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Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T10:55
2023-03-13T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 124 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 62 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 161 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано 10 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 166 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 59 человек, за весь период – 205 643", - проинформировали в региональном минздраве.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса скончались 5 424 человека.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрированы 64 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 77 лет."В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны шесть. На данный момент в больницах находятся 78 пациентов из них 68 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 99 993 человека, выздоровели 97 060.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVIDСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыПочему умирают от COVID-19
https://crimea.ria.ru/20230306/rost-po-covid-19-zafiksirovan-v-krymu-i-sevastopole-1127374642.html
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Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 130 случаев COVID-19, умер один человек

10:55 13.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 124 пациентов.

Сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 62 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 161 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 10 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 166 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 59 человек, за весь период – 205 643", - проинформировали в региональном минздраве.
Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса скончались 5 424 человека.
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Рост по COVID-19 зафиксирован в Крыму и Севастополе

Сводка по Севастополю

В городе зарегистрированы 64 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 77 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны шесть. На данный момент в больницах находятся 78 пациентов из них 68 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 99 993 человека, выздоровели 97 060.
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