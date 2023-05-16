https://crimea.ria.ru/20230516/kak-uberechsya-ot-grippa-i-orvi-vesnoy--sovety-vracha-1128735493.html

Как уберечься от гриппа и ОРВИ весной – советы врача

Как уберечься от гриппа и ОРВИ весной – советы врача - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Как уберечься от гриппа и ОРВИ весной – советы врача

Риск заболеть гриппом и ОРВИ весной возрастает из-за резкого перепада температур, сквозняков и отсутствия профилактической прививки, сделанной еще осенью. Об... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T07:02

2023-05-16T07:02

2023-05-16T07:02

радио "спутник в крыму"

крым

здоровье

общество

совет эксперта

здравоохранение в крыму и севастополе

грипп

орви

алексей музыка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Риск заболеть гриппом и ОРВИ весной возрастает из-за резкого перепада температур, сквозняков и отсутствия профилактической прививки, сделанной еще осенью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный специалист общей врачебной практики Минздрава Крыма, главный врач Симферопольской поликлиники №2 Алексей Музыка.Болеют по сезонуСогласно оперативным данным медицинских организаций, за первую неделю мая в Крыму общее количество заболевших гриппом и ОРВИ составило 4 567 человек, при этом госпитализированы были 322 человека."Эту статистку по гриппу и ОРВИ нельзя назвать особенно тревожной, это текущее явление, потому что начинается акклиматизация на погоду", - комментирует ситуацию доктор.По его словам, весенние вспышки заболеваемости в это время года для Крыма являются довольно привычными, ведь "с утра прохладно, днем жара", в этой ситуации "люди не всегда могут адекватно подобрать одежду. Начинается то перегрев, то переохлаждение, сквозняки, поэтому возникает риск простудных заболеваний".Прививка от гриппа помогает"Общий план вакцинальной кампании по гриппу был практически выполнен в осенние месяцы, поэтому частота осложнений наблюдалась гораздо ниже, чем без проведения вакцинации. Вакцина, которая проводится сезонно, остается основным методом защиты", - говорит врач.Бояться делать прививку от гриппа не нужно, "осложнений в этих вопросах, как правило, нет.Также Музыка напомнил, что иммунитет, который обеспечивается вакциной, "работает" в течение года, но пиковая нагрузка на него приходится в течение 3-6 месяцев. В то же время летом снижается частота заболеваемости гриппом и ОРВИ из-за того, что вирус уничтожается в воздухе за счет ультрафиолета.Надо вызвать врачаЕсли человек заболел гриппом или ОРВИ, он в любом случае должен вызвать участкового терапевта или же посетить поликлинику, это снизит риски возникновения различных осложнений, в числе которых пневмония, говорит специалист."Немаловажный фактор – наличие листа нетрудоспособности (больничного – ред.), если он нужен, то вызов врача является обязательным. Также показанием для вызова врача на дом является плохое самочувствие больного, наличие высокой температуры – свыше 38 градусов", - говорит он. И заверяет: сейчас в поликлиниках перегруза по вызовам нет.Меры профилактикиДля того, чтобы не заболеть в сезон гриппа и ОРВИ, важно стараться избегать сквозняков и не злоупотреблять возможностями кондиционера."Сквозняки очень опасны, лучше проветрить помещение в течение 15 минут, покинув его", - предупреждает Музыка.Также нужно очень внимательно относиться к кондиционерам, продолжает он."Температура воздуха в помещении должна быть чуть ниже, чем на улице, оптимальная разница всего 5-6 градусов. Перепад температур может вызывать заболеваемость", - говорит он.Кроме того, не заболеть поможет прием витаминов и соблюдение здорового образа жизни.Ранее сообщалось, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму за неделю выросла, однако остается ниже эпидпорога почти на 15 процентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий КлимовЦентр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорствуКоронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемости

https://crimea.ria.ru/20230503/ob-etom-chasto-zabyvayut-kakie-privivki-nuzhno-delat-vzroslym-1128493119.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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