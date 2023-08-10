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В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом COVID–19 "Эрис" - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом COVID–19 "Эрис"
В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом COVID–19 "Эрис" - РИА Новости Крым, 10.08.2023
В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом COVID–19 "Эрис"
В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5 "Эрис", на данный момент он не получил широкого распространения, но риски осложнения... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T16:35
2023-08-10T16:35
коронавирус
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
здоровье
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5 "Эрис", на данный момент он не получил широкого распространения, но риски осложнения эпидситуации есть. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.По данным ведомства, симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди. Однако у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям."Эрис" способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета", - проинформировали в Роспотребнадзоре.В настоящее время новый вариант коронавируса выявлен в 51 стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сняты все ограничения по COVID-19Миру грозит новая пандемияCOVID–19 пошел в рост в Крыму и Севастополе
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коронавирус, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье, россия
В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом COVID–19 "Эрис"

Роспотребнадзор: в России выявили 17 случаев заражения новым вариантом COVID–19 "Эрис"

16:35 10.08.2023
 
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© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5 "Эрис", на данный момент он не получил широкого распространения, но риски осложнения эпидситуации есть. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В настоящее время в России вариант EG.5 пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют. Выявлено всего 17 случаев "Эрис", или 0,24 % от всех случаев инфицирования в период с апреля по август", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди. Однако у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям.
"Эрис" способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета", - проинформировали в Роспотребнадзоре.
В настоящее время новый вариант коронавируса выявлен в 51 стране.
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