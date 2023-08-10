https://crimea.ria.ru/20230810/v-rossii-vyyavili-17-sluchaev-zarazheniya-novym-variantom-covid19-eris-1130655993.html

В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом COVID–19 "Эрис"

В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом COVID–19 "Эрис" - РИА Новости Крым, 10.08.2023

В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом COVID–19 "Эрис"

В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5 "Эрис", на данный момент он не получил широкого распространения, но риски осложнения... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T16:35

2023-08-10T16:35

2023-08-10T16:35

коронавирус

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

здоровье

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5 "Эрис", на данный момент он не получил широкого распространения, но риски осложнения эпидситуации есть. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.По данным ведомства, симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди. Однако у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям."Эрис" способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета", - проинформировали в Роспотребнадзоре.В настоящее время новый вариант коронавируса выявлен в 51 стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сняты все ограничения по COVID-19Миру грозит новая пандемияCOVID–19 пошел в рост в Крыму и Севастополе

россия

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2023

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коронавирус, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье, россия