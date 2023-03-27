Рейтинг@Mail.ru
Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230327/novye-sluchai-i-smerti-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1127784999.html
Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 117 новых случаев заражения коронавирусом, умерли два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 122... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T11:24
2023-03-27T11:19
крым
севастополь
коронавирус в крыму
коронавирус
распространение коронавируса в рф
минздрав крыма
правительство севастополя
роспотребнадзор
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/08/1124098828_0:132:3175:1917_1920x0_80_0_0_d69ae5abb86b3b125187a5decdba9fd6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 117 новых случаев заражения коронавирусом, умерли два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 122 пациентов.Ситуация с коронавирусом в КрымуВ республике выявлено 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии зарегистрировано 214 170 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано 25 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 411 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 77 человек, за весь период – 206 441", - сообщается в Telegram-канале минздрава Крыма.Летальных исходов среди пациентов с ковидом за прошедший день не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе 5 426.Ситуация с коронавирусом в СевастополеВ городе выявлено еще 33 случая заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 65 и 75 лет."За последние сутки в ковидные стационары был госпитализирован один человек, выписаны двое. На данный момент в больницах находятся 56 пациентов, из них 50 – с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в пресс-службе правительства Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 572 человека, выздоровели 97 722.Читайте также на РИА Новости Крым:Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковидаНовый скачок заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и СевастополюВ Крыму и Севастополе снова растет заболеваемость COVID
https://crimea.ria.ru/20230123/pochemu-umirayut-ot--covid-19-1126537486.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/08/1124098828_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_3548c24134a4b250def219296bbf803e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, минздрав крыма, правительство севастополя, роспотребнадзор, общество, новости крыма
Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 117 новых случаев COVID-19, умерли два человека

11:24 27.03.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота прививочного пункта
Работа прививочного пункта - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 117 новых случаев заражения коронавирусом, умерли два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 122 пациентов.

Ситуация с коронавирусом в Крыму

В республике выявлено 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии зарегистрировано 214 170 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 25 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 411 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 77 человек, за весь период – 206 441", - сообщается в Telegram-канале минздрава Крыма.
Летальных исходов среди пациентов с ковидом за прошедший день не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе 5 426.
Лечение пациентов с Covid-19 в Республиканской больнице Казани - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 20:03
Почему умирают от COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Севастополе

В городе выявлено еще 33 случая заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 65 и 75 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары был госпитализирован один человек, выписаны двое. На данный момент в больницах находятся 56 пациентов, из них 50 – с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в пресс-службе правительства Севастополя.

В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 572 человека, выздоровели 97 722.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида
Новый скачок заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе снова растет заболеваемость COVID
 
КрымСевастопольКоронавирус в КрымуКоронавирусРаспространение коронавируса в РФМинздрав КрымаПравительство СевастополяРоспотребнадзорОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:59Инсценировал кражу: крымчанин присвоил 600 тысяч рублей работодателя
13:18Реакция Запада планы не изменит – Песков о ядерном оружии в Белоруссии
12:54Трехдневный шторм: в Крым идут морозы и снег
12:38В Крыму нашли нарушения на 60 млн рублей при возведении спорткомплексов
12:35Названы причины отсрочки контрнаступления ВСУ
12:29Гараж с автомобилем сгорел дотла в поселке под Симферополем
12:13Почему Россия не выйдет из ВТО
12:01В Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известно 0:56
11:41Роман Костомаров записал аудиосообщение
11:34Намечается взятие ВСУ в "огневой мешок" в Авдеевке – советник Пушилина
11:24Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
11:16Обстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородок
11:03Крымский фермер обманом получил субсидию на 2,2 млн рублей
10:53Россия может потребовать компенсации за взрыв на "Северном потоке"
10:28Очередь на переправу в Крым растет
10:14НАТО является стороной конфликта на Украине – Патрушев
09:50Ситуация в Керченском проливе: погода и работа паромной переправы
09:28На Крым надвигается буря – объявлено штормовое предупреждение
09:04Взрывы прогремели в Мелитополе – четверо раненых
08:46Где в Крыму не будет воды в понедельник и вторник - адреса
Лента новостейМолния