https://crimea.ria.ru/20230327/novye-sluchai-i-smerti-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1127784999.html

Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 117 новых случаев заражения коронавирусом, умерли два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 122... РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T11:24

2023-03-27T11:24

2023-03-27T11:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 117 новых случаев заражения коронавирусом, умерли два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 122 пациентов.Ситуация с коронавирусом в КрымуВ республике выявлено 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии зарегистрировано 214 170 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано 25 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 411 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 77 человек, за весь период – 206 441", - сообщается в Telegram-канале минздрава Крыма.Летальных исходов среди пациентов с ковидом за прошедший день не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе 5 426.Ситуация с коронавирусом в СевастополеВ городе выявлено еще 33 случая заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 65 и 75 лет."За последние сутки в ковидные стационары был госпитализирован один человек, выписаны двое. На данный момент в больницах находятся 56 пациентов, из них 50 – с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в пресс-службе правительства Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 572 человека, выздоровели 97 722.Читайте также на РИА Новости Крым:Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковидаНовый скачок заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и СевастополюВ Крыму и Севастополе снова растет заболеваемость COVID

https://crimea.ria.ru/20230123/pochemu-umirayut-ot--covid-19-1126537486.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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