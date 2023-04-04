https://crimea.ria.ru/20230404/chto-s-orvi-v-krymu-i-sevastopole--dannye-rospotrebnadzora-1127949682.html

Что с ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора

Что с ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Что с ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму за неделю выросла, однако остается ниже эпидпорога почти на 15 процентов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T07:28

2023-04-04T07:28

2023-04-04T07:28

орви

крым

севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

новости крыма

грипп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_355dc2d94c5e3d4989439bf1e4b6284a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму за неделю выросла, однако остается ниже эпидпорога почти на 15 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.Эпидситуация по ОРВИ в СевастополеВ Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 2178 человек. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 17,9 процента.По данным лабораторного мониторинга, на полуострове циркулируют вирусы негриппозной этиологии и грипп типа В.Меры профилактики ОРВИ и гриппаДля предупреждения заболевания острыми респираторными инфекциями и гриппом жителям и гостям полуострова рекомендуется сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте, а также пользоваться маской.Кроме того, медики советуют избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, тщательно мыть руки с мылом, регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку. Важно также вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в России начала снижатьсяБольше сотни заболевших: COVID-сводка по Крыму и СевастополюВ Севастополе резко выросло число заболевших ОРВИ

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орви, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости крыма, грипп