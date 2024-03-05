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COVID пошел в рост: в России увеличилось число госпитализаций

COVID пошел в рост: в России увеличилось число госпитализаций - РИА Новости Крым, 05.03.2024

COVID пошел в рост: в России увеличилось число госпитализаций

Количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в России за неделю – с 26 февраля по 3 марта – увеличилось на 18%, свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T14:50

2024-03-05T14:50

2024-03-05T15:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в России за неделю – с 26 февраля по 3 марта – увеличилось на 18%, свидетельствуют данные статистики на сайте "Объясняем.рф".Показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 2,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 53 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах более чем в среднем по стране.Выздоровели около 30 тысяч человек, умерли 70 пациентов.В Республике Крым за неделю выявили 116 случаев заражения. Госпитализировали 18 пациентов. Выздоровели 158 человек, умер один.В Севастополе выявили 233 случая. Госпитализированы 26 пациентов, выздоровели 145 человек. Летальных случаев не зафиксировано.Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщили, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на полуострове за последнюю неделю опустилась ниже уровня эпидемического порога.Так, с 26 февраля по 3 марта в Республике Крым заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 6994 человека. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 45,2%. в Севастополе за этот же период заболели респираторными инфекциями 3245 человек. Это ниже эпидемического порога на 44,2%.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистовЗаболеваемость гриппом и COVID-19 продолжает снижатьсяВакцина "Спутник V" с обновленным составом зарегистрирована в России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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