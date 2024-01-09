https://crimea.ria.ru/20240109/situatsiya-s-zabolevaemostyu-koronavirusom-v-rossii-v-novom-godu-1134059704.html

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России в новом году

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России в новом году - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России в новом году

Заболеваемость коронавирусом в России, в частности, в Крыму идет на спад. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T15:22

2024-01-09T15:22

2024-01-09T15:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Заболеваемость коронавирусом в России, в частности, в Крыму идет на спад. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.В Крыму с 1 по 7 января 2024 года было выявлено 202 случая заболевания COVID-19, тогда как неделей раньше заболели коронавирусом 281 человек. У меньшего количества людей за неделю подтверждено заболевание и в Севастополе: 113 с начала нового года (267 заболевших в последнюю неделю 2023 года).В Крыму на новогодних выходных госпитализация понадобилась только пятерым заболевшим (перед Новым годом в больницы попали 80 человек). В Севастополе же было госпитализировано на 4 человека больше, чем неделей ранее – 18 жителей города.Выздоровели за неделю 40 958 человек, в том числе 309 в Крыму и 155 в Севастополе. 123 человека в стране умерло, заболев коронавирусом. На полуострове смертей за минувшую неделю не зарегистрировано.Об уменьшении числа заболевших COVID-19 на 28 процентов оперштаб сообщал и неделей раньше.Читайте также на РИА Новости Крым:Мегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковидаМикоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезниПочему растет заболеваемость корью среди взрослых в Крыму – мнение врача

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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