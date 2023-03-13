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Грипп в минус, COVID-19 в плюс: эпидситуация по Крыму и Севастополю
Грипп в минус, COVID-19 в плюс: эпидситуация по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Грипп в минус, COVID-19 в плюс: эпидситуация по Крыму и Севастополю
Заболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти, в сравнении с прошлой неделей число зарегистрированных случаев увеличилось на 2,5 процента. Об этом... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T20:17
2023-03-13T20:17
2023-03-13T20:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Заболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти, в сравнении с прошлой неделей число зарегистрированных случаев увеличилось на 2,5 процента. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора."С начала пандемии на территории Республики Крым зарегистрирован 213 161 случай коронавирусной инфекции, в том числе за истекшую неделю зарегистрировано 407 случаев, что на 2,5 процента выше предыдущей недели", - говорится в сообщении.В Севастополе за весь период наблюдения зарегистрировано 99 993 случая ковида, из них 326 – за прошедшие семь дней. Показатель на 12,3 процента ниже, чем на предыдущей неделе.Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта и при посещении медучреждений.Ситуация с ОРВИ и гриппом в Крыму и СевастополеЗа неделю в Крыму заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 6 384 человека."В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 10 процентов. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 8,8 процента", - проинформировали в Роспотребнадзоре.В Севастополе за этот же период выявлено 2 507 заболевших ОРВИ, заболеваемость ниже уровня эпидпорога на шесть процентов.По данным лабораторного мониторинга, на полуострове циркулируют преимущественно вирусы гриппа типа В и вирусы негриппозной этиологии.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и СевастополюПочему умирают от COVID-19В Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в России
https://crimea.ria.ru/20230305/krymskiy-virusolog-otsenil-veroyatnost-pandemii-ptichego-grippa-1127352014.html
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, орви, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма, роспотребнадзор
Грипп в минус, COVID-19 в плюс: эпидситуация по Крыму и Севастополю
Роспотребнадзор: в Крыму продолжается рост заболеваемости COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Заболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти, в сравнении с прошлой неделей число зарегистрированных случаев увеличилось на 2,5 процента. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.
"С начала пандемии на территории Республики Крым зарегистрирован 213 161 случай коронавирусной инфекции, в том числе за истекшую неделю зарегистрировано 407 случаев, что на 2,5 процента выше предыдущей недели", - говорится в сообщении.
В Севастополе за весь период наблюдения зарегистрировано 99 993 случая ковида, из них 326 – за прошедшие семь дней. Показатель на 12,3 процента ниже, чем на предыдущей неделе.
Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта и при посещении медучреждений.
Ситуация с ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе
За неделю в Крыму заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 6 384 человека.
"В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 10 процентов. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 8,8 процента", - проинформировали в Роспотребнадзоре.
В Севастополе за этот же период выявлено 2 507 заболевших ОРВИ, заболеваемость ниже уровня эпидпорога на шесть процентов.
По данным лабораторного мониторинга, на полуострове циркулируют преимущественно вирусы гриппа типа В и вирусы негриппозной этиологии.
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