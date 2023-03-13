https://crimea.ria.ru/20230313/gripp-v-minus-covid-19-v-plyus-epidsituatsiya-po-krymu-i-sevastopolyu-1127514206.html

Грипп в минус, COVID-19 в плюс: эпидситуация по Крыму и Севастополю

Грипп в минус, COVID-19 в плюс: эпидситуация по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Грипп в минус, COVID-19 в плюс: эпидситуация по Крыму и Севастополю

Заболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти, в сравнении с прошлой неделей число зарегистрированных случаев увеличилось на 2,5 процента. Об этом... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T20:17

2023-03-13T20:17

2023-03-13T20:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Заболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти, в сравнении с прошлой неделей число зарегистрированных случаев увеличилось на 2,5 процента. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора."С начала пандемии на территории Республики Крым зарегистрирован 213 161 случай коронавирусной инфекции, в том числе за истекшую неделю зарегистрировано 407 случаев, что на 2,5 процента выше предыдущей недели", - говорится в сообщении.В Севастополе за весь период наблюдения зарегистрировано 99 993 случая ковида, из них 326 – за прошедшие семь дней. Показатель на 12,3 процента ниже, чем на предыдущей неделе.Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта и при посещении медучреждений.Ситуация с ОРВИ и гриппом в Крыму и СевастополеЗа неделю в Крыму заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 6 384 человека."В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 10 процентов. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 8,8 процента", - проинформировали в Роспотребнадзоре.В Севастополе за этот же период выявлено 2 507 заболевших ОРВИ, заболеваемость ниже уровня эпидпорога на шесть процентов.По данным лабораторного мониторинга, на полуострове циркулируют преимущественно вирусы гриппа типа В и вирусы негриппозной этиологии.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и СевастополюПочему умирают от COVID-19В Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в России

https://crimea.ria.ru/20230305/krymskiy-virusolog-otsenil-veroyatnost-pandemii-ptichego-grippa-1127352014.html

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