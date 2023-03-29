https://crimea.ria.ru/20230329/zabolevaemost-orvi-i-covid-19-v-rossii-nachala-snizhatsya-1127829546.html

Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в России начала снижаться

Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в России начала снижаться - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в России начала снижаться

Активность вирусов гриппа, ОРВИ и COVID-19 в России начала снижаться, за прошедшую неделю зарегистрировано уменьшение числа новых случаев. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T20:11

2023-03-29T20:11

2023-03-29T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Активность вирусов гриппа, ОРВИ и COVID-19 в России начала снижаться, за прошедшую неделю зарегистрировано уменьшение числа новых случаев. Об этом сообщает Роспотребнадзор.Среди респираторных вирусов негриппозной этиологии лидирующими остаются риновирусы и РС-вирусы.Также уменьшилось число заболевших коронавирусом – за неделю выявлено 78,7 тысяч новых случаев, что на 5,4% ниже показателя прошлой семидневки. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон".Эпидсидуация по ОРВИ в Крыму и СевастополеОбщероссийская тенденция к снижению заболеваемости характерна и для Крыма. Так, в республике за неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 5756 человек, что меньше предыдущего показателя на 24,7%."Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 27,4%", - сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.В Севастополе за неделю зарегистрировано 2340 случаев ОРВИ. Заболеваемость ниже уровня эпидпорога на 16%.Обстановка по COVID-19 в Крыму и СевастополеА вот с коронавирусом ситуация в Крыму несколько иная, чем в среднем по стране. Заболеваемость в регионе продолжает расти В частности, за неделю в республике зарегистрировано 572 случая, что на 25% выше показателя прошлой. Ежедневно выявляется около 80 заболевших.В Севастополе за истекшие семь дней зарегистрировано 300 случаев, заболеваемость на уровне предыдущей недели.Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности, носить средства индивидуальной защиты и по возможности избегать массовых мест.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-сводка по Крыму и СевастополюМедики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковидаВ Севастополе резко выросло число заболевших ОРВИ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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