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В 38 регионах России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19 - РИА Новости Крым, 27.03.2023
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В 38 регионах России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19
В 38 регионах России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19 - РИА Новости Крым, 27.03.2023
В 38 регионах России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за прошедшую неделю в 22 регионах России, при этом в 38 субъектах стали чаще госпитализировать пациентов с... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T20:31
2023-03-27T20:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за прошедшую неделю в 22 регионах России, при этом в 38 субъектах стали чаще госпитализировать пациентов с COVID-19 в стационары. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением ковида.Сколько случаев COVID-19 в РоссииЗа минувшие сутки на территории России выявлено 8 989 новых случаев заражения коронавирусом. Умер еще 31 человек."Количество госпитализаций за сутки составило 602 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 22,6%. За день увеличение числа стационарных больных отмечено в 21 регионе, снижение - в 45. Ситуация осталась без изменений в 19 субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.Выздоровели за сутки 8 160 человек.COVID-19 в Крыму и СевастополеВ республике выявлено 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии зарегистрировано 214 170 положительных на COVID-19. За сутки госпитализировано 25 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 411 человек. Скончались за весь период пандемии 5 426 пациентов с подтвержденным диагнозом.В Севастополе выявлено за сутки 33 случая заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 65 и 75 лет. В ковидные стационары госпитализирован один человек, выписаны двое. На данный момент в больницах находятся 56 пациентов, из них 50 – с подтвержденным COVID-19.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе снова растет заболеваемость COVIDСтелс-омикрон мутировал: чем опасен вирусПочему умирают от COVID-19
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье, новости, общество
В 38 регионах России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19

В 22 регионах России растет заболеваемость COVID-19

20:31 27.03.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19 в ЦКБ "РЖД-Медицина" в Москве
Лечение пациентов с COVID-19 в ЦКБ РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за прошедшую неделю в 22 регионах России, при этом в 38 субъектах стали чаще госпитализировать пациентов с COVID-19 в стационары. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением ковида.

"За неделю увеличение числа госпитализаций произошло в 38 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России. Увеличение заболеваемости отмечено в 22 регионах, в том числе в 10 - более чем в среднем по стране", - сообщается на сайте оперштаба.

Сколько случаев COVID-19 в России

За минувшие сутки на территории России выявлено 8 989 новых случаев заражения коронавирусом. Умер еще 31 человек.
"Количество госпитализаций за сутки составило 602 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 22,6%. За день увеличение числа стационарных больных отмечено в 21 регионе, снижение - в 45. Ситуация осталась без изменений в 19 субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.
Выздоровели за сутки 8 160 человек.

COVID-19 в Крыму и Севастополе

В республике выявлено 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии зарегистрировано 214 170 положительных на COVID-19. За сутки госпитализировано 25 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 411 человек. Скончались за весь период пандемии 5 426 пациентов с подтвержденным диагнозом.
В Севастополе выявлено за сутки 33 случая заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 65 и 75 лет. В ковидные стационары госпитализирован один человек, выписаны двое. На данный момент в больницах находятся 56 пациентов, из них 50 – с подтвержденным COVID-19.
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