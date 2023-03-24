https://crimea.ria.ru/20230324/v-krymu-i-sevastopole-snova-rastet-zabolevaemost-covid-1127744539.html

В Крыму и Севастополе снова растет заболеваемость COVID

В Крыму и Севастополе снова растет заболеваемость COVID - РИА Новости Крым, 24.03.2023

В Крыму и Севастополе снова растет заболеваемость COVID

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 116 пациентов. РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T10:44

2023-03-24T10:44

2023-03-24T10:44

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здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 116 пациентов.Коронавирусная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 79 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 920 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы 17 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 341 человек. Выписаны за сутки 78 человек, за весь период – 206 271", - рассказали в республиканском минздраве. Летальных случаев среди пациентов с коронавирусом за сутки не зафиксировано. С начала пандемии жертвами болезни в регионе стали 5426 человек.Коронавирусная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 48 новых случаев заболевания COVID-19, смертельных случаев нет."В ковидные стационары были госпитализированы три человека. Выписаны семь пациентов. На данный момент в больницах находятся 57 пациентов, из них 51 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города. В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 426 человек, выздоровели 97 560.Читайте также на РИА Новости Крым:Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковидаСтелс-омикрон мутировал: чем опасен вирусВакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке

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севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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