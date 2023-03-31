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Больше сотни заболевших: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 31.03.2023
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Больше сотни заболевших: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Больше сотни заболевших: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Больше сотни заболевших: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом, смертельных случаев не зарегистрировано. Днем ранее медики... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T10:29
2023-03-31T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом, смертельных случаев не зарегистрировано. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 140 пациентов.Ситуация с ковидом в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано еще 78 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 214 492 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано 23 пациента, за все время на стационарном лечении находились 63 468 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 40 человек, за весь период – 206 824", - говорится в Telegram-канале минздрава республики.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 427.Ситуация с ковидом в СевастополеВ городе зарегистрировано 52 новых случая заболевания COVID-19. Смертельных случаев не выявлено."В ковидные стационары госпитализированы шесть человек, выписаны семь пациентов. На данный момент в больницах находятся 52 пациента, из них 46 - с подтвержденным COVID-19", - говорится на сайте правительства Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 701 человек, выздоровели 97 882.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачок заболеваемости: сводка по COVID-19 в Крыму и СевастополеВ 38 регионах России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19В Севастополе резко выросло число заболевших ОРВИ
https://crimea.ria.ru/20230323/mediki-prognoziruyut-vspyshku-tuberkuleza-iz-za-kovida-1127729369.html
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Больше сотни заболевших: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе выявили 130 новых случаев COVID-19

10:29 31.03.2023 (обновлено: 10:43 31.03.2023)
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом, смертельных случаев не зарегистрировано. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 140 пациентов.

Ситуация с ковидом в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано еще 78 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 214 492 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 23 пациента, за все время на стационарном лечении находились 63 468 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 40 человек, за весь период – 206 824", - говорится в Telegram-канале минздрава республики.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 427.
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
23 марта, 16:47
Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида

Ситуация с ковидом в Севастополе

В городе зарегистрировано 52 новых случая заболевания COVID-19. Смертельных случаев не выявлено.
"В ковидные стационары госпитализированы шесть человек, выписаны семь пациентов. На данный момент в больницах находятся 52 пациента, из них 46 - с подтвержденным COVID-19", - говорится на сайте правительства Севастополя.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 701 человек, выздоровели 97 882.
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