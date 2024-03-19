https://crimea.ria.ru/20240319/kovid-podnyal-golovu-v-krymu--prirost-60-1135823757.html

В Крыму заболеваемость COVID-19 выросла на 60% за неделю

В Крыму заболеваемость COVID-19 выросла на 60% за неделю - РИА Новости Крым, 19.03.2024

В Крыму заболеваемость COVID-19 выросла на 60% за неделю

Заболеваемость COVID-19 в Крыму за прошедшую неделю выросла на 60%, в Севастополе рост составил 5%. Об этом сообщает межрегиональное управление... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T10:36

2024-03-19T10:36

2024-03-19T10:41

коронавирус в крыму

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Заболеваемость COVID-19 в Крыму за прошедшую неделю выросла на 60%, в Севастополе рост составил 5%. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора.В Севастополе за этот же срок выявили 312 случаев, рост заболеваемости составил 5%.Роспотребнадзор рекомендует крымчанам и гостям полуострова, в особенности пожилым и людям с хроническими заболеваниями, использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении больниц и социальных учреждений.Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на полуострове находится на контроле, добавили в ведомстве.Неделей ранее рост заболеваемости COVID-19 в Крыму составил менее 1%, а в Севастополе фиксировали снижение на 7%.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистовCOVID пошел в рост: в России увеличилось число госпитализацийВакцина "Спутник V" с обновленным составом зарегистрирована в России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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