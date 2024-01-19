Рейтинг@Mail.ru
Сезон гриппа и ОРВИ в Крыму: сколько человек заболевает ежедневно - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240119/sezon-grippa-i-orvi-v-krymu-skolko-chelovek-zabolevaet-ezhednevno-1134296201.html
Сезон гриппа и ОРВИ в Крыму: сколько человек заболевает ежедневно
Сезон гриппа и ОРВИ в Крыму: сколько человек заболевает ежедневно - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Сезон гриппа и ОРВИ в Крыму: сколько человек заболевает ежедневно
Более 100 жителей Крыма ежедневно заболевают острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), порядка 10% из них госпитализируют. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T06:38
2024-01-19T06:38
орви
эксклюзивы риа новости крым
грипп
крым
новости крыма
владимир мещеряков
общество
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/00/1118010024_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6313b1a39c3ec02faab80d2a825d83ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Более 100 жителей Крыма ежедневно заболевают острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), порядка 10% из них госпитализируют. Об этом РИА Новости Крым рассказал главный врач республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.По словам Мещерякова, большая часть заболевших – примерно 85-90% – лечатся амбулаторно. Взрослые получают больничные листы, а дети – освобождение от посещения школ или детсадов."К счастью, коронавирусная инфекция или грипп на сегодняшний день регистрируются крайне редко. В основном преобладают респираторные вирусные инфекции, которые циркулируют в природе и в человеческом сообществе, а их существует множество. Сейчас преобладают в основном риновирусная и аденовирусная инфекции, которые достаточно легко переносятся людьми и легко лечатся в амбулаторных условиях. Иногда бывает ротавирусная инфекция, но значительно реже", - уточнил главврач.Управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю ранее сообщило, что за прошедшую неделю число заболевших ОВРИ и гриппом на полуострове выросло на 35%, всего выявлено более 2,8 тысяч новых случаев. В Республике Крым заболели ОРВИ 5770 человек, эпидемический порог не превышен.В ведомстве также сообщили, что Крым входит в эпидсезон по гриппу и ОРВИ. Массового закрытия групп в детсадах и классов в школах на данный момент нет, однако точечные случаи карантина в отдельных группах и классах есть. Их может стать больше из-за традиционного для региона эпидемического подъема в январе и феврале, подчеркнули в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Тридемия и грипп А - в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в КрымуРост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простуды
https://crimea.ria.ru/20231221/kakie-simptomy-dolzhny-nastorozhit-perebolevshikh-grippom-1126019437.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/00/1118010024_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dbbaefd37ead67eb70e208d08d39fef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
орви, грипп, крым, новости крыма, владимир мещеряков, общество, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе
Сезон гриппа и ОРВИ в Крыму: сколько человек заболевает ежедневно

Более 100 крымчан ежедневно заболевают ОРВИ – главврач Центра общественного здоровья

06:38 19.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей
Лечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Более 100 жителей Крыма ежедневно заболевают острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), порядка 10% из них госпитализируют. Об этом РИА Новости Крым рассказал главный врач республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.
"Примерно более ста человек в день заболевают (ОРВИ) в Крыму. Понятно, что обращаются далеко не все, в зависимости от тяжести состояния. Госпитализируют примерно каждого десятого, порядка 10-15 человек в день. Дальше уже идет диагностика: то ли это грипп, то ли коронавирусная инфекция или какое-то другое заболевание. Затем назначается лечение", - сказал специалист.
По словам Мещерякова, большая часть заболевших – примерно 85-90% – лечатся амбулаторно. Взрослые получают больничные листы, а дети – освобождение от посещения школ или детсадов.
"К счастью, коронавирусная инфекция или грипп на сегодняшний день регистрируются крайне редко. В основном преобладают респираторные вирусные инфекции, которые циркулируют в природе и в человеческом сообществе, а их существует множество. Сейчас преобладают в основном риновирусная и аденовирусная инфекции, которые достаточно легко переносятся людьми и легко лечатся в амбулаторных условиях. Иногда бывает ротавирусная инфекция, но значительно реже", - уточнил главврач.
Управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю ранее сообщило, что за прошедшую неделю число заболевших ОВРИ и гриппом на полуострове выросло на 35%, всего выявлено более 2,8 тысяч новых случаев. В Республике Крым заболели ОРВИ 5770 человек, эпидемический порог не превышен.
В ведомстве также сообщили, что Крым входит в эпидсезон по гриппу и ОРВИ. Массового закрытия групп в детсадах и классов в школах на данный момент нет, однако точечные случаи карантина в отдельных группах и классах есть. Их может стать больше из-за традиционного для региона эпидемического подъема в январе и феврале, подчеркнули в ведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тридемия и грипп А - в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в Крыму
Рост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простуды
Боль
21 декабря 2023, 08:34
Какие симптомы должны насторожить переболевших гриппом
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымОРВИГриппКрымНовости КрымаВладимир МещеряковОбществоЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:24Mercedes с водителем упал в котлован в Севастополе
07:24Башня Константина в Феодосии: проект реставрации одобрен - что дальше
07:03В Севастополе в пятницу отключат электроэнергию: список адресов
06:38Сезон гриппа и ОРВИ в Крыму: сколько человек заболевает ежедневно
06:21Крещение: история, традиции и особенности праздника
06:05В Симферопольском районе отключат воду - адреса и сроки
00:01Весеннее тепло и дождь: прогноз погоды в Крыму на Крещение
00:00Какой сегодня праздник: 19 января
23:15Главное за день: 18 января
22:25Главные новости Крыма: 18 января
21:47Голосовые сообщения – зло: как их используют мошенники
21:26Как в Херсонской области реанимируют здравоохранение
21:03"Дачную амнистию" могут продлить до 2031 года
20:45Проценты за задержку зарплаты: Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс
20:25Дети и крещенские купания: стоит ли окунать ребенка
19:52Симферопольская больница получила оборудование для реабилитации на 77 млн
19:33Электроснабжение Крыма полностью восстановлено
19:18Энергоснабжение Севастополя восстановлено
18:50Отключение света в Крыму: что известно
18:39Насосные станции в Саках переводят на резервные источники питания
Лента новостейМолния