Севастополя, на прошлой неделе учебные процессы приостанавливались в двух классах двух школ - № 47 и 50.Неделей ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Севастополе заболеваемость ОРВИ ниже уровня эпидпорога на шесть процентов, в Крыму – на восемь. При этом был зафиксирован рост числа новых случаев коронавируса.За минувшие сутки в Крыму подтверждено 83 новых случая заражения коронавирусом, в Севастополе - 10. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано. В Роспотребнадзоре призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, носить маски и избегать мест с массовым скоплением людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп в минус, COVID-19 в плюс: эпидситуация по Крыму и СевастополюПтичий грипп на Херсонщине: у восьмерых человек заподозрили болезньВ Турции зафиксирован первый случай ящура – кто в зоне риска
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крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, орви, роспотребнадзор, грипп
В Севастополе резко выросло число заболевших ОРВИ

Роспотребнадзор: в Севастополе число новых случаев ОРВИ за неделю выросло на 14 %

20:38 22.03.2023
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСитуация с гриппом и ОРВИ
Ситуация с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе превышен эпидпорог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, за неделю число новых случаев выросло на 14 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.
"По данным лечебно-профилактических учреждений Севастополя, зарегистрированы 2873 случаев ОРВИ, в том числе 28 случаев гриппа. Уровень заболеваемости острыми респираторным инфекциями среди населения вырос на 14,4 процента в сравнении с прошлой неделей. Эпидпорог превышен на 0,7 процента", - говорится в сообщении ведомства.
Увеличение заболеваемости ОРВИ отмечается во всех возрастных группах. У детей в возрасте до двух лет - на 17%, от 3 до 6 лет - на 19%, от 7 до 14 лет - на 35%, среди взрослых - на 6%.
По данным Департамента образования Севастополя, на прошлой неделе учебные процессы приостанавливались в двух классах двух школ - № 47 и 50.
Неделей ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Севастополе заболеваемость ОРВИ ниже уровня эпидпорога на шесть процентов, в Крыму – на восемь. При этом был зафиксирован рост числа новых случаев коронавируса.
За минувшие сутки в Крыму подтверждено 83 новых случая заражения коронавирусом, в Севастополе - 10. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано. В Роспотребнадзоре призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, носить маски и избегать мест с массовым скоплением людей.
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КрымСевастопольЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОРВИРоспотребнадзорГрипп
 
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