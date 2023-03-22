https://crimea.ria.ru/20230322/situatsiya-s-covid-19-v-krymu-i-sevastopole--dannye-za-sutki-1127692455.html

Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки

Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 82 пациентов. РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T11:22

2023-03-22T11:22

2023-03-22T11:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 82 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 83 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 759 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5425.Сводка по СевастополюВ городе выявлено 10 новых случаев заболевания COVID-19. Смертей от коронавиурса также не было."В ковидные стационары госпитализированы два человека, выписаны 18. На данный момент в больницах находятся 64 пациента, из них 58 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве города.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 344 человека, выздоровели 97 436. По состоянию на 22 марта от коронавируса вакцинированы 376 219 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп в минус, COVID-19 в плюс: эпидситуация по Крыму и СевастополюВ Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииКрымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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