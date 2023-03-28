https://crimea.ria.ru/20230328/covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1127808393.html

COVID-сводка по Крыму и Севастополю

COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 28.03.2023

COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 117 пациентов. РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T10:36

2023-03-28T10:36

2023-03-28T10:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 117 пациентов.Ситуация с коронавирусом в КрымуВ республике выявлено 78 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии зарегистрировано 214 248 положительных на COVID-19.Летальных исходов среди пациентов с ковидом за прошедший день не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе 5 426.Ситуация с коронавирусом в СевастополеВ городе выявлено еще 12 случаев заболевания COVID-19, смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 100 584 человека, выздоровели 97 752.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида Новый скачок заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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