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COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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COVID-сводка по Крыму и Севастополю
COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 28.03.2023
COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 117 пациентов. РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T10:36
2023-03-28T10:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 117 пациентов.Ситуация с коронавирусом в КрымуВ республике выявлено 78 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии зарегистрировано 214 248 положительных на COVID-19.Летальных исходов среди пациентов с ковидом за прошедший день не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе 5 426.Ситуация с коронавирусом в СевастополеВ городе выявлено еще 12 случаев заболевания COVID-19, смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 100 584 человека, выздоровели 97 752.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида Новый скачок заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
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COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 90 новых случаев COVID-19

10:36 28.03.2023
 
© РИА Новости КрымМедицинская маска
Медицинская маска - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 117 пациентов.

Ситуация с коронавирусом в Крыму

В республике выявлено 78 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии зарегистрировано 214 248 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 11 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 422 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 91 человек, за весь период – 206 532", - сообщается в Telegram-канале минздрава Крыма.
Летальных исходов среди пациентов с ковидом за прошедший день не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе 5 426.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе

В городе выявлено еще 12 случаев заболевания COVID-19, смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано.
"За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 6 человек. Выписаны 10 пациентов. На данный момент в больницах находится 61 пациент, из них 53 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в пресс-службе правительства Севастополя.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 100 584 человека, выздоровели 97 752.
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