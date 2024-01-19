Сезон гриппа и ОРВИ в Крыму: сколько человек заболевает ежедневно
Более 100 крымчан ежедневно заболевают ОРВИ – главврач Центра общественного здоровья
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Более 100 жителей Крыма ежедневно заболевают острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), порядка 10% из них госпитализируют. Об этом РИА Новости Крым рассказал главный врач республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.
"Примерно более ста человек в день заболевают (ОРВИ) в Крыму. Понятно, что обращаются далеко не все, в зависимости от тяжести состояния. Госпитализируют примерно каждого десятого, порядка 10-15 человек в день. Дальше уже идет диагностика: то ли это грипп, то ли коронавирусная инфекция или какое-то другое заболевание. Затем назначается лечение", - сказал специалист.
По словам Мещерякова, большая часть заболевших – примерно 85-90% – лечатся амбулаторно. Взрослые получают больничные листы, а дети – освобождение от посещения школ или детсадов.
"К счастью, коронавирусная инфекция или грипп на сегодняшний день регистрируются крайне редко. В основном преобладают респираторные вирусные инфекции, которые циркулируют в природе и в человеческом сообществе, а их существует множество. Сейчас преобладают в основном риновирусная и аденовирусная инфекции, которые достаточно легко переносятся людьми и легко лечатся в амбулаторных условиях. Иногда бывает ротавирусная инфекция, но значительно реже", - уточнил главврач.
Управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю ранее сообщило, что за прошедшую неделю число заболевших ОВРИ и гриппом на полуострове выросло на 35%, всего выявлено более 2,8 тысяч новых случаев. В Республике Крым заболели ОРВИ 5770 человек, эпидемический порог не превышен.
В ведомстве также сообщили, что Крым входит в эпидсезон по гриппу и ОРВИ. Массового закрытия групп в детсадах и классов в школах на данный момент нет, однако точечные случаи карантина в отдельных группах и классах есть. Их может стать больше из-за традиционного для региона эпидемического подъема в январе и феврале, подчеркнули в ведомстве.
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