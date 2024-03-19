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В Крыму заболеваемость COVID-19 выросла на 60% за неделю - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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В Крыму заболеваемость COVID-19 выросла на 60% за неделю
В Крыму заболеваемость COVID-19 выросла на 60% за неделю - РИА Новости Крым, 19.03.2024
В Крыму заболеваемость COVID-19 выросла на 60% за неделю
Заболеваемость COVID-19 в Крыму за прошедшую неделю выросла на 60%, в Севастополе рост составил 5%. Об этом сообщает межрегиональное управление... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T10:36
2024-03-19T10:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Заболеваемость COVID-19 в Крыму за прошедшую неделю выросла на 60%, в Севастополе рост составил 5%. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора.В Севастополе за этот же срок выявили 312 случаев, рост заболеваемости составил 5%.Роспотребнадзор рекомендует крымчанам и гостям полуострова, в особенности пожилым и людям с хроническими заболеваниями, использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении больниц и социальных учреждений.Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на полуострове находится на контроле, добавили в ведомстве.Неделей ранее рост заболеваемости COVID-19 в Крыму составил менее 1%, а в Севастополе фиксировали снижение на 7%.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистовCOVID пошел в рост: в России увеличилось число госпитализацийВакцина "Спутник V" с обновленным составом зарегистрирована в России
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коронавирус в крыму, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор, крым, новости
В Крыму заболеваемость COVID-19 выросла на 60% за неделю

Заболеваемость коронавирусом в Крыму выросла на 60% за неделю – Роспотребнадзор

10:36 19.03.2024 (обновлено: 10:41 19.03.2024)
 
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© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Заболеваемость COVID-19 в Крыму за прошедшую неделю выросла на 60%, в Севастополе рост составил 5%. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора.

"На территории Республики Крым зарегистрировано за истекшую неделю 186 случаев (заболевания COVID-19 – ред.), что на 60% выше, чем на предыдущей неделе", – говорится в сообщении.

В Севастополе за этот же срок выявили 312 случаев, рост заболеваемости составил 5%.
Роспотребнадзор рекомендует крымчанам и гостям полуострова, в особенности пожилым и людям с хроническими заболеваниями, использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении больниц и социальных учреждений.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на полуострове находится на контроле, добавили в ведомстве.
Неделей ранее рост заболеваемости COVID-19 в Крыму составил менее 1%, а в Севастополе фиксировали снижение на 7%.
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