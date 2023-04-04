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Что с ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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Что с ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора
Что с ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Что с ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму за неделю выросла, однако остается ниже эпидпорога почти на 15 процентов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T07:28
2023-04-04T07:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму за неделю выросла, однако остается ниже эпидпорога почти на 15 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.Эпидситуация по ОРВИ в СевастополеВ Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 2178 человек. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 17,9 процента.По данным лабораторного мониторинга, на полуострове циркулируют вирусы негриппозной этиологии и грипп типа В.Меры профилактики ОРВИ и гриппаДля предупреждения заболевания острыми респираторными инфекциями и гриппом жителям и гостям полуострова рекомендуется сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте, а также пользоваться маской.Кроме того, медики советуют избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, тщательно мыть руки с мылом, регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку. Важно также вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в России начала снижатьсяБольше сотни заболевших: COVID-сводка по Крыму и СевастополюВ Севастополе резко выросло число заболевших ОРВИ
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Что с ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора

Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму ниже эпидпорога на 15 процентов

07:28 04.04.2023
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСитуация с гриппом и ОРВИ
Ситуация с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму за неделю выросла, однако остается ниже эпидпорога почти на 15 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 6369 человек. В сравнении с предыдущей неделей рост случаев - на 10,6 процента. На данный момент заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 14,8 процента", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Эпидситуация по ОРВИ в Севастополе

В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 2178 человек. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 17,9 процента.
"Отмечено снижение заболеваемости ОРВИ среди населения в сравнении с прошлой неделей. Удельный вес заболевших ОРВИ среди взрослых составил 57 процентов от всех заболевших, среди детей - 43", - добавили в Роспотребнадзоре.
По данным лабораторного мониторинга, на полуострове циркулируют вирусы негриппозной этиологии и грипп типа В.

Меры профилактики ОРВИ и гриппа

Для предупреждения заболевания острыми респираторными инфекциями и гриппом жителям и гостям полуострова рекомендуется сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте, а также пользоваться маской.
Кроме того, медики советуют избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, тщательно мыть руки с мылом, регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку. Важно также вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.
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