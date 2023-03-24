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В Крыму и Севастополе снова растет заболеваемость COVID - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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В Крыму и Севастополе снова растет заболеваемость COVID
В Крыму и Севастополе снова растет заболеваемость COVID - РИА Новости Крым, 24.03.2023
В Крыму и Севастополе снова растет заболеваемость COVID
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 116 пациентов. РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T10:44
2023-03-24T10:44
коронавирус в крыму
коронавирус
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 116 пациентов.Коронавирусная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 79 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 920 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы 17 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 341 человек. Выписаны за сутки 78 человек, за весь период – 206 271", - рассказали в республиканском минздраве. Летальных случаев среди пациентов с коронавирусом за сутки не зафиксировано. С начала пандемии жертвами болезни в регионе стали 5426 человек.Коронавирусная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 48 новых случаев заболевания COVID-19, смертельных случаев нет."В ковидные стационары были госпитализированы три человека. Выписаны семь пациентов. На данный момент в больницах находятся 57 пациентов, из них 51 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города. В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 426 человек, выздоровели 97 560.Читайте также на РИА Новости Крым:Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковидаСтелс-омикрон мутировал: чем опасен вирусВакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь, здоровье
В Крыму и Севастополе снова растет заболеваемость COVID

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 127 новых случаев COVID-19

10:44 24.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице города Котовска
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 116 пациентов.

Коронавирусная сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 79 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 920 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы 17 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 341 человек. Выписаны за сутки 78 человек, за весь период – 206 271", - рассказали в республиканском минздраве.
Летальных случаев среди пациентов с коронавирусом за сутки не зафиксировано. С начала пандемии жертвами болезни в регионе стали 5426 человек.

Коронавирусная сводка по Севастополю

В городе зарегистрировано 48 новых случаев заболевания COVID-19, смертельных случаев нет.
"В ковидные стационары были госпитализированы три человека. Выписаны семь пациентов. На данный момент в больницах находятся 57 пациентов, из них 51 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 426 человек, выздоровели 97 560.
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