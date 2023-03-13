https://crimea.ria.ru/20230313/novye-sluchai-i-smerti-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1127501566.html

Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T10:55

2023-03-13T10:55

2023-03-13T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 124 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 62 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 161 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано 10 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 166 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 59 человек, за весь период – 205 643", - проинформировали в региональном минздраве.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса скончались 5 424 человека.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрированы 64 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 77 лет."В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны шесть. На данный момент в больницах находятся 78 пациентов из них 68 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 99 993 человека, выздоровели 97 060.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVIDСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыПочему умирают от COVID-19

https://crimea.ria.ru/20230306/rost-po-covid-19-zafiksirovan-v-krymu-i-sevastopole-1127374642.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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