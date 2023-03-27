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Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 117 новых случаев заражения коронавирусом, умерли два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 122... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T11:24
2023-03-27T11:24
2023-03-27T11:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 117 новых случаев заражения коронавирусом, умерли два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 122 пациентов.Ситуация с коронавирусом в КрымуВ республике выявлено 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии зарегистрировано 214 170 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано 25 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 411 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 77 человек, за весь период – 206 441", - сообщается в Telegram-канале минздрава Крыма.Летальных исходов среди пациентов с ковидом за прошедший день не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе 5 426.Ситуация с коронавирусом в СевастополеВ городе выявлено еще 33 случая заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 65 и 75 лет."За последние сутки в ковидные стационары был госпитализирован один человек, выписаны двое. На данный момент в больницах находятся 56 пациентов, из них 50 – с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в пресс-службе правительства Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 572 человека, выздоровели 97 722.Читайте также на РИА Новости Крым:Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковидаНовый скачок заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и СевастополюВ Крыму и Севастополе снова растет заболеваемость COVID
https://crimea.ria.ru/20230123/pochemu-umirayut-ot--covid-19-1126537486.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, минздрав крыма, правительство севастополя, роспотребнадзор, общество, новости крыма
Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 117 новых случаев COVID-19, умерли два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым.
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 117 новых случаев заражения коронавирусом, умерли два человека. Днем ранее
медики диагностировали заболевание у 122 пациентов.
Ситуация с коронавирусом в Крыму
В республике выявлено 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии зарегистрировано 214 170 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 25 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 411 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 77 человек, за весь период – 206 441", - сообщается в Telegram-канале минздрава Крыма.
Летальных исходов среди пациентов с ковидом за прошедший день не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе 5 426.
Ситуация с коронавирусом в Севастополе
В городе выявлено еще 33 случая заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 65 и 75 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары был госпитализирован один человек, выписаны двое. На данный момент в больницах находятся 56 пациентов, из них 50 – с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в пресс-службе правительства Севастополя.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 572 человека, выздоровели 97 722.
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