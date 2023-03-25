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Новый скачок заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 25.03.2023
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Новый скачок заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Новый скачок заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Новый скачок заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 127... РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T11:22
2023-03-25T11:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 127 пациентов, а еще за сутки до этого – у 116.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 77 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 997 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы 32 пациента, за все время на стационарном лечении находились 63 373 человека. Выписан за сутки 41 человек, за весь период – 206 312", - рассказали в республиканском минздраве.Летальных случаев среди пациентов с коронавирусом за сутки не зафиксировано. С начала пандемии жертвами болезни в регионе стали 5426 человек.Сводка по СевастополюВ городе выявлено 80 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 81 года."В ковидные стационары госпитализированы семь человек, выписаны восемь. На данный момент в больницах находится 55 пациентов, из них 52 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуты 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 506 человек, выздоровели 97 666.Читайте также на РИА Новости Крым:Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковидаВ Крыму и Севастополе снова растет заболеваемость COVIDВ Севастополе резко выросло число заболевших ОРВИ
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коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, новости крыма, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, здоровье
Новый скачок заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 157 новых случаев COVID-19, умер один человек

11:22 25.03.2023
 
© mrtozzo-4504333/pixabayРеспиратор
Респиратор
© mrtozzo-4504333/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 127 пациентов, а еще за сутки до этого – у 116.

Сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 77 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 997 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы 32 пациента, за все время на стационарном лечении находились 63 373 человека. Выписан за сутки 41 человек, за весь период – 206 312", - рассказали в республиканском минздраве.
Летальных случаев среди пациентов с коронавирусом за сутки не зафиксировано. С начала пандемии жертвами болезни в регионе стали 5426 человек.

Сводка по Севастополю

В городе выявлено 80 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 81 года.
"В ковидные стационары госпитализированы семь человек, выписаны восемь. На данный момент в больницах находится 55 пациентов, из них 52 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуты 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 506 человек, выздоровели 97 666.
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