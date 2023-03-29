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Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в России начала снижаться - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в России начала снижаться
Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в России начала снижаться - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в России начала снижаться
Активность вирусов гриппа, ОРВИ и COVID-19 в России начала снижаться, за прошедшую неделю зарегистрировано уменьшение числа новых случаев. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T20:11
2023-03-29T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Активность вирусов гриппа, ОРВИ и COVID-19 в России начала снижаться, за прошедшую неделю зарегистрировано уменьшение числа новых случаев. Об этом сообщает Роспотребнадзор.Среди респираторных вирусов негриппозной этиологии лидирующими остаются риновирусы и РС-вирусы.Также уменьшилось число заболевших коронавирусом – за неделю выявлено 78,7 тысяч новых случаев, что на 5,4% ниже показателя прошлой семидневки. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон".Эпидсидуация по ОРВИ в Крыму и СевастополеОбщероссийская тенденция к снижению заболеваемости характерна и для Крыма. Так, в республике за неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 5756 человек, что меньше предыдущего показателя на 24,7%."Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 27,4%", - сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.В Севастополе за неделю зарегистрировано 2340 случаев ОРВИ. Заболеваемость ниже уровня эпидпорога на 16%.Обстановка по COVID-19 в Крыму и СевастополеА вот с коронавирусом ситуация в Крыму несколько иная, чем в среднем по стране. Заболеваемость в регионе продолжает расти В частности, за неделю в республике зарегистрировано 572 случая, что на 25% выше показателя прошлой. Ежедневно выявляется около 80 заболевших.В Севастополе за истекшие семь дней зарегистрировано 300 случаев, заболеваемость на уровне предыдущей недели.Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности, носить средства индивидуальной защиты и по возможности избегать массовых мест.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-сводка по Крыму и СевастополюМедики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковидаВ Севастополе резко выросло число заболевших ОРВИ
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Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в России начала снижаться

Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в России снизилась на 9 процентов, COVID – на 5

20:11 29.03.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Активность вирусов гриппа, ОРВИ и COVID-19 в России начала снижаться, за прошедшую неделю зарегистрировано уменьшение числа новых случаев. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
"На территории России заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась почти на 9%, зарегистрировано 773 тысячи случаев. В структуре циркулирующих респираторных вирусов доля гриппа составила 47,2%", - сообщается на сайте надзорного ведомства.
Среди респираторных вирусов негриппозной этиологии лидирующими остаются риновирусы и РС-вирусы.
Также уменьшилось число заболевших коронавирусом – за неделю выявлено 78,7 тысяч новых случаев, что на 5,4% ниже показателя прошлой семидневки. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон".

Эпидсидуация по ОРВИ в Крыму и Севастополе

Общероссийская тенденция к снижению заболеваемости характерна и для Крыма. Так, в республике за неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 5756 человек, что меньше предыдущего показателя на 24,7%.
"Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 27,4%", - сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.
В Севастополе за неделю зарегистрировано 2340 случаев ОРВИ. Заболеваемость ниже уровня эпидпорога на 16%.

Обстановка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

А вот с коронавирусом ситуация в Крыму несколько иная, чем в среднем по стране. Заболеваемость в регионе продолжает расти В частности, за неделю в республике зарегистрировано 572 случая, что на 25% выше показателя прошлой. Ежедневно выявляется около 80 заболевших.
В Севастополе за истекшие семь дней зарегистрировано 300 случаев, заболеваемость на уровне предыдущей недели.
Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности, носить средства индивидуальной защиты и по возможности избегать массовых мест.
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