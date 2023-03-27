https://crimea.ria.ru/20230327/v-38-regionakh-rossii-rastet-chislo-gospitalizatsiy-patsientov-s-covid-19-1127786748.html

В 38 регионах России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19

В 38 регионах России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19 - РИА Новости Крым, 27.03.2023

В 38 регионах России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за прошедшую неделю в 22 регионах России, при этом в 38 субъектах стали чаще госпитализировать пациентов с... РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T20:31

2023-03-27T20:31

2023-03-27T20:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за прошедшую неделю в 22 регионах России, при этом в 38 субъектах стали чаще госпитализировать пациентов с COVID-19 в стационары. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением ковида.Сколько случаев COVID-19 в РоссииЗа минувшие сутки на территории России выявлено 8 989 новых случаев заражения коронавирусом. Умер еще 31 человек."Количество госпитализаций за сутки составило 602 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 22,6%. За день увеличение числа стационарных больных отмечено в 21 регионе, снижение - в 45. Ситуация осталась без изменений в 19 субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.Выздоровели за сутки 8 160 человек.COVID-19 в Крыму и СевастополеВ республике выявлено 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии зарегистрировано 214 170 положительных на COVID-19. За сутки госпитализировано 25 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 411 человек. Скончались за весь период пандемии 5 426 пациентов с подтвержденным диагнозом.В Севастополе выявлено за сутки 33 случая заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 65 и 75 лет. В ковидные стационары госпитализирован один человек, выписаны двое. На данный момент в больницах находятся 56 пациентов, из них 50 – с подтвержденным COVID-19.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе снова растет заболеваемость COVIDСтелс-омикрон мутировал: чем опасен вирусПочему умирают от COVID-19

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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