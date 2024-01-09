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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России в новом году
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России в новом году - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России в новом году
Заболеваемость коронавирусом в России, в частности, в Крыму идет на спад. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T15:22
2024-01-09T15:22
2024-01-09T15:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Заболеваемость коронавирусом в России, в частности, в Крыму идет на спад. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.В Крыму с 1 по 7 января 2024 года было выявлено 202 случая заболевания COVID-19, тогда как неделей раньше заболели коронавирусом 281 человек. У меньшего количества людей за неделю подтверждено заболевание и в Севастополе: 113 с начала нового года (267 заболевших в последнюю неделю 2023 года).В Крыму на новогодних выходных госпитализация понадобилась только пятерым заболевшим (перед Новым годом в больницы попали 80 человек). В Севастополе же было госпитализировано на 4 человека больше, чем неделей ранее – 18 жителей города.Выздоровели за неделю 40 958 человек, в том числе 309 в Крыму и 155 в Севастополе. 123 человека в стране умерло, заболев коронавирусом. На полуострове смертей за минувшую неделю не зарегистрировано.Об уменьшении числа заболевших COVID-19 на 28 процентов оперштаб сообщал и неделей раньше.Читайте также на РИА Новости Крым:Мегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковидаМикоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезниПочему растет заболеваемость корью среди взрослых в Крыму – мнение врача
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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России в новом году
Заболеваемость COVID-17 в России в первую неделю нового года снизилась на 56,4 процента
15:22 09.01.2024 (обновлено: 15:24 09.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Заболеваемость коронавирусом в России, в частности, в Крыму идет на спад. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,4 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 56,4%. Во всех субъектах страны отмечается снижение заболеваемости", – говорится на сайте штаба.
В Крыму с 1 по 7 января 2024 года было выявлено 202 случая заболевания COVID-19, тогда как неделей раньше заболели коронавирусом 281 человек. У меньшего количества людей за неделю подтверждено заболевание и в Севастополе: 113 с начала нового года (267 заболевших в последнюю неделю 2023 года).
"Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 49%. За 1-ю неделю 2024 года в стране госпитализированы 3 086 человек", – уточняют в оперштабе.
В Крыму на новогодних выходных госпитализация понадобилась только пятерым заболевшим (перед Новым годом в больницы попали 80 человек). В Севастополе же было госпитализировано на 4 человека больше, чем неделей ранее – 18 жителей города.
"Увеличение числа госпитализаций произошло в четырех субъектах Российской Федерации, в том числе в трех регионах увеличение более чем в среднем по России", – говорится в сообщении.
Выздоровели за неделю 40 958 человек, в том числе 309 в Крыму и 155 в Севастополе. 123 человека в стране умерло, заболев коронавирусом. На полуострове смертей за минувшую неделю не зарегистрировано.
Об уменьшении числа заболевших COVID-19 на 28 процентов оперштаб сообщал
и неделей раньше.
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